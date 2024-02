Sebastián Yatra desvela por qué no puede tener una relación de más de un año y le llueven las críticas: “Te limitas muchísimo”

Sebastián Yatra, en 'A solas con...'. (YouTube)

Sebastián Yatra está recibiendo numerosas críticas por una inesperada confesión que ha hecho en su reciente entrevista con Vicky Martín Berrocal. El cantante colombiano ha visitado el pódcast de la diseñadora, A solas con..., y ha hablado abiertamente sobre asuntos como las especulaciones sobre su sexualidad, las drogas o sus relaciones anteriores con Tini y Aitana. Pero lo que más revuelo ha generado es su reflexión sobre el motivo por el que no se ve teniendo novia durante más de un año.

A pesar de su conocida discreción sobre asuntos personales, Yatra ha defendido que siempre ha sido fiel, aunque reconoce que su máximo de noviazgo ha sido de un año y solo ha estado enamorado dos veces, siendo estas las dos relaciones que se le conocen. “Me pasa que digo ‘si yo tengo una relación de más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar, porque es que me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien”, ha comentado.

Te puede interesar: Sebastián Yatra: “El clima en Sevilla es mejor que en Las Vegas, allí ponen el aire acondicionado y eso no te permite cantar bien”

Según su visión, en el momento en que alguien inicia una relación se empieza a “limitar muchísimo”. “Dices ‘no salgo de fiesta porque me va a gustar alguien, voy a querer hacer algo y me voy a aguantar’. Entonces, ¿para qué voy a salir?”. Por este motivo, confiesa: “En este momento de mi vida, con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados”.

Tras esta confesión pública, las redes sociales se han llenado de mensajes contra el cantante. Así, se pueden leer comentarios como “si eres incapaz de salir de fiesta sin poner los cuernos a tu pareja tu problema no es salir de fiesta”, “si cuando tienes pareja no sales de fiesta para no ponerle los cuernos, a lo mejor es que no deberías tener pareja” o “si al año se te acaba el amor, permíteme decirte que no quieres y nunca quisiste a tu pareja”.

“Si me gustaran los hombres, lo viviría abiertamente”

Otro de los asuntos que el intérprete de Tacones rojos aborda en esta charla con la sevillana es su orientación sexual, que en ocasiones ha sido cuestionada. “A mí me gustan las chicas, pero siento que, si me gustaran los hombres, lo viviría abiertamente y relajado. Tengo muy desarrollada esa parte femenina, creo que también me sirve para escribir y para ponerme en los zapatos de los demás”, apunta.

Sobre qué es lo que le enamora de una mujer, el colombiano asegura que es “la espontaneidad” y crear una conexión en la que “no estás pensando si eres feliz o no”. En esa conexión va implícito el sexo, aunque el artista tiene claro que no tiene por qué ir unido al amor. “El sexo va en un cajón y el amor en otro, aunque estén en el mismo estante. Obviamente, el sexo con amor es lo más bonito”, sentencia.