Tebas arremete contra las emisiones de RealMadridTV: “No podemos seguir en esta línea”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas (EFE/Javier Lizón)

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, estuvo en las III Jornadas de Clubes celebradas en el centro de convenciones de Port Aventura en Tarragona. En sus declaraciones a los medios, Tebas reflexionó sobre los polémicos vídeos que emite RealMadridTV en la previa de los partidos del conjunto blanco, en los que opinan sobre los colegiados designados para cada encuentro, así como la Superliga, con todo el revuelo que la sentencia del TJUE causó meses atrás.

“¿Os imagináis un vídeo de los árbitros creado por el Barça y que le sigan el resto de clubs? Nos cargaríamos el fútbol. Es evidente que no podemos seguir en esta línea”, criticó Tebas en unas declaraciones recogidas por La Vanguardia. “Nadie pone el cascabel al gato sobre los vídeos por lo que es el Real Madrid en este país. Impone respeto. Los árbitros bastante tienen con el caso Negreira. Llevo de presidente diez años y tener a Florentino enfrente todos los días no es cómodo”, añadió.

En esta línea, aseguró que la entidad ya está tomando cartas en el asunto: “El canal es una concesión pública y estoy seguro de que lo dieron asumiendo que iba a respetar los valores del deporte. Hay que revisar las condiciones de la concesión. LaLiga está empezando a hacer actuaciones contra los vídeos”.

Te puede interesar: La reacción de Mo Katir tras su suspensión: “Me estáis destrozando y solo vais a perder a un atleta como yo”

En contra de la Superliga

El presidente de LaLiga arremetió contra la Superliga, la competición que se ha creado impulsada por varios clubes europeos y que intenta desbancar a la Champions League. “Vendieron que la Superliga había arrasado con la sentencia judicial y en absoluto ha arrasado”, comenzó diciendo Tebas. “La sentencia dice que la UEFA tiene monopolio y que ha hecho abuso de posición dominante por no tener un reglamento para hacer una nueva competición. Tiene que haber un reglamento en condiciones, que sea libre y transparente, y la UEFA lo tiene desde el 2022. Pero no ha autorizado la Superliga. Deberán pedir permiso a la UEFA y tener unas condiciones que creo que el formato actual no cumple porque va contra los valores del deporte del derecho europeo, sobre todo el tema de los ascensos”, añadió.

Aprovechó la crítica a la competición para cargar contra Florentino Pérez, con quien ya ha tenido más de un enfrentamiento en los últimos meses: “Algo se inventaría Florentino si no sale adelante el torneo. Nunca pierde por el relato. La influencia que tiene Florentino en Europa es cero. Es un gran presidente del Real Madrid, pero es un mal gestor para crear competiciones y lee muy mal los efectos que tiene en el fútbol. Lo hace de barra de bar, como ya dije. En Europa no tiene predicamento, no es lo que algunos creen, casi es todo lo contrario”. “Florentino no quiere que la Liga sea fuerte, o al menos quiere que sea la Liga que él controle. No quiere que se le desmadre con clubs que crezcan, que le puedan fichar jugadores. Dice que en España solo vale el Madrid. Piensa que todo el dinero que genera el fútbol español es gracias al Madrid y un poco el Barça”, insistió.