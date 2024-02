Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés

Miembros de la familia real británica. (INFOBAE)

No hay semana en la que la familia real británica no sea protagonista de la actualidad debido a alguno de sus miembros. No en vano, esta casa real conforma una de las estirpes de sangre azul más conocidas y poderosas del mundo, pues las islas tienen rey desde 1707, cuando la reina Ana de Estuardo aunó Inglaterra, Escocia e Irlanda. El apellido de los soberanos cambió en 1714, cuando Ana falleció sin dejar descendencia, pasando el trono a su primo segundo, Jorge II, de la casa de Hannover.

Los Hannover estuvieron en el poder hasta la muerte de la conocidísima reina Victoria, ocurrida en 1901. Como su marido, Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, pertenecía a la casa de Sajonia-Coburgo-Gotha, su hijo y heredero, Eduardo VII fue el primer monarca británico de esta dinastía. Fue el hijo de este, Jorge V, quien renunció al apellido familiar y adoptó el Windsor tras la Primera Guerra Mundial. El motivo fue que el monarca tenía un gran rechazo a su herencia germana, país con el que Reino Unido estaba en guerra.

Te puede interesar: El príncipe Harry viaja a Londres para estar con su padre tras desvelarse que sufre un cáncer

Así fue como el 17 de junio de 1917, Jorge V redactó un documento en el que informó “al Consejo de su determinación de respetar el nombre de su Casa y de su familia y de interrumpir todos sus títulos alemanes. Hemos resuelto, para nosotros mismos y nuestros descendientes y descendientes de nuestra abuela la reina Victoria, renunciar y acabar con el uso de todos los títulos y dignidades alemanas”. Desde entonces se ha mantenido el apellido Windsor, cogido del castillo situado en la ciudad del mismo nombre.

En la actualidad el reino recae en los hombros de Carlos III, de actualidad estos días tras conocerse que padece un cáncer. Una trágica noticia que se ha desvelado cuando lleva poco más de un año en el trono, pues fue el pasado 8 de septiembre de 2022, a los 73 años, cuando se convirtió en rey tras la muerte de su madre, la recordada Isabel II.

Te puede interesar: El comunicado del Palacio de Buckingham sobre el diagnóstico de Carlos III

Carlos III

La historia del actual rey británico es de sobra conocida, pues desde su más tierna infancia ha sido protagonista de noticias y libros. Estuvo casado con Diana de Gales desde 1981 hasta 1992, cuando se separaron. Tuvieron dos hijos en común, el príncipe Guillermo, actual heredero al trono, y el príncipe Harry. En abril de 2005 Carlos se casó con su gran amor, Camilla Parker-Bowles, quien ahora es la reina consorte.

Como detalle curioso, Carlos es el miembro de la realeza británica que más tiempo ha sido heredero, pues a los 3 años ya pasó a ser el primero en la línea de sucesión.

El rey Carlos III. (Yoan Valat, Pool vía AP) AP

Camilla Parker-Bowles

Antes de casarse con Carlos y convertirse oficialmente en la reina de Reino Unido, Camilla pasó muchos años siendo objeto de críticas y es era voz populi que fueron amantes durante años. Finalmente, el 10 de febrero de 2005, Clarence House anunció que Camila Parker Bowles y Carlos de Gales estaban comprometidos. Su boda tuvo lugar el 8 de abril de 2005 y, aunque hubo cierta controversia porque el futuro gobernador de la Iglesia de Inglaterra se casara con una divorciada, con los años se ganó el cariño público.

Camilla estuvo casada anteriormente con Andrew Parker-Bowles, un oficial del ejército británico con quien tiene dos hijos, Tom y Laura. Además, tiene cinco nietos.

La reina Camilla. (REUTERS/Toby Melville) REUTERS

Guillermo y Kate, príncipes de Gales

Tras el ascenso al trono de Carlos III, Guillermo y Kate son los siguientes en la lista de sucesión. El mayor de los hijos del soberano lleva toda la vida preparándose para desarrollar este papel y, al contrario que su hermano, ha sabido mantenerse alejado de las polémicas, lo que le ha hecho ganarse el cariño del público. Junto a Kate Middleton forma una de las parejas más carismáticas de la actualidad y siempre que aparecen juntos se convierten en el centro de miradas y halagos.

En la actualidad son poseedores de tres títulos nobiliarios, los de duques de Cambridge, duques de Cornualles y príncipes de Gales, que les acredita como sucesores al trono. Tienen tres hijos en común, los príncipes George, Charlotte y Louis.

(Instagram @princeandprincessofwales)

Harry y Meghan, duques de Sussex

El nombre de Harry ha estado ligado a las polémicas desde casi siempre. La muerte de su madre, Diana de Gales, le pilló muy pequeño, con apenas 12 años, y transformó totalmente lo que apuntaba a ser una infancia tranquila y feliz a otra marcada por la tristeza y los problemas. De hecho, según confesó, le contaron su fallecimiento de tal manera que durante años pensó que su madre no había muerto, sino que había desaparecido por propia voluntad para llevar una vida más feliz.

Si bien consiguió refugiarse en el deporte y el ejército británico, en el que sirvió, no fue hasta la llegada de Meghan Markle a su vida cuando sentó cabeza. La actriz americana cambió radicalmente su vida y es que poco después de su boda dejó su papel en la familia real británica para mudarse a Estados Unidos y comenzar desde cero. Son padres de dos niños, Archie y Lilibet Diana.

El príncipe Harry y Meghan Markle. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo) REUTERS

La princesa Ana

La princesa Ana es la segunda hija de Isabel II y, como la única mujer, siempre mantuvo una relación especial con su madre, sobre todo en sus últimos tiempos, en los que cuidó de ella. Apasionada de la hípica, llegó a competir en los Juegos Olímpicos de 1976, siendo el primer miembro de la familia real británica en hacerlo. Estuvo casada con el militar Mark Phillips de 1973 a 1992 y tuvieron dos hijos en común, Zara y Peter, que a su vez la han convertido en cinco ocasiones en abuela.

Desde adolescente ha tenido importantes responsabilidades oficiales y no es raro verla representar a la corona. En la actualidad es el miembro que más compromisos oficiales tiene y apoya a más de 200 organizaciones benéficas de manera oficial.

La princesa Ana en una fotografía tomada en agosto de 2020 en Buckingham. (AFP) JOHN SWANNELL | AFP

El príncipe Andrés

Siempre fue el ojito derecho de Isabel II, incluso cuando su nombre saltó a los titulares después de que una víctima de tráfico sexual del millonario Jeffrey Epstein afirmó que había mantenido relaciones sexuales con él cuando ella era menor de edad. Esta sonada polémica internacional fue el fin de su imagen pública, pues no solo tuvo que anunciar su retiro, en noviembre de 2019, sino que su madre le despojó de sus títulos militares y patrocinios reales.

En lo personal, estuvo casado con Sarah Ferguson, con quien tiene dos hijas, las princesas Beatriz y Eugenia.

Imagen de archivo del príncipe Andrés de Reino Unido, duque de York, durante el funeral del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel. Chris Jackson/Pool via REUTERS/Archivo REUTERS

El príncipe Eduardo

El príncipe Eduardo, el más pequeño de los cuatro hijos de la reina Isabel II del Reino Unido, destaca por su dedicación a las labores reales y su trabajo en beneficio de diversas organizaciones benéficas. Condes de Wessex desde 1999, Eduardo ha mantenido un perfil moderado dentro de la familia real.

Está casado con Sophie Rhys-Jones desde 1999, con quien tiene dos hijos, Louise y James, Vizconde Severn. La familia reside en Bagshot Park, Surrey.