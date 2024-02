Netflix confirma las fechas de estreno de la nueva temporada de ‘Los Bridgerton’

Lady Whistledown rompió el silencio. ¿Revelará el secreto mejor guardado de la alta sociedad? La temporada 3 de Bridgerton» estará disponible en dos partes (Netflix)

Si hay una serie de Netflix que mucha gente espera con ansias para el próximo 2024, ésa es Los Bridgerton. La serie de época echó a andar allá por 2020 y pronto se convirtió en una de las ficciones más vistas de la plataforma, además de poner en el mapa a jóvenes estrellas actuales como Phoebe Dynevor o Regé-Jean Page, que ha llegado a ser considerado incluso para ser el próximo James Bond. Hace ya más de tres años de aquella primera temporada y mucho ha cambiado en la serie, pero la historia de esta enorme familia británica da para mucho y es por ello que la tercera temporada vendrá cargada de grandes sorpresas y nuevas caras.

Este mismo años ya contamos con una historia de los Bridgerton, si bien era paralela a la propia serie y centrado en otro de los personajes de la familia. Esta producción, La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton, ha sido también aclamada y aceptada por los fans, pero estos también demandaban regresar al canon de la serie original. Basándose de nuevo en las novelas de Julia Quinn, en 2024 tendremos la oportunidad de volver a saber de Colin, Penelope y el resto del grupo, tal y como se pudo confirmar hace unos meses, cuando la plataforma anunció la renovación por una tercera temporada.

No obstante, habrá grandes cambios en esta tercera entrega y no todos serán necesariamente positivos. Hay que recordar la salida de algunos personajes principales, como el de Daphne Basset (Phoebe Dynevor), que fue la cara visible de la serie durante sus dos primera temporadas. No se trata de ningún problema con la actriz sino simplemente esta tercera temporada tomará como materia prima la cuarta novela de Julia Quinn, en la cual el personaje de Basset no tiene gran presencia y es por ello que decidieron no contar con Dynevor para este regreso, a pesar de ser una de las más queridas de la serie. No será la única que salga de la serie, pues la actriz Ruby Stokes, encargada de dar vida a Francesca Bridgerton, también ha tenido que abandonar la producción. No así su personaje, que seguirá solo que siendo interpretado por Hannah Dodd (Enola Holmes 2).

Jess Brownell asume como showrunenr de la tercera temporada de "Bridgerton", supliendo a Chris Van Dusen. (Créditos: Netflix)

Las fechas para el regreso

Afortunadamente, Netflix acaba de hacer oficial la fecha de estreno para la segunda parte de la temporada. Ya se sabía que la primera tenía su estreno previsto para el 16 de mayo, pero era toda una incógnita cuando concluiría. Esto es algo que ya han hecho con otras series insignia de la casa, como fue el caso de Stranger Things, que en sus últimas temporadas nos han acostumbrado a este método para dosificar sus capítulos en dos entregas.

Queridos lectores, parece que la señorita Penélope Featherington ha pasado mucho tiempo estudiando los ojos del señor Colin Bridgerton. Solo cabe preguntarse qué pasará después de semejante conversación.



La tercera temporada de #BridgertonNetflix llega el 16 de mayo con la… pic.twitter.com/P8vtjVpZb8 — Netflix España (@NetflixES) February 1, 2024

En este caso, la segunda parte y por tanto conclusión de la tercera temporada llegará el próximo 13 de junio, dejando así un espacio de al menos casi un mes a los espectadores para digerir y asimilar todas las intrigas dentro de los Bridgerton.