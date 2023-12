El marketing de influencers le gana la partida a la publicidad tradicional: “Han entendido que es una profesión”

Llegar a más gente por un precio más barato: La gran diferencia está en el coste de producción y la facilidad de medición. En publicidad los precios varían muchísimo dependiendo del medio que utilices para posicionar tu marca en el mercado. “El coste de un anuncio publicitario en televisión es mucho más caro que el marketing en influencers, por el gasto en producción que conlleva”, afirma García. Sin embargo, un influencer funciona con el móvil, no necesita supercámaras, sino que a través de un smartphone puede transmitir el mensaje, lo que hace que sea mucho más barato. En cuanto a la medición, en digital puedes medir cuántas personas lo han visto, cuantas lo han comprado y cuantas han interaccionado. En televisión eso no pasa, puede que haya mucha gente en ese canal o no, y que alguien se convenza a través de ese anuncio o no.