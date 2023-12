El Barça quiere a Joao Félix: “Iniciaremos negociaciones”

AFP

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, viajó a Dubái con el objetivo de buscar nuevas fuentes de ingresos y de explotación. En el país árabe fue entrevistado por el medio Asharq Al-Awat, donde habló de la actualidad del club y de la intención que tienen de quedarse a Joao Félix y Joao Cancelo. El primero propiedad del Atlético de Madrid, el segundo, del Manchester City. “Nos interesan que se queden en el Barça”, aseguró, para añadir que pensaron “empezar las negociaciones en un corto periodo de tiempo. Deco está planificando la mejor manera de negociar”, señaló.

El portugués llega cedido del Atlético de Madrid, donde no se encontraba del todo a gusto. Ahora, parece que en la ciudad catalana, con Xavi Hernández al mando, ha encontrado su sitio. Así lo lleva demostrando durante toda la temporada, pues ya acumula cuatro goles y cuatro asistencias en 16 encudentros oficiales. Lo que está claro es que Joao Félix se ha ganado a la afición culé con tan solo dos partidos. “Estoy feliz y disfrutando. Los compañeros me ayudan mucho, sin ellos no podría hacer nada”, dijo el luso al término del partido ante el Antwerp.

Te puede interesar: La subida astronómica de Alonso con la que supera a Verstappen: 125 puntos más que en 2022

En el partido del fin de semana pasado, su todavía equipo rojiblanco viajó a la Ciudad Condal para medirse con el Barça, Las miradas estaban puestas en Joao Félix, quien habría dicho que no se supo adaptar bien a las órdenes de Simeone. ¿Si marcaba lo celebraría? No tardó mucho en llegar, y en el minuto 28 el portugués inauguró el marcador para los locales, con un tanto que supondría la victoria y los tres puntos para los azulgranas. Joao Félix que la picó como mandan cánones a la salida de Oblak. Un gol que, por si había dudas, sí celebró. Lo hizo con rabia, subido a la valla publicitaria del fondo donde se situaba la afición colchonera desplazada. Abrió los brazos más puro estilo Bellingham y se brindó así mismo una copa de autoreconocimiento. Demostraba así lo feliz que estaba con el club culé.

El técnico Xavi Hernández ha confesado en más de una ocasión lo contento que está con Joao Félix, de quien dice “no tener queja”. Lo ha vuelto a hacer en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo ante el Girona, cuando le han preguntado por las palabras del presidente: “Si el presi dice que los Joaos pueden quedarse, va a misa”. “Estamos satisfechos con los dos Joaos. Se han adaptado muy bien y están marcando diferencias. Vamos a ver qué pasa en el futuro porque nos gustaría contar con ellos para la próxima temporada”, añadió. “Con Atlético y Manchester City tenemos una bonita amistad”, aseguró el presidente del Barcelona.

Sobre las expectativas del Barça

El máximo dirigente de la entidad aseguró que el Barcelona está en un buen camino para ganar LaLiga: “Estoy convencido, hemos recuperado a jugadores lesionados en el centro del campo. Se vio contra el Atleti, que volvimos a controlar el partido”. “Cuando tenemos la posesión y el balón, todo se vuelve imposible”, afirmó Laporta quien cree que el Barça es “el favorito para ganar la Liga de Campeones”.