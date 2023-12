El príncipe Harry reclama que su familia reciba la protección y seguridad necesaria cuando visite Reino Unido

El príncipe Harry en una imagen de archivo (AP Photo/Alastair Grant, File)

El príncipe Harry se encuentra envuelto en varios frentes legales en Reino Unido. Al margen de su juicio contra los tabloides británicos, el duque de Sussex se ha situado en el centro de los focos tras llevar al Gobierno británico a la justicia al negarle protección judicial a él y su familia cuando visiten el país.

El Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas (RAVEC), tomó la decisión de que el hermano de Guillermo y su familia perdieran ese privilegio en el año 2020, cuando tomaron la decisión de apartarse de la familia real y se mudaron a Estados Unidos. Ahora, el Tribunal Superior de Londres ha estudiado el caso y, el pasado jueves, se llevo a cabo una sesión judicial en la que físicamente no estuvo presente el hijo menor de Carlos III y Diana de Gales. En su lugar, ha enviado una carta con su abogado en la que ha dejado saber el miedo que siente tanto él como su familia cuando visitan Reino Unido.

El príncipe Harry aprovechó la misiva para hablar alto y claro de la situación que atraviesa su familia. Lo primero que ha dejado claro es que tanto él como Meghan Markle fueron “obligados” a abandonar el país cuando se desvincularon de la monarquía británica hace tres años. El segundo punto que ha aclarado es que esta circunstancia impide que sus hijos, Archie y Lilibet, se sientan “como en casa” cuando visitan Reino Unido si “no es posible mantenerlos seguros”.

El príncipe Harry, su esposa, Meghan Markle, y sus dos hijos, Archie y Lilibet.

”Soy reacio a ponerme en peligro innecesariamente”

“El Reino Unido es mi hogar. El Reino Unido es fundamental para la herencia de mis hijos y es un lugar donde quiero que se sientan como en casa tanto como donde viven en este momento en los EE UU. Eso no puede suceder si no es posible mantenerlos seguros cuando están en suelo del Reino Unido. No puedo poner a mi esposa en peligro de esa manera y, dadas mis experiencias en la vida, soy reacio a ponerme en peligro innecesariamente también”, ha escrito el duque de Sussex en el escrito que ha leído su abogado, Shaheed Fatima KC.

Tras mudarse a Estados Unidos, el duque de Sussex contrató guardaespaldas privados para estar protegido. Sin embargo, considera que estos profesionales no tienen las herramientas ni la información a la que podía acceder el equipo que se encargaba de su protección cuando era miembro de la realeza.

De hecho, en febrero de 2018, cuando se llevó a cabo la primera audiencia preliminar para reestablecer su seguridad personal, alegó que esa falta de protección era la razón principal por la que sus viajes familiares a su país natal no eran tan frecuentes. Asimismo, insistió en que personalidades conocidas que han abandonado su cargo político y tienen el riesgo de amenaza, reciben protección policial sin ningún tipo de coste.