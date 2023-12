Alonso tras recibir el premio Acción del Año: “Checo también fue muy limpio”

Checo Pérez y Fernando Alonso tras el GP de Brasil (Televisiones)

Tiene 42 años. Estuvo fuera de la Fórmula Uno dos temporadas. Fernando Alonso, que se incorporaba este año a la escudería de Aston Martin, demostró su habilidad, su todavía alto nivel y sobre todo, el hambre que tiene de subirse a lo más alto del podio. La experiencia en este deporte le permite no tener miedo, lo que conlleva que sea protagonista en las acciones más reseñables de este deporte. Lo hizo a principio de temporada con un adelantamiento a Hamilton en Arabia Saudí, y lo repitió en Brasil. Quedaba una vuelta, tan solo tenía una oportunidad para devolverle la adelantada a Checo Pérez y al llegar a la frenada de la curva cuatro, se lanzó sin pensárselo y pasó al mexicano.

En la gala de los premios FIA celebrada esta semana han otorgado los premios correspondientes de cada año cuando finaliza la temporada. Entre ellos, se ha hecho entrega del galardón ‘Acción del Año’, que premia la maniobra más espectacular del año. El ganador se elige mediante una votación en la que participan miembros de la FIA y aficionados de todo el mundo. Ellos han sido los encargados de premiar, por segunda vez en tres años, al piloto asturiano y su adelantamiento al piloto de Red Bull en el circuito brasileño. “Gracias a la FIA y a los fans por votarme, se necesitan dos para una acción así y Checo también fue muy limpio, así que espero que sirva para generaciones futuras sobre cómo pelear a fondo de forma limpia en pista”, reconoció Fernando el compañerismo de Checo en un vídeo que se emitió en directo, ya que no estuvo presente en la ceremonia.

No es la primera vez que Alonso recibe este premio. La primera fue en 2014, con el adelantamiento a Kevin Magnussen en el Gran Premio de Italia. Otra ocasión fue en 2016, por su maniobra de adelantamiento a varios pilotos en la salida del Gran Premio de Malasia. El último año que lo consiguió fue en 2021, por su férrea defensa a Lewis Hamilton.

Compañerismo dentro y fuera de la pista

Al finalizar el premio de Brasil, Checo se dirigió a Alonso y se fundieron en un abrazo. Pese a que la diferencia en la entrada de meta fue mínima (53 milésimas), el español se llevó la tercera posición. “Le he dicho a Checo que no me someta a esa presión que estoy mayor”, bromeó después Alonso.

Durante quince vueltas aguantó al de Red Bull, que era 20 kilómetros por hora más rápido y contaba con el plus del DRS. Su defensa numantina estuvo cerca de quedar en anécdota, pues el mexicano le consiguió adelantar a falta de dos vueltas, pero Alonso, fue de nuevo el más inteligente del circuito. Guardó un as bajo la manga. Se pegó a su alerón trasero y logró llegar a la zona de detección del DRS a menos de un segundo. Al llegar a la frenada de la curva cuatro, se lanzó sin pensárselo y pasó al mexicano.

“Todo ha sido más tranquilo de lo que se veía desde fuera, seguramente, porque tuve que guardar un poco de gasolina y los neumáticos en el último relevo. Estaba más o menos controlando lo que yo creía que estaba bajo control. Pensaba que Checo iba a estar 10 vueltas detrás de mí y que luego abriría hueco, como hice con las medias, pero luego cuando faltaban 5-6 vueltas, empecé a tirar y vi que no abría hueco y que se acercaba y empezaron a no salirme las cuentas de que estuviera tan cerca. Luego, cuando me adelantó a dos vueltas del final dije ‘Cuarto, es lo que hay”, describió Alonso después del GP. “Ha sido emocionante. Desde fuera, más emocionante que desde dentro, que pensaba que lo tenía controlado, aunque no fue así…”, aseguró al bajarse de su monoplaza.