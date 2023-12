Nadal sobre su regreso: “Hay muchas posibilidades de que sea mi último año”

El tenista español Rafa Nadal, en una foto de archivo . EFE/Alejandro García.

Venía dejando indicios de que si todo iba bien, volvería en 2024. Hace unos días Rafa Nadal confirmó su reaparición en Brisbane, antes del Open de Australia. Lo cierto es que el español no quiere crearse falsas esperanzas y en todo momento mantiene la prudencia, evidenciando la incertidumbre e inexactitud de cómo va a ser realmente ese regreso, el cual se ha cuestionado mucho. “En muchos momentos he pensado que no tenía sentido”, reconoció el de Manacor quien se encuentra en Kuwait junto al NextGen ATP francés Arthur Fils antes de embarcarse en el ATP 250 el próximo 29 de diciembre.

Nadal se lesionó en Australia el pasado mes de enero del psoas ilíaco izquierdo. Su vuelta a las pistas se había ido rumoreando en cada torneo, incluso se llegó a ‘confirmar’ por parte de la organización de Roland Garros su presencia. Fue en mayo cuando el balear dio una rueda de prensa en la que aseguraba que no volvería hasta 2024, para el mes siguiente pasar por quirófano. Desde entonces, el proceso de recuperación ha sido lento, y en los últimos meses se ha dejado ver entrenando con mayor intensidad. “Al final, son muchos años, muchas cosas y muchas horas de trabajo a las que no le ves el resultado. Sigo pensando lo que dije en la última rueda de prensa, sigo pensando que no merecía terminar mi carrera deportiva en una sala de prensa. Me gustaría que terminara de otra manera, y he luchado y mantenido la ilusión en todo momento para que eso sucediera. Con las dudas, con los momentos malos, muy malos y con momentos mejores”, declaró Nadal.

Lejos de los grandes escenarios y en un puesto del ranking que jamás había rozado, Nadal ha pasado este año de manera atípica en una pausa profesional con el objetivo de sanar su cuerpo. En este camino ha estado rodeado de la “gente adecuada”: “Familia, equipo, amigos, creo que todos me han ayudado de manera decisiva a estar donde estoy a día de hoy, que es con la opción de volver a competir. Las ganas de la gente que quiere volver a verme jugar, de alguna manera tiene un impacto también en mi día a día”.

La prudencia y humildad, que tanto ha caracterizado al español, se mantiene viva sin permitir dejarse llevar por la emoción de su regreso. “Es una realidad, hay muchas posibilidades de que sea mi último año, sin ninguna duda”, apuntó Nadal, añadiendo que “hay posibilidades de que solo sea medio año, hay posibilidades de que sea un año completo, hay posibilidades de que no podamos llegar a todo eso. Son cosas que ahora mismo no tengo la capacidad de poder contestaros. Solo estoy en condiciones de decir que vuelvo a competir, que sigo teniendo en mi cabeza que lo normal o que hay muchas posibilidades de que sea mi último año. Voy a disfrutar cada torneo como si así fuera”.

Objetivo París 2024

Este 2024 cuenta con un plus extra que es la celebración de los Juegos Olímpicos de París, que se disputarán en la arcilla de Roland Garros. Rafa Nadal es considerado el ‘rey de la arcilla’ por motivos más que evidentes, de los 22 Grand Slams que posee, 14 son en suelo parisino. “No lo quiero anunciar como tal porque, al final, uno no sabe lo que puede pasar. Uno siempre se tiene que dar la oportunidad y no decir una cosa que después le haga ser a uno esclavo de lo que ha dicho. Creo que va a ser así, no lo puedo asegurar al 100%. Al final, he trabajado mucho para volver a competir. Si de repente el físico me permite seguir adelante y disfruto de lo que hago, para qué me voy a poner una fecha límite”, reflexionó el balear.