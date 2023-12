Los equipos de la F1 desmerecen a la FIA y se vuelcan con Susie Wolf: “Me siento profundamente insultada”

Toto y Sussie Wolff. (Sky Sports)

Durante la semana del Consejo Mundial de la FIA en Bakú, se ha desatado una controversia vinculada a la filtración confidencial de información. Se acusa a Toto Wolff, jefe de equipo, de ser el receptor de datos sensibles provenientes de la Formula One Management (FOM), entidad de la que es miembro su esposa Susie Wolff. Este incidente ocurre en un momento crítico, donde se están definiendo importantes cambios en el ámbito del automovilismo, incluyendo las regulaciones, el calendario de competiciones, el futuro de los rallies, carreras al sprint y recompensas para los competidores. La FIA dio a conocer el inicio de una investigación al jefe de Mercedes y a la directora de la F1 Academy por un posible conflicto de intereses en el intercambio de informaciones confidenciales.

La polémica se hizo eco mediante un artículo de prensa que indicaba que el resto de directores de equipos habrían traslado al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, la filtración de información desde la FOM hacia el jefe de Mercedes. Según BusinessF1 se habrían dado cuenta debido a una reunión de jefes de equipo sobre unos datos (techo presupuestario de los equipos) a los que solo podían proceder de la FOM. Pese a que el comunicado de la FIA no alude personalmente al matrimonio, se sobreentendía: “La FIA es consciente de la especulación de los medios de comunicación centrada en la alegación de que un miembro del personal de la FOM ha pasado información de carácter confidencial a un director de equipo de la F1. El Departamento de Cumplimiento de la FIA está investigando el asunto”.

Te puede interesar: Álex Márquez revela el veto de Yamaha que le impidió fichar por la escudería: “Ningún miembro de la familia”

Fernando Alonso está realizando una de sus mejores temporadas, pero necesita que su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll, levante el vuelo si quieren pelear por la segunda posición del campeonato

La F1, organismo dependiente de la F1 Academy, ha negado las acusaciones de irregularidad en el intercambio de información privilegiada y ‘secreta’: “Tomamos nota de la declaración pública hecha por la FIA y que no fue compartida con nosotros de antemano. Confiamos plenamente en que las acusaciones son erróneas y contamos con procesos y procedimientos sólidos que garantizan la segregación de información y responsabilidades en cualquier caso de posible conflicto de intereses. Estamos seguros de que ningún miembro de nuestro equipo ha hecho ninguna revelación no autorizada a un director de equipo y advertiríamos a cualquiera que no haga acusaciones imprudentes y graves sin fundamento”.

Si bien es cierto que el clamor despertado repercute a ambas personalidades de la Fórmula Uno, el foco de polémica se centra, especialmente, en Susie Wolff. “Me siento profundamente insultada, pero tristemente no sorprendida por las acusaciones públicas que se han hecho. Es descorazonador que se cuestione mi integridad de esta manera, especialmente cuando parece tener su origen en un comportamiento intimidatorio y misógino, y se centra en mi estado civil más que en mis habilidades”, declaró la directora de la F1 Academy en referencia al sesgo discriminatorio, quien quiso añadir: “A lo largo de mi carrera en el automovilismo, he encontrado y superado numerosos obstáculos y me niego a dejar que estas acusaciones infundadas eclipsen mi dedicación y pasión por la F1 Academy. Como mujer en este deporte, me he enfrentado a muchos retos, pero mi compromiso de derribar barreras y allanar el camino para que las futuras generaciones tengan éxito sigue siendo inquebrantable. Rechazo enérgicamente estas acusaciones”.

Respuesta de Susie Wolff a la acusación de la FIA, publicado en sus redes sociales. (@Susie_Wolff)

Los equipos desmerecen a la FIA

Los equipos de la parrilla han querido brindar apoyo a Susie Wolff haciendo caso omiso a las acusaciones de la FIA sobre la posible filtración. Todos han negado las molestias y preocupaciones que, según la entidad, han provocado la investigación, recalcando la confianza en la directora de la F1 Academy. “Podemos confirmar que no hemos presentado ninguna queja a la FIA con respecto a la acusación de información de naturaleza confidencial transmitida entre un director de equipo de F1 y un miembro de la FOM. Estamos encantados y orgullosos de apoyar a la F1 Academy y a su directora general a través de nuestro compromiso de patrocinar a un participante con nuestros colores a partir de la próxima temporada”, rezan las nueve marcas restantes

El director de Red Bull, Christian Horner, se pronunció públicamente al respecto y fue contundente: “Tenemos una gran rivalidad en la pista, pero no hemos presentado ninguna queja oficial, ni sobre Susie, ni Toto, ni Mercedes, ante la FIA”. “De hecho, Red Bull ha sido el equipo que más se ha involucrado con la F1 Academy desde sus inicios y hasta el punto de que entre los dos equipos propiedad de Red Bull inscribiremos tres coches. Hemos estado trabajando estrechamente con Susie, quien ha estado haciendo un gran trabajo en F1 Academy. Entonces, creo que nosotros, como otros, nos sorprendió bastante la declaración que salió anoche. Pero ciertamente no fue instigado, requerido o provocado por Red Bull”, zanjó.