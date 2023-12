Rubiales, acusado de besar “con fuerza” a una jugadora inglesa después de la Final del Mundial en la que besó a Jenni Hermoso

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, en una foto de archivo (EFE).

Más de tres meses después se siguen conociendo detalles del ‘Caso Rubiales’. Una parte de ellos ha salido a la luz en el informe detallado en el que se basó la FIFA para inhabilitar al expresidente de la Federación Española de Fútbol durante tres años. Rubiales aún puede presentar un recurso al Comité de Apelación para rebajar la pena. En uno de los puntos del informe, la FIFA recoge una carta de la Federación inglesa (Football Association o, por sus siglas, FA en inglés) cuyo contenido desvela cómo vivió Debbie Hewitt, presidenta de la FA, y el presidente de la Federación de Nueva Zelanda la final del Mundial entre España e Inglaterra.

Ambos directivos compartieron su experiencia en una carta enviada a la FIFA. “Rubiales ‘ahuecó y acarició’ el rostro de la jugadora inglesa Laura Coombs, lo que la presidenta de la Federación vio como extraño, y luego aparentemente besó con fuerza a la jugadora inglesa Lucy Bronze en su cara”, explican cuando las jugadoras inglesas subieron al escenario para recoger las medallas de subcampeonas. “No disfruté del beso a Hermoso. Yo estaba un poco sorprendida por lo que había visto. La agresión y la fuerza parecían inapropiadas y fuera de lugar”, recoge el informe al que han tenido acceso Marca y Relevo y ha podido saber Infobae España.

Postura de la FIFA

La FIFA argumenta que es un gesto “del siglo pasado, con tendencia misógina” y que “España es un ejemplo de igualdad de género y que ese gesto no se puede consentir en una zona VIP con presencia de personalidades. Este gesto no se corresponde con la realidad de España. No convence las explicaciones dadas a un gesto sexista. Es algo inaceptable. Besó a una jugadora del sexo contrario. Es el presidente y debe actuar y comportarse con un cierto nivel de responsabilidad. Rubales no respetó el código de comportamiento. Uno es el presidente y la otra es la jugadora. La jerarquía y la superioridad quedó de manifiesto. Hay una presión en todo lo hecho. En el beso y después del beso”, recoge el informe de la FIFA al que han tenido acceso Marca y Relevo.