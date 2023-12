María Patiño se ausenta de ‘Socialité’ un día después de conocerse la ruptura de Mediaset y La Fábrica de la Tele

María Patiño en una imagen de archivo. (Mediaset España)

La ruptura entre Mediaset España y La Fábrica de la Tele se ha convertido en una de las noticias televisivas del año. Tras semanas de rumores, en la tarde de este martes la compañía compartía un comunicado en el que anunciaba el fin de su relación tras 15 años fusionadas y grandes éxitos. “Tras 17 años de grandes éxitos, los accionistas de La Fábrica de la Tele (Mediaset España, de un lado, y Adrián Madrid y Óscar Cornejo, de otro) han acordado poner fin a su relación societaria, habiendo iniciado ya el proceso con tal finalidad”, reza el comunicado compartido por la productora, que finaliza asegurando que “el futuro está todavía por producir”.

Tras el anuncio buena parte de las miradas recaían en los programas que todavía unen a ambas empresas y que a partir del 31 de diciembre tendrán que cambiar de manos. Uno de ellos es Socialité, el cual, según adelantó Algo Pasa TV, será Fénix Media, compañía de Christian Gálvez, Olga Flórez y Rafa Guardiola, la que se encargue del exitoso espacio del corazón, siendo este el primer proyecto de la productora en ese ámbito.

🔴 COMUNICADO DE LA FÁBRICA DE LA TELE pic.twitter.com/W0Z8B78IB6 — LA FÁBRICA DE LA TELE (@fabricatele) December 5, 2023

Pero este no será el único cambio, ya que la cadena, según el citado medio, se plantea prescindir de las presentadoras María Patiño y Nuria Marín. Como consecuencia de esta información, la propia Patiño decidía pronunciarse en sus redes sociales, donde aseguraba a golpe de tuit que “yo estoy solo donde se me valora”. “Estoy convencida de que alguien de Mediaset me informará de lo que se publica respecto a Socialité”, añadía.

Si eso ya ha pasado solo lo sabe María Patiño quien, de momento, no ha vuelto a pronunciarse. Es más, no ha acudido a su puesto de trabajo este miércoles 6 de diciembre, pues Socialité se emite tanto en fin de semana como en los festivos nacionales, como es el caso de este día. Pese a ello, la gallega no ha ido a Socialité.

El motivo de su ausencia lo ha desvelado el director del programa, Javier del Hoyo, que ha explicado a la audiencia que la ausencia de Patiño se debe a un motivo médico. “Le mando un beso especial a María Patiño, porque tiene un herpes en el labio, que no voy a enseñar la foto que me ha mandado, porque me mata. Esperemos que para el viernes, que también tenemos programa, ya esté bien”, ha dicho, resolviendo el misterio.

Nueva etapa

Con la extinción de la relación societaria entre Mediaset España y La Fábrica de la Tele se pone el punto final a una etapa en la que, en los últimos meses, se había evidenciado la tensión entre las partes. Y es que, después de que el equipo de Sálvame se enterase de la cancelación del programa por una filtración a un medio nacional, la relación entre las dos compañías se enturbió.

Aunque la cadena encargó Cuentos Chinos a la productora de Adrián Madrid y Óscar Cornejo, con su tropiezo en audiencias y el abrupto final se volvió a poner en entredicho el fututo de la relación societaria. Finalmente, ambas empresas han optado por continuar sus caminos por separados, sin que por el momento se sepa qué proyectos emprenderá la productora fuera de la cadena comandada por Alessandro Salem.