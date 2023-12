El dardo para Nadal del entrenador de las hermanas Williams: “No le veo ganando un Grand Slam”

Nadal en un acto en noviembre (REUTERS/Albert Gea)

La confirmación oficial de la vuelta de Rafa Nadal al tenis no para de generar todo tipo de comentarios. El español, segundo jugador con más Grand Slams de la historia (22), hizo oficial este viernes que regresará al circuito en Brisbane, un ATP 250 que no disputa desde 2017 y que le servirá como preparación para el Abierto de Australia. A pesar de ocupar nada menos que el puesto 664 de la clasificación mundial, las invitaciones y el ranking protegido permitirán que la leyenda esté en las citas de enjundia de su deporte.

Eso sí, Nadal no podrá ser cabeza de serie en los cuadros. Por lo tanto, puede medirse a un rival potente desde las primeras rondas de los torneos en los que sea de la partida. Un condicionante que le lleva a mostrarse prudente con su regreso (”Intuyo que va a ser muy difícil recuperar un nivel muy alto de tenis”), que no hay que olvidar que se producirá tras 11 meses alejado de las pistas: la lesión que le mantiene en el dique seco desde enero, en el psoas ilíaco, es la que más inactividad le ha llevado a afrontar en la élite.

Que el balear haya causado baja durante prácticamente un año, a sus 37, hace que las posibilidades de derrotarle sean mayores que en otros momentos de su carrera. Los rivales lo saben, como bien apuntó el prometedor Arthur Fils, que será sparring de Nadal durante sus próximos entrenamientos en Kuwait y ya le ha lanzado un desafío. “Tal vez no en la primera ronda, pero si puedo jugar contra él en la final de Roland Garros, eso me conviene. Si, con 19 años, puedo detenerle en Roland Garros, sería bueno”, ha asegurado el francés estos días.

Los expertos también han querido pronunciarse. Ha sido el caso de Rick Macci. Después de referirse a Carlos Alcaraz, el entrenador de hasta cinco números uno (las hermanas Serena y Venus Williams, Andy Roddick, Maria Sharapova y Jennifer Capriati) no ha dejado pasar la oportunidad de valorar la reaparición de Nadal.

Nadal, descartado por el entrenador de las Williams

Macci ha sido bastante crítico con el manacorense en declaraciones para Tennis Infinity. “A medida que pasa el tiempo, el jugador va envejeciendo, vas perdiendo un poco de movilidad y la gente cada vez te tiene menos miedo, porque saben que eres vulnerable”, considera el técnico estadounidense, que añade: “No hay mucha distancia entre los tenistas top y los que están un poco más abajo, y cuando saben que tienen una oportunidad es diferente, también en arcilla”.

Ahora mismo, el entrenador no es nada optimista con el máximo ganador histórico de Roland Garros. “Le deseo a Nadal todo lo mejor, pero no está al mismo nivel que antes, así que no le veo como rival para ganar un Grand Slam. Creo que puede ser competitivo y que será difícil de ganar en tierra batida, pero todo depende de su salud”, sentencia Macci.

El preparador es mucho más positivo con respecto a Alcaraz. “Creo que leí que Boris Becker dijo que no mejoró. No estoy de acuerdo. Creo que mejoró perdiendo, aunque no por el resultado. Mejoró porque eso le motivará a trabajar en el aspecto mental y a solidificar un poco las cosas, y creo que lo mejor de Carlos Alcaraz está por venir”, asegura al portal tenístico.