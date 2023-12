Zara se pasa al mundo de la hostelería y abre su primera cafetería en Dubái

Una tienda de Zara en una imagen de archivo. (Borja Suarez / Reuters)

Inditex ha dado un nuevo paso en su estrategia de negocio. La multinacional gallega, responsable de una decena de marcas de ropa, ha dado el salto al mundo de la hostelería. La primera cafetería de Zara es una realidad. Desde hace unos días, los clientes pueden tomar el café e incluso comer algo de bollería mientras buscan el outfit perfecto para las fiestas navideñas. Amancio Ortega ha decidido probar suerte con este nuevo negocio en una de las zonas comerciales más prestigiosas y exclusivas del mundo: el Mall of the Emirates, en pleno centro de Dubái.

La primera cafetería del grupo textil, Zara Collective, tiene diferentes elaboraciones, como pasteles y cafés de especialidad, para el disfrute de la clientela. Los usuarios ni siquiera tienen que salir de la tienda, porque el servicio de bar está dentro del mismo local. Este nuevo modelo de negocio está siendo todo un éxito, de hecho, los clientes no han dudado en compartir su experiencia a través de las redes sociales. Muchos jóvenes reconocen que han tenido que apuntarse en una lista de espera digital para conseguir una mesa, prueba de la popularidad y el interés que ha adquirido la cafetería tras su inauguración.

Amancio Ortega ha elegido una de las tiendas más populares de Zara a nivel internacional para servir sus primeros cafés. El local de la multinacional gallega en Dubái tiene más de 5.000 metros cuadrados y presume de contar con uno de los mejores escaparates de un lujoso centro comercial. Inditex aprovechó la reinauguración del establecimiento, que había sido objeto de reforma, para poner en marcha este nuevo servicio. Hace dos años, la multinacional gallega abrió el Zara más grande del mundo en pleno centro de Madrid y probó a modo de piloto un servicio de cafetería para celebrar la apertura. La propuesta de Zara Collective podría aterrizar pronto en otros países.

¿Cuánto cuesta un café en Zara?

La tienda de Zara en el centro comercial Mall of the Emirates de Dubái tiene más de 5.000 metros cuadrados distribuidos en una sola planta. El local cuenta con un espacio diáfano que permite la instalación del servicio de cafetería dentro de la propia tienda. Los usuarios que han visitado la tienda también han comparado los precios tanto de los cafés como de alguno de los dulces. Un café expreso, por ejemplo, cuesta 15 dírhams, es decir, unos 3,70 euros, mientras que la mousse de mandarina y la tarta de queso tienen un precio de 29 dírhams, lo equivalente a unos 7 euros.

La primera cafetería de Zara Collective sigue la misma línea estética que la tienda del Mall of the Emirates, con una decoración sencilla, pero elegante. “Un lugar fabuloso para una parada rápida entre compra y compra, pero no te lleves el portátil, no está hecho para estancias largas”, señala una usuaria que ha visitado recientemente el local. Los pasteles de lujo y el café de especialidad han llegado para convertir el shopping en toda una experiencia en la que moda y gastronomía van de la mano.