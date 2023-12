Xavi defiende a Joao Félix: “Está marcando goles importantes y trabaja para el grupo, no tengo ninguna queja”

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, en rueda de prensa de (FCB)

La llegada de Joao Félix al FC Barcelona esta temporada estuvo cargada de discrepancias. Y es que su paso y su salida del Atlético de Madrid dejó numerosas polémicas. Su protagonismo en el equipo del Cholo fue escaso y su participación prácticamente nula. Tras una poco fructífera cesión de seis meses al Chelsea, el luso cumplió su deseo de llegar al Barcelona y este domingo se medirá de nuevo a su antiguo ex equipo, al todavía pertenece a él a efectos de contrato.

Ante las continuas críticas y la puesta en duda del juego del portugués, Xavi Hernández ha querido defender a su jugador en la rueda de prensa previa al encuentro en Montjuic: “Estamos muy contentos con Joao”. “Yo solo puedo hablar de lo que he visto, no he estado en el Atlético de Madrid y son cosas que no me incumben”, refería el técnico ante su ‘desastrosa’ experiencia como jugador rojiblanco. “El Joao que hemos visto aquí desde el primer día es un Joao feliz, positivo, trabajador, dinámico, que se ha adaptado muy bien al grupo”, apuntaba Xavi, para añadir que “la gente lo quiere y yo no tengo ninguna queja, todo lo contrario”. “Está marcando goles importantes, trabaja para el grupo, las obligaciones las hace, yo no tengo ninguna queja”, reiteró.

Xavi Hernández resaltaba que enfrentarse al Atlético le debía “servir de motivación”. Recordó el día del partido de Champions ante el Oporto, un encuentro especial para el luso “Le pasó el día del Porto, que él es de Benfica y le motivó, nos ayudó a conseguir el resultado tan importante en Champions. Mañana lo mismo, tiene que ser un extra de motivación el hecho de jugar contra su ex equipo, y al que pertenece todavía. Creo que está muy motivado, feliz, nos está aportando mucho, implicado, está siendo constante y a partir de aquí dependerá de su rendimiento, pero hasta el momento estoy encantado con él”.

Joao Félix: “Estoy contento aquí”

El portugués pasó por los micrófonos de Movistar Deportes para analizar cómo llegaba al partido del domingo ante el que era su equipo hasta la pasada temporada, encuentro que el portugués cataloga como ”uno más”. “Es un partido más de liga, importante porque son tres puntos y todos los puntos son importantes en esta liga que es muy competitiva”, aseguró Joao sobre el partido. “Como el partido del Oporto era muy importante, esto es uno más”, zanjó.

Quiso aprovechar para asegurar que está “contento” en el Barça y que si se queda estará “muy bien”, afirmando que su familia también está “muy contenta”. “Veremos en el futuro”, sentenció, y es que ahora le toca centrarse en el encuentro de este domingo. Si marca, como viene acostumbrando hacer en los partidos con el conjunto azulgrana, no sabe si celebrará o no los goles: “No tengo pensado nada en concreto, con el momento del partido se verá”.