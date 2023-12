Laura Londoño: “Mi marido ha sido muy generoso conmigo. A muchos hombres les da miedo el triunfo laboral de sus mujeres”

Laura Londoño, ganadora de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

Laura Londoño es la flamante ganadora de la octava edición de MasterChef Celebrity. La actriz colombiana era una de las grandes desconocidas de esta temporada del talent culinario, pero no tardó en convertirse en una de las favoritas para la victoria gracias a su buen hacer en los fogones.

La protagonista de Café con aroma de mujer se enfrentó a un duelo de altura frente a Álvaro Muñoz Escassi, pero el jinete no pudo hacer nada contra la actriz, quien tiene el mérito de firmar el que Pepe Rodríguez ha definido como uno de los menús más complejos de la historia del programa.

Participar en MasterChef ha sido para Laura toda una aventura profesional, pero también personal, ya que cuando le hicieron la oferta decidió meter toda su vida en maletas y trasladarse a España junto a su esposo y sus dos hijas, quienes estuvieron a su lado en la gran final del concurso. Ahora, la medellinense emprende nuevos caminos, aunque siempre de la mano de su familia y con la vista puesta en Madrid, donde espera poder seguir trabajando. Así lo narra en esta entrevista con Infobae España en la que se sincera tras lograr el triunfo en el formato de TVE.

Pregunta. ¿Cómo te sientes?

Respuesta. ¡Ay, dios mío! Muy bien, muy feliz de poder por fin celebrar y compartir este triunfo con todas las personas que también se lo merecen. ¿Sabes cuánta gente me ha ayudado a llegar aquí? No te lo imaginas tú ni esas personas, que me han ayudado hasta cuando me las he encontrado por la calle y me han dicho “felicitaciones, lo estás haciendo muy bien”, o quienes me abrieron las puertas de sus restaurantes para enseñarme a la hora que fuera, mi esposo, mi familia, mis amigos...

P. ¿Te ha costado mantener el secreto?

R. Sí, claro. Me habría encantado poder contarlo por todas estas razones que he comentado, pero no lo he dicho.

P. ¿No se lo chivaste a nadie?

R. No, a nadie. De hecho, hoy he pedido perdón a un par de personas por no contárselo. Pero de eso se trata este programa, si lo cuentas, se pierde la magia.

P. ¿Qué te motivó a participar en el concurso en España y no en Colombia?

R. A mí me hicieron la invitación aquí. Yo nunca había hecho nada que no fuera ficción, mi trabajo es ser actriz y esto era completamente desconocido para mí, pero significaba la aventura de embarcarme con mi familia e irnos a Madrid. Creo que eso fue clave, porque Madrid es una ciudad que quiero tanto, siempre la he sentido como una ciudad muy amable para tener una familia. Me pareció el paquete perfecto.

P. Tu marido hizo un ejercicio de generosidad importante. ¿Cómo lo han llevado él y tus hijas?

R. Ellos han estado felices, pero es verdad que es un acto de generosidad. No todos los hombres están dispuestos a hacer eso por su mujer. De hecho, vivimos en una sociedad muy machista y a los hombres les da miedo el triunfo laboral de la mujer por encima del de ellos. Entonces, que mi marido ponga su vida en standby, se haya puesto a mi disposición y me apoye para que yo pueda alcanzar mi sueño y hacer esto, lo agradezco mucho, porque sé que no es fácil de hacer ni de encontrar.

P. ¿Ahora qué va a pasar?

R. En enero me voy a Bogotá a grabar la segunda y tercera temporada de Manes, una comedia romántica de Prime Video que habla de cómo las mujeres vemos a los hombres, en manada. Es divertida y tengo ganas porque echo de menos actuar. Luego regresaré porque estoy con Feroz, la marca de maquillaje que saqué hace un año y justo ahora estamos abriendo nuevos puntos de venta en El Corte Inglés. Este proyecto me ancla a España y me encanta, estoy disfrutando mucho de estar aquí, así que si sale alguna película o serie, yo feliz.

P. ¿Cómo llevaste la presión del programa?

R. Yo no conocía en qué consistía el formato. Pero, una vez dije que sí, empecé a ver el programa con un cuaderno en mano, anotar cada palabra que no entendía, cualquier técnica culinaria, ingredientes… Luego lo buscaba para empezar a hacer un diccionario y poder entender el idioma culinario. Ahí empecé a meterme en lo que era este concurso, pero solamente cuando estás dentro entiendes lo duro que es, pero es directamente proporcional al disfrute y las emociones que te genera estar ahí y desconectar tu cabeza de tantas cosas que uno piensa a veces y que son muy agotadoras.

También me pareció clave encontrar una fundación tan importante a la que donar el premio final. Es tan valiosa y tan cercana a mi corazón que ha hecho que valga la pena todo el sacrificio y la lucha. En mi caso, elegí la Fundación Humanitaria de Los Rotarios Españoles, una organización que ayuda a reducir la desnutrición en Colombia. Alimentan a 55.000 personas al día, de los cuales 25.000 son niños. Para mí esa fundación ha sido muy inspiradora. Saber que también estoy aquí representando a un país y que podemos aportar algo allá es muy lindo. En mi menú también estaba esa danza entre Colombia y España, de dónde vengo, dónde estoy... Toda esa mezcla es la Laura que soy.

P. ¿Podías haber hecho esto sin tener a tu familia al lado?

R. ¡No, imposible! Hay mucha gente que me pregunta dónde están mis hijas y yo respondo “conmigo”. Me voy en enero a grabar dos meses a Colombia y mis hijas se van conmigo. ¿Cómo me voy a ir sin ellas? Tienen un año y cuatro años.