Las fuertes nevadas suspenden el tráfico aéreo entre Múnich y los aeropuertos españoles: al menos 48 vuelos cancelados

El aeropuerto de Múnich, decorado con su mercado navideño (Munich Airport)

La suspensión del tráfico aéreo en el aeropuerto de Múnich este sábado debido a las fuertes nevadas ha provocado la cancelación hasta el momento de 48 vuelos con destino u origen en distintos aeropuertos españoles y alcanzará previsiblemente a las 62 operaciones previstas, ha informado el gestor aeroportuario Aena.

Los vuelos cuya cancelación ha sido confirmada con origen o destino en la capital bávara afectan a los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Alicante, Tenerife Sur, Palma, Bilbao, Fuerteventura, Gran Canaria y Valencia.

Te puede interesar: El PSOE y Junts culminan la primera reunión en Suiza en un ambiente de máximo secretismo: “Ha ido bien”

En un primer momento, se anunció una suspensión de la actividad aérea hasta las 12:00 hora local. Sin embargo, la última actualización informa de que el aeropuerto de Múnich permanecerá cerrado, por el momento, hasta el domingo a las 06.00 hora local (04.00 GMT). En su portal en internet se ruega “encarecidamente” a los pasajeros no dirigirse hoy al aeropuerto y comprobar el estado de su vuelo con su compañía aérea antes de trasladarse mañana al aeropuerto.

📢 Actualización:

👇Tenlo en cuenta si viajas a Múnich.



📲Te recomendamos que consultes con tu aerolínea el estado de tu vuelo. https://t.co/t0H67ba4kF pic.twitter.com/cE1VcITnHl — Aena (@aena) December 2, 2023

“Debido a la fuerte y continuada nevada, no habrá tráfico aéreo probablemente hasta las 6 AM de mañana, domingo 3 (de diciembre). Se recomienda encarecidamente a los pasajeros no viajar al aeropuerto hoy y comprobar el estatus de sus vuelos con sus aerolíneas antes de viajar al aeropuerto mañana”, reza el mensaje del aeropuerto de Múnich.

Hasta ese momento ya se habían cancelado alrededor de 320 de los 760 vuelos previstos para el sábado, después de que ya la noche del viernes unas 160 operaciones tuvieron que ser anuladas.

“Se espera que las restricciones aéreas continúen mañana. Por ello, recomendamos que los viajeros que vuelen mañana comprueben el estatus de sus vuelos en sus aerolíneas con tiempo antes de llegar al aeropuerto y contacten con la aerolínea si es necesario”, anuncia el aeropuerto alemán en su página web. Por el momento, el vuelo de las 6:10 horas del domingo a Barcelona se encuentra cancelado. También el de Madrid a las 8:35 horas y el de Sevilla de las 8:40 horas.

Otros países afectados por la nevada

El temporal de bajas temperaturas y nevadas afecta también a aeropuertos de Inglaterra y Escocia. Fuentes de Aena han señalado a EFE que, al contrario que en las conexiones desde Múnich, no tiene constancia de más vuelos cancelados desde otras capitales o desde España.

El aeropuerto de Glasgow (Escocia) ha reanudado sus vuelos tras haber anunciado esta mañana una suspensión temporal de todos sus servicios a causa de la fuerte nieve caída en la región.

Te puede interesar: Qué es la cresta atlántica, el fenómeno de frío que puede llegar en el puente de diciembre, según la AEMET

El aeródromo escocés, uno de los más concurridos del país, puntualizó que tras esa suspensión que afectó a docenas de vuelos, los servicios se habían retomado justo después de las 10.00 GMT (11:00 horas en España).

Las temperaturas en el Reino Unido han caído a 10 grados bajo cero en algunas zonas durante la pasada noche y actualmente hay habilitadas algunas alertas meteorológicas en la costa norte y el suroeste de Escocia, así como en el suroeste y el este de Inglaterra.

(Información de EFE)