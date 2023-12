La dura crítica de Jodie Foster a las películas de superhéroes

Jodie Foster en una imagen de archivo. (EFE/EPA/Allison Dinner)

La reconocida actriz Jodie Foster ha compartido sus pensamientos sobre la actual tendencia de las películas de superhéroes y su posible declive. Durante una entrevista con la revista Elle, Foster expresó su deseo de que este género cinematográfico, que desde hace año predomina en Hollywood, experimente un cambio.

La ganadora de dos premios Oscar se refirió a la situación como una “fase” dentro de la industria fílmica y manifestó su esperanza de que el público pronto se canse de ella. “Es una fase que ha durado demasiado para mí, pero es una fase y he visto muchas fases diferentes”, comentó la actriz de El silencio de los corderos.

Te puede interesar: ¿Quién es el actor español con más nominaciones a los premios Goya?

A pesar de su crítica, Foster admitió que algunas películas de esta categoría, como Iron Man, Black Panther y The Matrix, han logrado impresionarla y proporcionarle entretenimiento. Sin embargo, reiteró que este tipo de producciones no son la razón por la cual ella se dedica a la actuación y que no han tenido un impacto significativo en su vida.

¿El público se ha cansado?

En un contexto donde la llamada “fatiga de superhéroes” parece ser un fenómeno emergente, la actriz se refirió específicamente al caso de The Marvels, que se estrenó el pasado 10 de noviembre y que según proyecciones sería un fracaso de taquilla al no alcanzar los 100 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos, algo inusual para las producciones del universo cinematográfico de Marvel.

Te puede interesar: ‘Napoleón’ a examen: qué es verdad y qué no en la nueva película de Ridley Scott

La actriz de Taxi Driver también compartió su perspectiva profesional, indicando que prioriza una vida equilibrada por encima del éxito y la fama, incluso si ello implica sacrificar oportunidades dentro de grandes franquicias. Aconseja a los actores emergentes valorar su talento por encima de las ofertas de trabajo en trilogías y sugiere la posibilidad de tomar descansos para disfrutar de la vida sin temor a perder relevancia en la industria.

“Sí, tal vez no sea en alguna franquicia, pero ¿qué te importa? Esta es tu vida”, concluyó Foster, ofreciendo una perspectiva que desafía la actual vorágine de producciones de superhéroes en el cine.