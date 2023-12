Ana Peleteiro: “En atletismo los negros molamos. Los blancos se visten de negros”

La española Ana Peleteiro durante el triple salto femenino. (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

El 2023 para Ana Peleteiro dejará huella para ella sin lugar a dudas. En su carrera deportiva se ha tenido que tomar un descanso para prestar atención a su vida personal, en la que está viviendo una de las etapas más bonitas. Recientemente, ha sido madre con el también atleta Benjamín Campaoré, con quien contrajo matrimonio hace apenas unos meses. Después de estas buenas noticias, la gallega regresaba a las pistas en el mes de junio, con el objetivo de recuperar su alto nivel y poder estar en los Mundiales de atletismo del próximo año.

La atleta ejerce también de ‘influencer’ en sus redes sociales, subiendo contenido diario a sus cuentas de TikTok e Instagram. En este contexto, Peleteiro ha acudido al pódcast de su amiga Laura Escanes, “Entre el cielo y las nubes”, para hablar de su día a día, su vuelta a las pistas, ... Entre otros temas que ha tratado ha sido el del racismo. La catalana le preguntaba si ella percibía racismo en el atletismo, a lo que la atleta contestó en un tono sarcástico: “En atletismo los negros corremos más. Los negros molamos. Los blancos se visten de negros, ¿sabes?”. Continuaba la broma diciendo que “el pobrecito blanco que corre 100 metros es como cariño no, no vengas”, aunque aseguraba que “obviamente, es coña”.

Cierto es que la atleta fue sincera con el tema racial que tanto está inundado el campo deportivo en los últimos meses, especialmente en el fútbol alrededor de Vinicius. “En atletismo no hay racismo, puede haber clasismo”, aseguraba la olímpica para concretar que “si eres americano o de Burkina Faso, da igual”. “Si viene uno de Burkina y le saca 200 metros al segundo, pues le hacen 70 mil personas la ola y da igual del color que seas, la religión o el país”, sentenciaba.

Estos comentarios, pese al tono sarcástico que empleaba Peleteiro, no han caído bien entre algunos sectores del público. “Ana Peleteiro demostrando su racismo y diciendo que su raza es superior a otras razas”, comentaba un usuario de Instagram. “Si fuera al revés, esas palabras serían racismo, pero así no”, comentaba otro. Sin embargo, no todo eran críticas y ha habido otro sector que ha pillado el tono de broma de la atleta y no se han ofendido con los comentarios. “No es racismo, es cuestión de genética, evolución y adaptación del ser humano. Las personas de raza negra son mejores en atletismo. Punto”, intentaban zanjar el tema en los comentarios de las redes.

“Odio ver mis medallas, porque siento que si las veo, me lo creo”

En otro orden de cosas, la ganadora del oro olímpico en la prueba de triple santo de Glasgow aseguraba que ella no guarda sus premios: “Yo no guardo mis premios, los guardan mis padres”. El motivo no es otro que mantener la humildad que caracteriza a la gallega, quien “odia” ver sus medallas, “porque siento que si las veo me lo creo”, aseguraba a Laura Escanes. “Sería como: ‘Buah, tengo una medalla olímpica, qué locura’. Entonces, todos los tienen mis padres”, confesaba, aunque sí concretaba que cuando ya se haga su casa, “en Galicia, con vistas al mar”, tendrá una vitrina, “pero cuando ya me retire y necesite verlas para decir: ‘Vale, fui deportista un día’”.