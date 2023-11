Las 10 frases más destacadas de Pedro Sánchez en su entrevista en La 1

Sánchez en 'La Hora de La 1'

Pedro Sánchez ha concedido esta mañana su primera entrevista como presidente del Gobierno tras ser investido hace unas semanas con 179 votos a favor en el Congreso de los Diputados. En el programa de TVE, La hora de La 1, Silvia Intxaurrondo y Marc Sala han preguntado al líder del Ejecutivo sobre algunos de los temas que copan la actualidad política nacional e internacional. Pedro Sánchez ha hablado sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la guerra entre Israel y Hamás, su cambio de opinión con respecto a la ley de amnistía pactada con los independentistas o sobre la posibilidad de que haya existido en España lawfare.

El presidente del Gobierno ha acudido a los estudios de la televisión pública antes de viajar a Emiratos Árabes, donde se celebra la COP 28, la cumbre del clima más importante. Una cumbre que deberá decidir si el mundo deja de utilizar combustibles fósiles, entre otros asuntos.

“La amnistía será buena para el país”

El presidente del Gobierno ha abordado al principio de la entrevista uno de los asuntos que la oposición más le ha echado en cara en los últimos meses: su cambio de opinión acerca de la aprobación de la ley de amnistía. Sánchez ha mantenido que “en un Parlamento de 350 diputados, más de 50 estaban pidiendo la amnistía para superar un conflicto. Yo he defendido el normalizar la situación en Cataluña. No era el paso siguiente que hubiera querido dar, pero es un paso coherente”.

Además, ha aprovechado para cargar contra la oposición, recordando la dura oposición a leyes como la del divorcio o la del matrimonio igualitario. “Se manifestaron entonces, pero acabarán actuando como el dicho de si te he visto, no me acuerdo. Va a ser bueno para el país”, ha defendido

“Ellos defienden la independencia y nosotros las autonomías”

El líder de los socialistas ha confirmado que se conocerá el nombre del verificador “tanto del acuerdo con Junts per Catalunya, como el de Esquerra Republicana”, ha vaticinado. Además, ha defendido la presencia de esta figura. Para el presidente del Gobierno, es “buena” su presencia porque los dos partidos tienen posiciones “muy dispares” y una “extraordinaria desconfianza”. “Si dos no se entienden, hablamos de la mesa con ERC y con Junts, es bueno que haya un tercero que acompañe y verifique que los acuerdos se ponen en marcha”, sostiene.

También ha asegurado que lo que ocurre ahora mismo es que cada formación política está defendiendo posiciones “muy distintas”, ejemplificando esas diferencias sobre el Estado que apoya cada partido: “Ellos defienden la independencia y nosotros el estado de las autonomías”, ha señalado.

“¿Se han instrumentalizado instituciones públicas? Definitivamente.”

Una de las principales polémicas en torno al acuerdo entre el PSOE y Junts fue la aparición del concepto “lawfare” en el pacto entre ambas formaciones. En aquel documento se mencionaba un concepto que supondría la puesta en duda de la actuación de la justicia.

Sobre este asunto, Pedro Sánchez no ha puesto en duda la acción de la justicia, pero que si “¿se han instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país? Definitivamente, es el caso Kitchen”, ha completado.

“No voy a alterar las mayorías” para renovar el CGPJ

Otra de las grandes batallas que España arrastra desde hace cinco años es que, ante la falta de acuerdo del Partido Popular y del PSOE, el Consejo General del Poder Judicial no se ha renovado, arrastrando un periodo de itinerancia igual que lo que dura un mandato. Esta cuestión ha sido criticada por Pedro Sánchez en multitud de ocasiones. En TVE ha confirmado que intentará llegar a un acuerdo con el PP. “Tenemos un mandato de la Constitución”, ha dicho, “y hay unas mayorías”, pero ha confirmado que “yo no voy a alterarlas”.

Además, también ha cargado contra los populares por su negativa a “no cumplir” con la Carta Magna: “Los que dicen que no cumplo con la Constitución, son precisamente los que no la cumplen. Nosotros hemos cumplido con la Constitución, y hemos sido extraordinariamente escrupulosos con la separación de poderes”, ha mantenido.

Reforma del artículo 49 de la Constitución

Pedro Sánchez ha mantenido su intención de llegar a acuerdos con los populares: “Voy a tratar de tener la mejor interlocución con la oposición del país porque tenemos muchos temas que tratar”, ha asegurado. Más allá de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el PP y el PSOE buscan, desde hace años, llegar a un acuerdo para modificar el artículo 49 de la Constitución.

El texto hace referencia a las personas discapacitadas como “disminuidos”. “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”, expresa el articulado. Un texto que el Gobierno quiere modificar para hacer más inclusivo.

Pide al PP que “asuma” el resultado electoral

Tras las acusaciones de golpe de Estado o las declaraciones de dirigentes del PP sobre la supuesta intención de Sánchez de instalar una dictadura “`por la puerta de atrás”, Sánchez ha pedido al Partido Popular que “asuma” los resultados electorales del pasado 23 de julio.

Además, ha instado a la formación a hacer una “revisión de su estrategia”. “Elegir a determinadas personas para ser portavoz en el Congreso demuestra que ha ganado el insulto”, ha dicho en referencia al nombramiento de Miguel Tellado como portavoz parlamentario. “Nosotros no vamos a responder con insultos”, ha zanjado.

“Los PGE se aprobarán durante el primer trimestre de 2024″

El calendario electoral ha impedido que el Ministerio de Hacienda haya podido elaborar los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, el presidente del Gobierno ha confirmado en la entrevista que la intención del Ejecutivo es tener aprobadas las cuentas en el primer trimestre de 2024.

“Vamos a prorrogar los presupuestos para el principio del próximo año, pero esperamos tener los nuevos presupuestos aprobados para el primer trimestre del próximo año”, ha mantenido.

Sánchez sobre Calviño: “En lo personal me va a costar”

Sánchez ha asegurado que Nadia Calviño ha sido “la mejor ministra de Economía de España” y ha abordado la posibilidad de que, en pocas semanas, sea nombrada presidenta del Banco Europeo de Inversiones. El presidente ha admitido que “en lo personal” le costará prescindir de ella porque “ha sido una estrecha colaboradora en momentos muy difíciles”.

Sobre su posible sustitución, si es nombrada presidenta del BEI, Sánchez ha confirmado que ya tiene pensado el nombre de su sustituto, aunque no ha querido desvelar al elegido.

“Hay que señalar a los que banalizan la violencia machista”

En los últimos días, no hemos parado de conocer nuevos casos de asesinatos de, lo que parece, asesinatos por violencia de género. En una misma semana se han confirmado, al menos, tres nuevos casos. Preguntado sobre este asunto, el presidente del Gobierno ha sido claro: “En términos políticos hay que señalar a aquellos que banalizan la violencia de género”. Además, ha confirmado que se deben “volcar más recursos económicos” y seguir con la “prevención”.

“Israel tiene que contener sus acciones según el Derecho Internacional”

El presidente del Gobierno también ha sido preguntado por el aumento de la tensión entre España e Israel tras su visita a país. Dice Sánchez que condena los ataques “deleznables” de Hamás y que “cuenta con nuestra condena y repulsa. Hamás tiene que liberar a todos los rehenes sin condiciones. Pero también pedimos a Israel que tiene que contener sus acciones según el derecho internacional humanitario. Es evidente que tenemos que plantear una solución política para acabar con esta crisis, y esa solución pasa por el reconocimiento del estado palestino”, ha defendido.

Sobre el reconocimiento de los dos Estados, Sánchez ha dicho que no se puede ir a conferencias de paz para acordar cosas que luego se incumple: “Este es un Gobierno proeuropeo y en interés de Europa, es necesario el reconocimiento de Palestina. Es interés de Europa la estabilización de una región, porque si no se puede expandir a otras zonas. Europa no se puede permitir tener dos frentes de guerra abierta: en Ucrania y otra en Oriente Medio, junto al Mediterráneo”.