Felipe González intensifica su ofensiva contra Sánchez y califica de “intolerable” la amnistía pactada con los independentistas

El exvicepresidente del Gobierno, Felipe González, critica la aplicación de la amnistía. (Gustavo Valiente / Europa Press)

Felipe González vuelve a la carga. El expresidente de España ha concedido al canal internacional NTN24 una entrevista en la que ha confirmado en el exterior lo que lleva diciendo durante meses en los medios de comunicación nacionales: está en contra de la amnistía. González ha calificado de “intolerable” la amnistía que el Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado con el independentismo. En la entrevista advierte de que esta medida podría “destruir los fundamentos de un ordenamiento jurídico de una democracia plena”.

En la entrevista, el que fue el primer presidente del Gobierno socialista de la democracia ha explicado la diferencia entre amnistía e indulto, destacando que el primero implica una suerte de disculpa del Estado hacia quienes infringieron la ley, lo cual considera una invalidación del sistema jurídico. González ha subrayado que, aunque la amnistía podría ser percibida como un acto de perdón similar a los indultos, en realidad supone “pedir perdón a los que cometieron los delitos”. Además, ha hecho también hincapié en que aceptar esto implica calificar como ilegítimas las normativas y aspiraciones del Estado, situación que le parece “intolerable”.

González ha manifestado su profundo desacuerdo con los pactos alcanzados entre su partido y Junts per Catalunya para conceder una amnistía a los líderes independentistas, una amnistía, ha explicado que se basa en la falta de una mayoría absoluta. Ha señalado que el cambio de circunstancias políticas no debería influir en principios fundamentales del Estado de derecho. Además, aseguró que su postura no solo es personal, sino que, hasta hace cinco meses, era compartida por todos los dirigentes de su partido sin excepción.

Felipe González, expresidente del Gobierno. (EFE/Fernando Alvarado)

González y Guerra abanderan la oposición socialista contra la amnistía

La amnistía ha supuesto un mal trago para muchos dirigentes socialistas que no ven con buenos ojos que Pedro Sánchez haya aceptado aprobar una ley de amnistía. La aprobación de esta ley se enmarca dentro del acuerdo de legislatura cerrado entre el PSOE Y Junts per Catalunya para apoyar el nuevo Gobierno de coalición.

Ante el caso omiso del PSOE a dos de sus líderes históricos más destacados, Guerra y González han protagonizado una guerra mediática contra el actual presidente del Gobierno. González ha criticado en numerosas ocasiones que “no todo vale para gobernar”, lamentando que un día se diga que “no cabe la amnistía ni la autodeterminación” y tras contar los votos parece que “sí cabe”.

Alfonso Guerra y Felipe González comparecieron este miércoles juntos públicamente 30 años después de la última vez.

El exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, también ha criticado en multitud de ocasiones que el PSOE haya accedido a la amnistía, puesto que supone, según él, “la condena de la Transición” y “una trampa” que, en su opinión, “no cabe” en la Constitución.

“Pido como ciudadano y demócrata, y también como socialista, que esto no lo hagan, que la amnistía no la hagan, porque esto es negar lo que ha significado un esfuerzo enorme (...) el esfuerzo de la Transición para que siga adelante el país (...) Que no lo hagan porque es muy grave”, ha llegado a decir.