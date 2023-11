Este Sevilla es un drama: el PSV le remonta y elimina de la Champions

Sergio Ramos y Nemanja Gudelj durante el partido ante el PSV (REUTERS).

El Sevilla, que se puso con un 2-0 en los inicios de la segunda parte, vio como la expulsión del argentino Lucas Ocampos, con mas de media hora de juego por delante, propició la remontada del PSV Eindhoven, que da un paso importante para estar en los octavos de la ‘Champions’ y a su vez deja ya sin opciones al cuatro español. El partido tenía un preludio muy claro, el conjunto sevillista necesitaba ganar para mantener sus opciones en la sexta y última jornada de pasar a los octavos, pero de hacerlo el PSV su paso era aún mayor hacia la siguiente fase.

Pero, además, para los locales, que no han tendido el revulsivo esperado con la llegada del técnico uruguayo Diego Alonso, que ocupó el cargo tras la destitución a principios de octubre de José Luis Mendilibar, era también otra oportunidad de iniciar esa recuperación tanto en LaLiga y en la competición continental. Todo ello tuvo el obstáculo de medirse al líder de la Liga Edervise, con trece victorias en trece partidos en el campeonato nacional, y con la moral alta para dar continuidad ese gran rendimiento en la Liga de Campeones, para lo que una de sus bazas era el acierto del exsevillista Luuk de Jong, máximo goleador del equipo con diecisiete goles en veintiún partidos.

Ramos señalaba el camino...

Al Sevilla se le vio en los primeros momentos que le falta confianza para mandar en los partidos y también eso lo ven los rivales, en este caso un PSV bien armado en el sistema defensivo y que, a los once minutos, gozó de una primera aproximación en la que Gus Til no estuvo acertado. Así se vio un transcurrir de la primera parte equilibrada, con llegadas esporádicas a las dos áreas no con demasiado peligro hasta que a los veinticuatro minutos Sergio Ramos, tras la falta botada por Iván Rakitic al área chica, se encontró con el balón en sus pies y despistó al meta argentino Walter Benítez para poner el 1-0.

Ramos celebra su gol ante el PSV (REUTERS).

El primer gol del camero en su segunda etapa como sevillista valió para que el conjunto visitante expusiera algo más en su planteamiento y que los locales lo intentaran con un juego mas directo al encontrar mas espacios en la búsqueda del marroquí Youssef En-Nesyri. Fue Djibril Sow el que marcó, pero el árbitro fue alertado por el VAR de una mano previa del suizo en el arranque de la jugada y el tanto no subió al marcador, ni tampoco llegó el segundo en un gran cabezazo de En-Nesyri que acabó con el balón repelido por la cruceta.

...Ocampos lo embarró

El Sevilla se gustó por momentos, aunque también tuvo el susto de un remate del mexicano Hirving Lozano, poco antes de ser sustituido por lesión, pero el meta serbio Marko Dmitrovic logró desviar a saque de esquina y que el partido se fuera al descanso con el 1-0. Nada más arrancar la segunda parte, En-Nesyri sí encontró premio tras un pase al hueco del argentino Marcos Acuña con el que el marroquí, ante la indecisión de la defensa y portero rival, logró poner el 2-0, lo que hizo redoblar los esfuerzos de PSV por solucionar la situación.

A ello ayudó la expulsión de Ocampos, quien vio dos tarjetas en tres minutos y dejó a su equipo con diez jugadores con más de media hora de juego por delante, pero además el marroquí Ismael Saibari, que había salido poco antes en el PSV, puso el 2-1 y ello dejó todo a favor de la remontada neerlandesa. Fue un remate del belga Yorbe Vertessen el que rebotó en el serbio Nemanja Gudelj para que éste no pudiera evitar introducir el balón en su meta para el empate, pero ahí no quedó la reacción del PSV. En otra gran acción de un destacadísimo Vertessen, quien revolucionó a su equipo desde que salió por la lesión de Lozano, le dio un gran pase al estadounidense Ricardo Pepi para poner el 2-3 definitivo ante el enfado y desesperación de los sevillistas.