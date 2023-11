Así será este miércoles la Sesión de apertura de la XV legislatura, presidida por el rey: hora, orden del día y ausencias

Apertura solemne de Las Cortes de la XIV Legislatura en febrero de 2020. (Jesús Hellín/Europa Press)

El miércoles 29 de noviembre se producirá la apertura solemne de las Cortes de la XV legislatura. El acto se produce días antes de la celebración de 45 aniversario de la Constitución. La sesión estará presidida por el rey Felipe VI, la reina Leticia y la princesa de Asturias, Leonor.

Leonor hará un receso de su instrucción en la Academia General Militar de Zaragoza, pues es un acto al que ha acompañado a sus padres, los reyes, en otras legislaturas. Por su parte, lo más probable es que su hermana Sofía no pueda participar en la sesión inaugural debido a que cursa sus estudios de bachillerato internacional en Gales.

Te puede interesar: Pedro Sánchez y Yolanda Díaz decidirán ahora si adelgazan sus cargos de confianza: el número de asesores ha crecido un 41%

El acto comenzará a las 11:00, recibirá en la Cerrera de San Jerónimo a la familia real con honores militares y entrará por la escalinata de la Puerta de los Leones, que lucirá de nuevo el dosel de gala o baldaquino, de 130 metros cuadrados. Ya dentro del hemiciclo, está previsto que el jefe del Estado pronuncie un discurso tras la intervención de la presidenta del Congreso de los Diputados. Con el fin de su discurso, se dará por inaugurada la legislatura.

El acto finalizará con un desfile militar frente a las Cortes Generales, un acto que precederá a todas las actividades organizadas por el Congreso y el Senado a razón de la conmemoración del 45 aniversario de la aprobación de la Constitución.

Te puede interesar: Tellado, el doble de Feijóo “contundente” que “sabe poner orden” pero también bromea: “Ojo, llevo la cuenta de las abuelas que murieron”

Con el inicio de la legislatura, se pondrán en marcha las comisiones parlamentarias. Esta legislatura el Congreso de los Diputados ha creado una nueva comisión no legislativa relativa a las Políticas Integrales de Discapacidad, mientras que la comisión de Infancia y Juventud se transformará en comisión legislativa al tener ministerio propio.

Apertura solemne de Las Cortes de la XIV Legislatura en febrero de 2020. (Jesús Hellín / Europa Press)

Un día antes, el martes 28, se crearán oficialmente ocho comisiones no legislativas, entre ellas la del Pacto de Toledo, la del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, la de RTVE o la de Seguridad Vial y Mixta para el Estudio de los problemas de las adicciones.

Te puede interesar: Solo cuatro de las 52 mujeres asesinadas por violencia machista en 2023 tenían medidas de alejamiento en vigor

Presencia de Podemos, ausencia de independentistas

Los cinco diputados de Podemos han confirmado que asistirán junto con el grupo parlamentario de Sumar al acto de la solemne apertura de las Cortes. Por su parte, quienes descartan presentarse es ERC, Junts, EH Bildu y BNG. El PNV asistirá tan solo a la sesión, no al desfile militar posterior, han lamentado en un comunicado que “los eventos civiles se conviertan en exhibiciones cívico-militares”.

La princesa Leonor jura la Constitución

La razón por la que Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, EH Bildu y BNG no acudirán a la sesión inaugural de Las Cortes Generales es “por no reconocer la legitimidad de la Corona y de la familia real”, han reconocido fuentes parlamentarias a la Agencia EFE.

Te puede interesar: La confusión al hablar de fondos europeos ‘adjudicados’: no hay datos oficiales de lo que reciben los beneficiarios finales

En este caso, el rasgo diferenciador entre las fuerzas independentistas y la izquierda alternativa es que todos los diputados del grupo parlamentario de Sumar sí han confirmado su presencia, puesto que no es una celebración “puramente monárquica”. Una decisión diferente a la que tomaron algunos parlamentarios hace unas semanas, cuando la princesa Leonor juró la Constitución el pasado 31 de octubre.

Se trata de la tercera sesión solemne de apertura de las Cortes durante los nueve años del reinado de Felipe VI, tras haber declarado abierta la XII Legislatura (2016-2019) y la XIV Legislatura (2019-2023), ya que en dos no se celebró la apertura solemne de las Cortes. En 2016, en la XI Legislatura y en 2019, en la XIII Legislatura, con la moción de censura contra Mariano Rajoy.