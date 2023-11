El enfado de Modric con el árbitro Cuadra Fernández: “¿Tú me puedes tratar así?”

Modric en la conversación que tuvo con el árbitro Cuadra Fernández. (Movistar)

El Real Madrid se impuso por 0-3 ante el Cádiz en el Estadio Nuevo Mirandilla, gracias al doblete de Rodrygo y al tanto de Bellingham. El equipo de la capital nunca corrió peligro en tierras andaluzas, dominando en todo momento el encuentro. Pese a que el enfrentamiento estuvo ausente de polémica, el árbitro Cuadra Fernández sí se vio envuelto en un intercambio de palabras con el veterano Luka Modric, una conversación que fue grabada por las cámaras de Movistar Plus+. “¿Pero tú me puedes tratar así?”, preguntaba indignado el croata.

Antes de que comenzase la segunda mitad en tierras andaluzas, el jugador del Real Madrid se detuvo a hablar con el colegiado. Todo apuntaba a que el croata estaba molesto con el arbitraje en la primera parte, en la que sacó dos tarjetas amarillas al club blanco (Valverde y Mendy), y ninguna al Cádiz. “Yo no te he protestado nada, ¿pero tú me puedes tratar así?”, manifestaba el croata con cara de enfado a Cuadra, quien parecía que le estaba dando explicaciones. “Te he protestado tres. Yo nunca te he faltado al respeto, pero no puedo hablar”, insistió el veterano centrocampista al árbitro.

Te puede interesar: Un inesperado y excelso Rodrygo restituye al Real Madrid en el liderato de LaLiga

"Yo nunca te falto al respeto, pero yo no puedo hablar"



Modric, a Cuadra Fernández. #DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/1oRH8etjft — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 26, 2023

Aun así, las cartulinas amarillas no fueron un impedimento para un Real Madrid que nunca corrió peligro. Ancelotti, obligado por las circunstancias, completó la convocatoria con futbolistas del filial, véase el debut de Gonzalo García, y se aferró a la conexión entre Kroos y Modric para suplir la falta de músculo generada por las bajas de Camavinga y Tchouameni, pero el Madrid hizo virtud de la necesidad a lomos de Rodrygo.

La pérdida de protagonismo del croata

El croata se retiró con molestias en los isquiotibiales cuando el marcador rondaba el minuto 70. El centrocampista venía de jugar dos partidos con su selección, que se jugaba el billete para la clasificación para la Eurocopa. Pese a esto, el técnico italiano recurrió a él para su once titular, al no tener tampoco demasiadas alternativas. Modric se retiró por su propio pie, ayudado y consolado por los compañeros. Fue atendido por los doctores en el banquillo, quienes le colocaron hielo en su pierna.

El próximo miércoles el club blanco se medirá con el Nápoles en el Santiago Bernabéu en un partido correspondiente a la Champions League. El martes le harán las pruebas médicas pertinentes, para conocer la gravedad de su lesión, lo que podría complicar los planes del italiano, que ya cuenta con bajas en su banquillo, como la de Bellingham.

Te puede interesar: El incomprensible y absurdo fallo de Joselu: decide dejar pasar el balón y no rematar en boca de gol

Esta lesión viene acompañada de la pérdida de protagonismo que ha sufrido esta temporada. Ambos arrancaron el curso liguero en el banquillo, lejos de su hábitat natural, incluso en partidos significativos como el Clásico o el partido ante el Sevilla. Una situación extraña para el croata. “Nadie está contento cuando no juega. Después de toda mi carrera, esa sensación me resulta especialmente extraña. Pero el entrenador lo decidió por sus propios motivos. El Madrid quería que me quedase y yo tenía el mismo deseo. Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo, y que no me mantuvieran en la plantilla basándose en méritos pasados. Me dijeron que nada cambiaría en mi estatus, y por eso firmé. Soy consciente de que tenemos mucha competencia en el medio campo, que estos jóvenes son jugadores de primer nivel. Trabajaré para estar entre los protagonistas de esta temporada. Veremos cómo se desarrollan las cosas, si en un futuro resulta que ya no soy importante, entonces pensaría qué hacer. Me llegaron otros intereses, pero mi objetivo siempre ha sido el Real Madrid”, explicó recientemente.