Suecia, indignada con la árbitra tras el pase de España a la final del Mundial: “Se ha reído en nuestra cara”

La jugadora sueca Amanda Ilestedt lucha por el balón con la mediocentro española Alexia Putellas durante la semifinal del Mundial femenino de fútbol disputado entre España y Suecia en Auckland, Nueva Zelanda (EFE).

El histórico pase a la final del Mundial de España no ha sentado nada bien en el combinado sueco que aún no ha digerido la derrota (2-1) en la semifinal de este martes. Varias jugadoras pusieron el foco de su crítica en la actuación de Edina Alves Batista, árbitra del partido. Acusan a la brasileña de haber dado validez al gol de Salma Paralluelo que, bajo el punto de vista nórdico, no debía haber subido al marcador por fuera de juego de Eva Navarro. La realidad es que la futbolista del Atlético de Madrid estaba adelantada, pero no influyó en la jugada ni directa ni indirectamente.

“No vi el gol, solo escuché que hubo un fuera de juego de España. Espero que hayan tomado la decisión correcta concediendo el gol, porque si hay un error, me voy a volver loca”, espetó Amanda Ilestedt que continuó cargando contra la actuación arbitral. “Por cada situación que nos pitaba no entendía nada. No creo que tenga un buen nivel para nada. No es por eso que perdemos el partido, pero creo que tiene que ser mejor el nivel de las árbitras”.

Johanna Kaneryd, futbolista del Chelsea, considera que la colegiada “se rió en la cara” de los jugadoras suecas y apuntó al idioma como principal argumento de su razonamiento. “Hablaba el mismo idioma que las españolas y les dio muchas ventajas. Estoy enfada y molesta. No obtuve más respuesta que su sonrisa”.

La árbitra brasileña Edina Alves fue árbitra del encuentro de semifinales entre España y Suecia (EFE).

También hubo halagos a España

La capitana sueca y exjugadora del Real Madrid, Kosovare Asllani, fue crítica con el arbitraje recibido no solo de la semifinal ante España, sino durante todo el campeonato. “Hay muchos árbitros que no han sido receptivos, hay que mejorar la comunicación. Trato de hablar inglés con ellos, pero no recibo mucho a cambio. Creo que en una Copa del Mundo debe haber los mejores árbitros”.

Por otra parte, el seleccionador nacional de Suecia, Peter Gerhardsson, dejó a un lado la inexistente polémica arbitral ya que los goles de España fueron legales, y tuvo halagó el fútbol desarrollado por las de Jorge Vilda. “No puedo decir si España va a ganar el Mundial, pero espero que así sea porque me gusta su estilo de fútbol. Son un equipo muy bueno y tienen el estilo de juego que nosotros queremos hacer”.

La realidad es que el próximo domingo 20 de agosto será una fecha marcada en rojo en el calendario para todo un páis. Dentro de cinco días, España disputará su primera final de Mundial femenino ante Australia o Inglaterra con el objetivo de seguir haciendo historia y estampar la primera estrella femenina en el escudo.

