El éxito empresarial de Manuela, la hija de Alejandro Sanz, que contrasta con el mal momento del cantante

Alejandro Sanz y su hija Manuela en una imagen de redes sociales. (Instagram)

Manuela Sánchez, la hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel, ha crecido rodeada del éxito de sus padres. Mientras que su progenitor es uno de los cantantes españoles más conocidos del mundo, con una legión de seguidores y autor de temas que ya son himnos; su madre es una de las modelos más aclamadas de México, además de actriz.

Con tales referentes la joven tenía muy fácil haber seguido el paso de alguno de los dos o de haber aprovechado su estela para emprender su propio camino. Sin embargo, desde niña quiso mantenerse en un segundo plano, algo que todavía hace y le ha llevado a labrarse su propio camino y conseguir el éxito gracias a su propio esfuerzo y talento.

Te puede interesar: Alejandro Sanz, condenado a pagar más de tres millones de dólares por sus deudas en Estados Unidos

Manuela Sanz en una imagen de Instagram con uno de los bikinis de su firma. (instagram.com/manuela.snzm)

Gracias a ello, la hija mayor de Alejandro Sanz está viviendo un momento de éxito que contrasta con el que está pasando su padre, en una de sus peores épocas tras su ruptura con Rachel Valdés y sus problemas económicos y de salud.

Con tan solo 21 años se lanzaba al mundo empresarial y creaba la firma de moda de baño Bølge Shorewear. Un proyecto que comparte con su amiga Ana Pau Ruiz y que desde el primer momento solo le dio buenas noticias, ya que lograron vender todas las piezas hasta el punto de que tuvieron que paralizar las ventas.

Un año después, Manuela Sánchez ha regresado con una nueva colección cápsula para este verano. Se llama The Revival Era y es tan pequeña que va ligada a la palabra exclusividad y es que solo cuenta con cuatro diseños: dos bañadores que destacan por tener cut out estratégicos, y dos juegos de bikinis cuyas piezas se compran por separado.

Manuela Sánchez, hija de Alejandro Sanz, con uno de los bañadores de su firma de moda. (instagram.com/bolge.shorewear)

Por si fuera poco, la joven no es solo la creadora de las piezas de baño. También se ha convertido en la modelo de Bølge Shorewear y se ha enfundado uno de los bañadores, de un favorecedor color naranja que combina con botas de vaquera y sombrero. Una combinación que no es casual, pues como las dos diseñadoras explican en la página web su marca es made in Mexico cuyo objetivo es hacer “sentir especiales” a sus clientas a través de moda de inspiración vintage.

Seguir leyendo: