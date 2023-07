Cristiano Ronaldo estalla contra un cámara tras el pinchazo del Al-Nassr en la Champions árabe

La reacción de Cristiano contra un cámara tras la derrota del Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo ha sido noticia en las últimas horas por motivos que nada tienen que ver con lo deportivo. El astro portugués se ha hecho viral en las redes sociales debido al comportamiento que mostró nada más terminar el debut de su equipo, el Al-Nassr, en la Liga de Campeones árabe. El empate sin goles ante el Al-Shabab no gustó nada a CR7, que decidió tomarla con uno de los trabajadores que cubría el partido: un cámara de televisión.

Apenas 32 horas después de un amistoso que el Al-Nassr había disputado en Japón contra el Inter de Milán, a Ronaldo y sus compañeros les tocó volver a saltar al césped. En esta ocasión, para disputar un partido ya sí oficial. El poco descanso con el que contaron los integrantes del equipo del máximo goleador histórico del Real Madrid llevó a que este, capitán y máximo referente, no arrancase el duelo como titular.

No fue una noche para el recuerdo en el Estadio Rey Fahd de Riad. El 0-0 con el que todo terminó sentó especialmente mal a un Cristiano que no entró en juego hasta el minuto 62 y que llegó a marcar. Además, de forma espectacular. La jugada fue digna de mención: recibió de espaldas en el área pequeña, bajó la pelota con el pecho, dio media vuelta y se sacó de la manga una volea imparable. Sin embargo, la acción no subió al marcador, ya que quedó invalidada por fuera de juego.

Cristiano se enzarza con un cámara

A la conclusión, Cristiano se mostró muy enfadado con el resultado cosechado por el Al-Nassr. Así lo refleja un vídeo que se grabó desde las gradas, en el que se advierte perfectamente cómo el delantero luso descargó su frustración con un cámara que seguía sus movimientos de cerca.

Cristiano Ronaldo, a punto de realizar un disparo (REUTERS/Ahmed Yosri)

Una vez que el árbitro pitó el final, Ronaldo se dirigió a la zona técnica, en la que empezó a mostrar su malestar con gestos airados con los brazos. Iban dirigidos a algunos de sus entrenadores, pero aquello no fue nada en comparación con la actitud que mostraría a continuación.

A CR7 le ofrecieron entonces una botella de agua, de la que bebió justo antes de salpicar con ella al cámara que estaba grabando a su lado. Nada más mojarle, dejó claro que quería que se marchase de allí, haciéndole un aspaviento de hastío con el brazo. Así lo hizo, para evitar males mayores, el profesional. Los nervios le jugaron una mala pasada a la estrella: algo más tranquilo, sí firmó algún que otro autógrafo, ya fuera del estadio, minutos después.

