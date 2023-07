El momento más viral del concierto de Harry Styles en Barcelona: leyó las notas de una estudiante de Bilbao

Harry Styles durante un concierto en Londres (Dave J Hogan/Getty Images)

Harry Styles tiene a media Madrid en vilo. Se ha habilitado un plan de movilidad especial que aumentará una hora el cierre del metro y que aumentará la frecuencia de autobuses y trenes, además de las propias lanzaderas para llegar al recinto. El concierto tendrá lugar en el nuevo espacio del festival Madcool en Villaverde, y arrancará a eso de las 20:30 de la tarde con la actuación de Wet Leg como banda invitada para hacer de antesala a lo que promete ser un concierto histórico

El artista británico toca esta noche en la capital y lo hace tras pasar por Barcelona, en la que dio otra actuación para el recuerdo. En especial, para el de una joven de Bilbao que se desplazó allí para escuchar el As it was, Watermelon Sugar o Adore You y terminó con el antiguo miembro de One Direction leyéndole nada menos que las notas de la EBAU.

Ese fue sin duda uno de los grandes momentos de la noche en el estadio Olímpic de Barcelona, al que acudieron más de 56.000 personas para ver en directo a Styles. El concierto, que duró aproximadamente dos horas y comprendió 20 canciones entre éxitos suyos y alguno que otro de One Direction, sin duda estuvo marcado por la pausa que el cantante hizo entre tema y tema para atender al público, momento en el que regaló un recuerdo imborrable para una joven de Bilbao llamada Paula.

“¿Estás segura de querer hacer esto?”

La bilbaína era una de las miles de jóvenes que se habían aglomerado entre las primeras filas del Olímpic, con la esperanza de captar la atención del artista. Styles es ampliamente conocido por su entusiasmo y por la especial atención que dedica a su público, de ahí que buena parte de las primeras filas estuvieran abarrotadas de gente con todo tipo carteles y mensajes para atraer la mirada de Styles. Esta chica no solo consiguió eso, sino que además terminó haciendo al cantante leer sus notas de la EBAU.

“¿Estás segura de querer hacer esto?”, le preguntaba Styles a la joven bromeando con que él jamás hubiera enseñado sus notas de cualquier curso o asignatura. Finalmente, y con el apoyo del público, el cantante tomaba el papel con las notas de la EBAU, no sin antes hacer algún otro chascarrillo con la complicidad de las amigas de la chica. Styles preguntó cuánto necesitaba para aprobar, y podemos decir que el show terminó con final feliz.

