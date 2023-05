Requisitos para solicitar el aval ICO del Gobierno para hipotecas: límite de ingresos y tipo de vivienda

Una mujer pasa por delante de la oficina de una inmobiliaria en El Masnou, Cataluña, España. (Reuters/Albert Gea)

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de avales del 20% en hipotecas para jóvenes y familias con hijos que vayan a comprar su primera vivienda. El objetivo de la medida es que se lleguen a adquirir aproximadamente unas 50.000 viviendas y su gestión se llevará a cabo a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Su presupuesto correrá a cargo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

Esta nueva medida permitirá que los compradores puedan solicitar el 100% de su hipoteca y contar con el respaldo del Gobierno hasta en un 20%, lo que supondrá un desembolso inicial menor: en lugar de tener que ahorrar el 30% del valor total de la vivienda para la entrada, los jóvenes compradores solo necesitarán ahorrar un 10% del precio total.

Requisitos

Para poder acceder a este aval del Estado se deben cumplir ciertos requisitos. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha destacado que la medida va dirigida a personas jóvenes menores de 35 años y familias solventes, que tienen capacidad financiera para comprar una vivienda, pero que no han logrado el nivel de ahorro que se requiere para pagar la entrada. Esto provoca que todos los ciudadanos que no se encuentren en estas dos tesituras quedan automáticamente excluidos y no pueden acceder a la ayuda.

Los solicitantes, según ha indicado la ministra, no pueden sobrepasar el límite de ingresos individual de 37.800 euros brutos anuales - 4,5 veces el IPREM-, marcado por el Gobierno. En el caso de parejas o personas que deseen acceder a una vivienda de manera conjunta se duplicará el límite marcado, pudiendo ascender entre ambos hasta los 75.600 euros. En el caso de las familias con menores de edad a cargo, este límite se incrementará en 2.520 euros brutos anuales por cada niño a cargo y, en el caso de las familias monoparentales, el máximo podría aumentar hasta en un 70% adicional.

Tipo de vivienda

El ICO podría llegar a avalar hasta el 25% del préstamo, siempre y cuando, la vivienda que se vaya a adquirir disponga de una calificación energética mínima D o superior. La medida del Gobierno no detalla el importe máximo de la vivienda que se quiere adquirir, por lo que solo se pone como requisito la sostenibilidad energética de la casa.

Además, desde el ejecutivo han afirmado que la ayuda no tendrá coste para el solicitante y que se podrán solicitar hasta el 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad de prorrogarlo dos años más. El plazo del aval otorgado por el Gobierno será de 10 años máximo “con independencia del plazo de amortización y de la existencia o no de periodo de carencia”. El resto de requisitos y condiciones se determinan en el contrato de aval que se formalizaría entre el ICO y las entidades de crédito.

