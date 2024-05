Sophie Turner llamó “heroína” a Taylor Swift por su apoyo durante el divorcio con Joe Jonas

Sophie Turner agradeció a Taylor Swift por ofrecerle un hogar y un espacio seguro durante su complicado divorcio con Joe Jonas. (Créditos: Splash News/The Grosby Group)

La actriz Sophie Turner ha elogiado a la cantante Taylor Swift, agradeciéndole por ofrecerle un lugar seguro para ella y sus hijas en medio de su complicado divorcio con Joe Jonas. En una entrevista publicada en la revista British Vogue el miércoles 15 de mayo, la estrella de Game of Thrones reveló detalles sobre cómo Swift se convirtió en su apoyo durante ese tiempo crítico.

Turner, quien tiene dos hijas de 3 y 1 año de edad con Jonas, se mostró visiblemente agradecida con Swift. “Nunca he estado más agradecida con alguien que con ella, porque nos acogió y nos proporcionó un hogar y un espacio seguro”, expresó la actriz, describiendo a la estrella del pop como una “heroína absoluta”.

La actriz de Game of Thrones describió a Taylor Swift como una "heroína absoluta" por su apoyo incondicional. (Créditos: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Previo a esto, Turner había mantenido reservas sobre formar una amistad cercana con Swift, debido a la relación pasada de la cantante con Jonas, miembro de la banda Jonas Brothers. Sin embargo, esta dinámica cambió significativamente tras la separación de Turner y Jonas.

Al llegar a Nueva York el otoño pasado para resolver una disputa de custodia con Joe, la artista británica buscó recomendaciones de alquiler de Swift. Sorprendentemente, la intérprete de “Karma” le ofreció su propio apartamento sin costo alguno.

La relación amistosa entre Sophie Turner y Taylor Swift se consolidó tras la separación de Turner con Joe Jonas. (Créditos: Jeff Kravitz/FilmMagic)

Durante ese periodo, Swift y Turner fueron vistas con frecuencia pasando tiempo juntas y cenando en la ciudad. En octubre, incluso asistieron juntas a un partido de los Kansas City Chiefs en el MetLife Stadium, uno de los recintos más famosos del lugar.

En medio de la transición, Turner también enfrentó rumores negativos sobre su vida como madre. Algunos sitios de chismes la retrataban como una madre despreocupada con una afición poco saludable por las fiestas.

Tras una mediación exitosa, Turner y Jonas acordaron que sus hijos pasarán tiempo equitativamente en hogares de EE.UU. y el Reino Unido. (Créditos: Evan Agostini/Invision/AP)

“Me dolió porque realmente me torturo por cada decisión que tomo como madre, la culpa materna es muy real”, confesó Turner. “Solo seguía diciéndome a mí misma: ‘Nada de esto es verdad. Eres una buena madre y nunca has sido una fiestera’”, recordó la actriz de la saga X-Men.

Turner también compartió lo difíciles que fueron los primeros días después de la separación: “Hubo días en que no sabía si iba a poder seguir adelante”, admitió. “Llamaba a mi abogada diciendo: ‘No puedo hacer esto. Simplemente no puedo’. Nunca tenía la suficiente fuerza para defenderme y, finalmente, después de dos semanas en este estado, ella me recordó que estaba luchando por mis hijos”.

Turner enfrentó rumores negativos que la retrataban como una madre despreocupada a pesar de su dedicación a sus hijas. (Créditos: EFE/EPA/NINA PROMMER)

En cuanto a su relación con Joe, Turner señaló que se está centrando en establecer una relación de coparentalidad saludable. Jonas, quien solicitó el divorcio en septiembre, y Turner publicaron una declaración conjunta poco después, describiendo la separación como una decisión “unida” y afirmando: “Hemos decidido mutuamente terminar nuestro matrimonio de manera amistosa”.

Las tensiones aumentaron posteriormente, cuando Turner demandó a Jonas por la “retención indebida” de sus dos hijos en Nueva York. Sin embargo, a mediados de octubre, lograron resolver provisionalmente su batalla de custodia después de un período de mediación de cuatro días.

Turner demandó a Jonas por la retención indebida de sus hijos en Nueva York, lo cual fue resuelto posteriormente (Créditos: REUTERS/Danny Moloshok)

“Tras una mediación productiva y exitosa, hemos acordado que los niños pasarán tiempo equitativamente en hogares amorosos tanto en EE.UU. como en el Reino Unido”, afirmaron en una declaración conjunta compartida con Billboard. “Esperamos ser grandes copadres”.

Finalmente, en una entrevista con British Vogue, Sophie Turner expresó que más allá de cualquier lío mediático o familiar que haya ocurrido, aún desea momentos donde toda la familia esté reunida, incluyendo a su exesposo.

Sophie Turner reiteró que no le importa lo político, solo desea que sus hijas se sientan queridas y toda la familia esté presente por ellas. (Créditos: Backgrid/The Grosby Group)

“Mi sueño es tener una gran Navidad en la que mis hijas puedan tener allí a su padre, a toda la familia de Joe, a sus abuelos”, contó la artista que dio vida a Sansa Stark. “No me importa lo político, solo quiero que las niñas se sientan queridas y que todo el mundo esté presente por ellas”, especificó.