Bono de U2 aseguró que Coldplay no es una banda de rock: “Espero que sea obvio”

Bono de U2 declaró que Coldplay no debe ser considerado una banda de rock en la serie "Music Uncovered: The Genius Of Coldplay". (Créditos: EFE/EPA/OLEG PETRASYUK/ Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/via REUTERS)

En una reciente intervención en la serie de ocho partes de la BBC Sounds, Music Uncovered: The Genius Of Coldplay, presentada por Greg James, Bono, el vocalista de la banda de rock U2, hizo declaraciones destacadas sobre Coldplay, sugiriendo que el grupo británico no debería ser considerado ni juzgado bajo los criterios típicos del rock.

Durante la serie, que explora la trayectoria musical de Coldplay con la ayuda de fans, músicos colegas y figuras clave en su camino, Bono expresó su admiración por la canción “Clocks”, del segundo álbum de estudio de Coldplay, A Rush Of Blood to the Head.

El líder de U2 rememoró el impacto que tuvo la canción en él, diciendo: “Se te pega, más ajustado que el tiempo mismo”, y describió su reacción inicial como una especie de celebración contenida. La declaración de Bono viene a reforzar una apreciación particular del enfoque musical de Coldplay.

El vocalista de U2 expresó su admiración por la canción "Clocks" de Coldplay, destacando su impacto personal al escucharla por primera vez. (Créditos: AP /Nathan Howard)

“La esfera del reloj de una banda compartiendo un momento en el tiempo. Recuerdo cuando la escuché por primera vez, dando puñetazos al aire de forma varonil pero no agresiva, y luego la sensación de ‘oh, esta canción es mejor que cualquier otra del momento’”, contó Bono refiriéndose a “Clocks”.

“Debo mencionar que Coldplay no es un grupo de rock. Espero que eso sea obvio”, aclaró Bono en pocas palabras. Además, apuntó hacia una comparación más intrigante al mencionar al grupo Isley Brothers, insinuando así una complejidad y riqueza en la música de Coldplay que trasciende las etiquetas tradicionales del género.

Bono comparó la música de Coldplay con la de Isley Brothers, indicando una gran diferencia en el sonido del rock y el de la banda británica. (Créditos: AP/Chris Pizzello)

Aunque a primera vista pareciera una crítica negativa, en realidad las observaciones del cantante subrayan no solo la admiración entre colegas sino también el reconocimiento de las singularidades artísticas que definen la esencia del conjunto musical liderado por Chris Martin.

A medida que se preparan para encabezar Glastonbury por quinta vez, un hito sin precedentes para cualquier acto en la historia del famoso festival, estas palabras adquieren un significado especial, reforzando la estatura de Coldplay no solo como músicos exitosos sino como innovadores en su campo.

Coldplay ha sido criticado en el pasado como "el manto de consuelo del mundo", y al mismo tiempo, es una de las bandas más aclamadas a nivel global (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

El próximo gran concierto de Coldplay

Coldplay se prepara para encabezar por quinta vez el festival de Glastonbury, superando el récord de The Cure en el escenario principal del evento.

Esta relación entre Coldplay y el icónico festival se fortalece aún más tras su historia compartida con U2, quienes los seleccionaron como acto de apertura en un concierto en el castillo de Slane cerca de Dublín en 2001. En aquel entonces, Coldplay apenas comenzaba, con solo un álbum lanzado, “Yellow”.

A pesar de las críticas recibidas en algunos momentos, acusándolos de ser “el manto de consuelo del mundo”, su participación en Glastonbury forma parte de su gira mundial “Music of the Spheres”, basada en su último álbum lanzado en 2021.

El último álbum de Coldplay, "Music of the Spheres", lanzado en 2021, da nombre a su gira mundial actual. (Créditos: Ritzau Scanpix/via REUTERS)

La última vez que Coldplay actuó en el escenario piramidal fue en 2016, momento en el que rindieron homenaje a Viola Beach, una banda británica fallecida en un accidente automovilístico ese mismo año. Interpretaron la canción “Boys That Sing” como un tributo a “todas las bandas que ya no existen más”.

Chris Martin expresó la esperanza de hacer justicia a la canción y a cómo podría haber sido el futuro de Viola Beach. Emily Eavis, coorganizadora de Glastonbury, recordó esa actuación como un momento “hermoso, colorido y alegre”, notando cómo el público se mantuvo totalmente cautivado por la banda, dejando una impresión memorable y planteando la pregunta de qué más podrían esperar del festival en el futuro.