10 parejas de famosos que se enamoraron en el set

Estas parejas de celebridades llevaron su amor del set a la vida real

En un entorno donde la realidad y la ficción se entrelazan constantemente, Hollywood se revela no solo como el escenario de innumerables historias ficticias sino también como el telón de fondo para romances tan intensos y dramáticos como los que aparecen en pantalla.

Los sets de filmación, con sus largas jornadas y la cercanía que promueven entre sus estrellas, han visto nacer relaciones amorosas que, con el tiempo, se han consolidado en la vida real. Estas parejas de celebridades llevaron su amor del set a la vida real.

1- Blake Lively y Ryan Reynolds

Blake Lively y Ryan Reynolds son uno de las parejas más encantadoras y admiradas de Hollywood, no solo por sus exitosas carreras sino también por la solidez de su matrimonio. Su historia de amor comenzó en 2010, en los sets de la película de superhéroes “Green Lantern”. En ese momento, ambos actores estaban involucrados en otras relaciones; Blake con el actor Penn Badgley y Ryan casado con Scarlett Johansson. Inicialmente, su relación era estrictamente profesional y centrada en su trabajo conjunto en la película.

Su historia de amor comenzó en 2010, en los sets de la película de superhéroes “Green Lantern” (REUTERS/Andrew Kelly)

Sin embargo, el destino tenía preparado un giro inesperado para ellos. Tras el final de sus respectivas relaciones a finales de 2010 y principios de 2011, Blake y Ryan se reencontraron. A pesar de llevar su relación con discreción, sin confirmarla abiertamente durante los primeros meses, sus apariciones públicas y la química evidente entre ambos no dejaban lugar a dudas de que había algo especial.

La pareja decidió casarse en una ceremonia privada y muy íntima en septiembre de 2012, apenas un año después de que comenzara su romance. Son padres de tres hijos: James, Inez y Betty, cuyos nacimientos han sido anunciados y celebrados con alegría, aunque siempre manteniendo un cuidado equilibrio entre su vida pública y privada.

2- Mila Kunis y Ashton Kutcher

Mila Kunis y Ashton Kutcher, cuya relación trascendió de la ficción a la vida real, comenzaron su camino juntos en la popular serie de televisión “That ‘70s Show”, donde interpretaron a la pareja adolescente Jackie Burkhart y Michael Kelso. Kunis y Kutcher formaron parte del elenco desde 1998 hasta el final de la serie en 2006, tiempo durante el cual desarrollaron una sólida amistad.

Al terminar la serie, ambos siguieron sus caminos separados, tanto personal como profesionalmente. Kutcher se casó con Demi Moore, mientras que Kunis mantuvo una larga relación con Macaulay Culkin. No fue sino hasta años después en una entrega de premios en 2012 que ambos actores estaban solteros nuevamente.

El nacimiento de la primera hija de Ashton Kutcher y Mila Kunis fue en 2014 (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Al verse nuevamente, ambos sintieron una chispa que no podían ignorar. En entrevistas posteriores, Kunis describió este momento como el inicio de su historia de amor y lo que comenzó como una amistad fortalecida por años de compartir sets de grabación, se transformó rápidamente en un romance profundo.

En 2014, su amor se selló con el nacimiento de su primera hija, Wyatt Isabelle, seguido por su boda en julio de 2015. Un año más tarde, la familia creció con la llegada de su segundo hijo, Dimitri Portwood.

3- Eva Mendes y Ryan Gosling

Eva Mendes y Ryan Gosling se conocieron en el set de la película “The Place Beyond the Pines”, estrenada en 2012, donde interpretaron a una pareja en pantalla. El film, que narra la historia de un motociclista acróbata y un policía que se enfrentan en un conflicto generacional con profundas implicancias personales, permitió que Mendes y Gosling compartieran mucho tiempo juntos

Eva Mendes y Ryan Gosling se conocieron en el set de la película “The Place Beyond the Pines”

A lo largo de los años, Mendes y Gosling han sido vistos juntos en diversas ocasiones, mostrando gestos de cariño y respeto mutuo, pero siempre han mantenido una postura reservada respecto a compartir detalles precisos sobre su vida en pareja. La pareja tuvo dos hijas: Esmeralda Amada y Amada Lee, nacidas en 2014 y 2016 respectivamente.

4- Zendaya y Tom Holland

Zendaya y Tom Holland, dos de las figuras más destacadas de Hollywood en los últimos años, han construido su relación bajo el escrutinio público, pero manteniendo a la vez un notable nivel de privacidad. Su historia comienza en 2016, en el set de “Spider-Man: Homecoming”, donde Zendaya interpretó a MJ y Tom Holland tomó el papel de Peter Parker, alias Spider-Man.

La relación de Zendaya y Tom Holland comenzó en el set de “Spider-Man: Homecoming”

A medida que promocionaban la película, su cercanía se hizo más evidente, compartiendo una dinámica llena de humor y complicidad que los fans no pasaron por alto. A pesar de los rumores, y utilizando su característico sentido del humor, ambos actores desmentían cualquier especulación sobre un romance, manteniendo el enfoque en su trabajo y en su amistad.

La situación cambió en 2021 cuando fueron fotografiados besándose, lo que confirmó al mundo que su relación había evolucionado más allá de una simple amistad. Desde entonces, Zendaya y Holland continúan manteniendo un perfil bajo, optando por compartir solo pequeños fragmentos de su vida en común con el público.

5- Penélope Cruz y Javier Bardem

Penélope Cruz y Javier Bardem, dos de los actores españoles más reconocidos a nivel internacional, comparten una historia de amor que parece sacada de una película. Su primer encuentro tuvo lugar en 1992, durante el rodaje de “Jamón, Jamón”.

En aquel entonces, ambos eran jóvenes promesas del cine español. Sin embargo, no fue hasta 2007, durante el rodaje de “Vicky Cristina Barcelona” dirigida por Woody Allen, cuando su amistad evolucionó hacia algo más profundo. En esta película, Bardem y Cruz interpretaron a una complicada pareja, lo cual les permitió explorar una química romántica que, aparentemente, trascendió la pantalla.

Javier Bardem y Penélope Cruz en el almuerzo de los nominados a los premios Oscar 2022 (Reuters)

En julio de 2010, la pareja dio un paso más en su relación al casarse en una ceremonia íntima en las Bahamas, rodeados de familiares y amigos cercanos. Actualmente, son padres de dos hijos: Leo, nacido en 2011, y Luna, nacida en 2013.

Penélope y Javier han optado por mantener su relación con un bajo perfil, protegiendo celosamente su vida privada y la de sus hijos. Pese a su privacidad, no pueden evitar ser el foco de atención en eventos de alto perfil y alfombras rojas.

6- Jennifer López y Ben Affleck

La historia de amor entre Jennifer López y Ben Affleck, conocida popularmente como “Bennifer”, es una narrativa digna de Hollywood que ha capturado la imaginación del público a nivel mundial. Su romance inicial comenzó en 2002, durante el rodaje de la película “Gigli”.

Durante este primer capítulo de su relación, Jennifer y Ben no tardaron en comprometerse, convirtiendo a “Bennifer” en un fenómeno mediático. Sin embargo, la presión constante de la prensa y otros factores llevaron a que, en 2004, anunciaran la cancelación de su boda y poco después, su separación.

La pareja de Ben Affleck y Jennifer Lopez también es conocida popularmente como “Bennifer”

Casi dos décadas después, en un giro inesperado que parecía sacado de los guiones de las películas en las que ambos han participado, Jennifer y Ben reavivaron su relación. Este renacimiento de “Bennifer” fue en 2021. No fue hasta julio de 2022 que se casaron en Las Vegas.

7- Rita Wilson y Tom Hanks

La historia de amor entre Rita Wilson y Tom Hanks comenzó a mediados de la década de 1980, marcando el inicio de una de las uniones más admiradas y respetadas tanto en la esfera pública como en la privada. Se conocieron en 1981 en el set de la comedia de televisión “Bosom Buddies”, en la cual Hanks tenía uno de los papeles principales.

Sin embargo, fue hasta 1985, durante el rodaje de la película “Volunteers”, en la que ambos compartieron créditos, que su relación tomó un giro romántico. En aquel momento, Tom Hanks estaba casado y Rita Wilson estaba saliendo con alguien, pero la química entre ellos era innegable. La conexión que desarrollaron durante el rodaje los llevó a replantear sus respectivas situaciones personales.

En la imagen, el actor Tom Hanks junto a su esposa, Rita Wilson EFE/Emilio Flores/Archivo

Tras el divorcio de Hanks de su primera esposa en 1987, su relación con Wilson se profundizó, culminando en su matrimonio el 30 de abril de 1988. Desde entonces, han sido inseparables, enfrentando juntos los altibajos de la vida y construyendo una familia. Son padres de dos hijos, Chester “Chet” y Truman Theodore, además de que Hanks tiene otros dos hijos, Colin y Elizabeth, de su matrimonio anterior.

8- Leighton Meester y Adam Brody

Leighton Meester y Adam Brody, ambos íconos de la televisión estadounidense gracias a sus roles en “Gossip Girl” y “The OC” respectivamente, forjaron una de las historias de amor más encantadoras de la industria del entretenimiento, recordando a muchos fans los enredos amorosos de sus personajes en la pantalla, pero con un final felíz en la vida real.

En 2014, la pareja se casó con una ceremonia íntima y privada (GettyImages)

La pareja se conoció en 2011 en el set de la película “The Oranges”. Aunque habían trabajado en géneros y series similares, esta fue la primera vez que sus caminos se cruzaron profesionalmente. Lo que empezó como una amistad en el set pronto se convirtió en algo más, gracias a la química innegable entre ambos. Un año después de conocerse, en 2012, comenzaron a salir.

En 2014, la pareja decidió dar un paso más en su relación casándose en una ceremonia íntima y privada. La felicidad de Leighton Meester y Adam Brody continuó creciendo con la llegada de sus hijos. En 2015, dieron la bienvenida a su primera hija, Arlo Day Brody, y en 2020, expandieron su familia con la llegada de su segundo hijo.

9- Jada Pinkett Smith y Will Smith

La historia de amor entre Jada Pinkett Smith y Will Smith es una fascinante mezcla de destino, perseverancia y compromiso mutuo. A principios de la década de 1990, Jada audicionó para el papel de la novia de Will Smith en la popular serie de televisión “El Príncipe de Bel-Air”. Aunque no consiguió el papel debido a su estatura —se consideró que era demasiado baja para hacer pareja con Will—, este encuentro inicial marcó el comienzo de una conexión que, con el tiempo, profundizarían.

A principios de la década de 1990, Jada Pinkett Smith audicionó para el papel de la novia de Will Smith (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

En 1997, Jada y Will consolidaron su amor casándose en una ceremonia íntima y secreta el 31 de diciembre, marcando el inicio de lo que se convertiría en uno de los matrimonios más duraderos y escrutados de Hollywood. Juntos, han formado una familia, dando la bienvenida a dos hijos: Jaden Smith, nacido en 1998, y Willow Smith, nacida en 2000.

10- Anna Paquin y Stephen Moyer

Anna Paquin y Stephen Moyer se conocieron en el set de “True Blood”, la aclamada serie de HBO en donde interpretaron a Sookie Stackhouse y Bill Compton, respectivamente. Desde el inicio de la serie en 2008, la química entre ambos fue innegable, no solo en pantalla sino también fuera de ella.

En el universo de vampiros, hadas y misterio que proponía “True Blood”, su amor comenzó a florecer y llevó a su relación de la ficción a la realidad de una manera que cautivó tanto a compañeros de reparto como a fanáticos.

La pareja tuvo gemelos, un niño y una niña en 2014 (GettyImages)

En agosto de 2009, poco después de que “True Blood” fuera éxito en la televisión, Paquin y Moyer anunciaron su compromiso y confirmaron las especulaciones sobre su relación. Su boda se celebró el 21 de agosto de 2010, en una ceremonia íntima en Malibú, California, donde se dieron el “sí, quiero” rodeados de familiares y amigos cercanos, incluidos sus compañeros de reparto. En 2012, la pareja tuvo gemelos, un niño y una niña.

Estas parejas muestran que en el mundo de Hollywood, el amor profundo y duradero es posible. Sus historias, que comenzaron en los sets y se desarrollaron en la vida real, hablan de la universalidad del amor, la importancia de la compañía y el inquebrantable lazo que se forma cuando dos personas deciden compartir su vida.