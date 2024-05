Cuando The Beatles quisieron ser hobbits: la película de ‘El Señor de los Anillos’ que nunca fue

El legendario autor J.R.R. Tolkien, poseedor de los derechos de su obra en ese momento, declinó la propuesta de The Beatles para adaptar "El señor de los anillos" al cine. (Créditos: New Line Cinema/Super Punch)

No se trata de una teoría o de un rumor, sino de un hecho confirmado por el mismo Peter Jackson: la famosa banda británica, The Beatles, quiso hacer su propia versión cinematográfica de El señor de los anillos. Y de no haber sido por el simple hecho de que J. R. R. Tolkien todavía estaba vivo cuando al “Cuarteto de Liverpool” se le ocurrió la idea, muy probablemente John, Paul, George y Ringo, se habrían viajado por las parajes de Mordor y la Comarca.

¿Pero qué tuvo que pasar exactamente para que, a estos cuatro músicos británicos que ya habían conquistado al mundo con sus famosos temas, se les ocurriera semejante idea? De momento, quien más recuerda esta historia es el mismo Jackson, que curiosamente sería el encargado de adaptar la obra de Tolkien en una de las trilogías más amadas de la historia del cine.

John Lennon habría interpretado a Gollum, Paul McCartney a Frodo, George Harrison a Gandalf y Ringo Starr a Sam en la versión de The Beatles.

Recordemos que Jackson no solo es un amante del cine, sino también de The Beatles. Fue precisamente eso lo que lo llevó a realizar el documental de 3 partes The Beatles: Get Back (que dura más de 7 horas), además de restaurar más de 50 horas de tomas descartadas del documental de 1970 Let It Be. Es en esa extensa investigación en la que Jackson se ha topado con esta curiosa historia que involucran a su banda favorita y su obra más premiada.

“Estuve reuniendo pequeñas piezas de información. Estuve interrogando a Paul al respecto. Ringo no recuerda mucho”, contó Jackson en una entrevista para BBC. El documental, que se puede ver en Disney+, le abrió las puertas a Peter no solo para trabajar de cerca con Paul McCartney, sino también para ahondar más en la historia sobre aquella versión de El señor de los anillos que nunca se llevó a cabo.

El interés de Peter Jackson en The Beatles y en su relación con "El señor de los anillos" surgió mientras trabajaba en el documental "The Beatles: Get Back". (Créditos: REUTERS/Neil Hall)

De acuerdo con lo contado por el renombrado director, “Denis O’Dell, quien era su productor de películas en Apple fue quien tuvo la idea” de hacer el film adaptando la obra de Tolkien. Por esa razón, cuando los Beatles se encontraban de viaje en India (uno de los viajes más importantes e influyentes de la banda), O’Dell decidió mandarles los libros que conformaban la trilogía original escrita por JRRT.

“Cuando ellos fueron a Rishikesh y se quedaron en la India, unos tres meses con el Maharishi a principios de 1968 les envió los libros”, contó el cineasta neozelandés. “Supongo que debido a que hay tres, envió un libro a cada uno de los Beatles. No creo que Ringo recibiera uno, pero John, Paul y George obtuvieron un libro de El señor de los anillos para leer en India. Y se entusiasmaron con ello”, detalló.

Los libros de "El Señor de los Anillos" fueron enviados a John, Paul y George por Denis O’Dell mientras estaban en India. (Créditos: Keystone/Shutterstock)

La propuesta de The Beatles y un famoso director

Justo después del viaje a India, la emblemática banda británica ya se había visto influenciada y, según lo recopilado por Peter Jackson, la idea del cuarteto era que ellos mismos fueran los protagonistas. De tal manera, los papeles habrían sido así: John Lennon como Gollum, Paul McCartney como Frodo, George Harrison como Gandalf y Ringo Starr como Sam.

Pero por más gracioso que podría ser imaginarse hoy en día a cada uno de tal manera, este era un proyecto serio para The Beatles, por lo que tenían en mente encargarle la dirección a uno de los cineastas más grandes de la historia del séptimo arte. De haber recibido luz verde el proyecto, el director que tenían en mente era nada menos que Stanley Kubrick.

Para la dirección de esta peculiar versión de "El señor de los anillos", The Beatles consideraron al renombrado cineasta Stanley Kubrick como una opción principal. (Créditos: Keith Hamshere/Getty Images)

La idea estaba ahí, las ganas no faltaban y el dinero no era un problema. Sin embargo, los músicos se toparon con un solo problema: a J.R.R. Tolkien, quien en ese entonces todavía poseía los derechos de su obra, les cerró la puerta con un rotundo “no”. Para el escritor, el hecho de que estos influyentes astros musicales se adueñaran de su obra y la traspasaran al cine, era un problema, según contó Jackson.

“Al final no pudieron obtener los derechos de Tolkien, porque a él no le gustó la idea de que un grupo pop hiciera su historia. Así que fue rechazado por él”, recordó Peter. “Intentaron hacerlo. No hay duda al respecto. Y en un momento, a principios de 1968, estaban pensando seriamente en hacerlo”, comentó el cineasta y fanático de la banda.

J.R.R. Tolkien rechazó la propuesta de The Beatles debido a su desaprobación por un grupo pop adaptando su obra.

Cabe resaltar que mientras esto ocurría, en 1968, Peter Jackson era apenas un niño de 6 años. En ese entonces, el genio detrás de otras películas como King Kong, Desde mi cielo y la trilogía El Hobbit, no tenía idea de lo que el rechazo de Tolkien contra los Beatles iba a significar para su carrera aproximadamente 50 años más tarde.

Peter Jackson, el verdadero Señor de los anillos

La trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson, marcó un hito en la historia del cine por su gran éxito en taquilla, críticas favorables y numerosos premios y reconocimientos. Este proyecto, que adaptó la obra homónima de J.R.R. Tolkien, capturó la imaginación de audiencias alrededor del mundo y generó un fenómeno cultural sin precedentes.

La trilogía de Jackson de "El Señor de los Anillos" es considerada un hito en la industria cinematográfica. (Créditos: EFE/EPA/NEIL HALL)

La primera película, La Comunidad del Anillo (2001), seguida por Las Dos Torres (2002) y El Retorno del Rey (2003), fueron aclamadas por su ambición, escala épica y los innovadores efectos especiales que establecieron nuevos estándares para la industria cinematográfica. Su éxito no solo revitalizó el interés en el género de fantasía, sino que también impuso retos y oportunidades para la producción de films épicos.

El impacto de la trilogía en los premios de la academia fue notable, pues El Retorno del Rey empató el récord de Ben-Hur y Titanic al ganar 11 Premios Oscar, incluyendo Mejor Película, lo cual es un testimonio de su excelencia en dirección, guion, efectos visuales, sonido, música y diseño de producción, entre otros aspectos. Las tres películas, en conjunto, acumularon una impresionante cantidad de 30 nominaciones al Oscar, de las cuales ganaron 17, convirtiéndose en una de las trilogías más galardonadas en la historia del cine.

Las adaptaciones cinematográficas de "El Señor de los Anillos" por Peter Jackson reavivaron el interés mundial en el género de fantasía. (Créditos: New Line Cinema)

El éxito en la crítica y comercial se vio complementado por un renacimiento en la lectura de la obra de Tolkien, el lanzamiento de mercancía relacionada, ambiciosos videojuegos, varios efectos positivos en el turismo de Nueva Zelanda (donde se filmaron las películas) y una posterior serie de televisión de Prime Video estrenada en 2022.

Jackson compartió una conversación que tuvo con Paul McCartney, en la que el músico reflexionaba sobre cómo el no haber realizado su versión permitió que la de Jackson llegara a existir, dejando entrever la posibilidad de cómo la música de The Beatles podría haber influenciado la percepción de la Tierra Media.

La trilogía de "El Señor de los Anillos", dirigida por Peter Jackson, recibió un total de 17 Premios Oscar, destacándose "El Retorno del Rey" con 11 galardones. (Créditos: New Line Cinema)

“Paul fue muy amable. Me dijo ‘estuvo bien que no hiciéramos nuestra adaptación porque entonces no habrías hecho tú la tuya, y ha sido genial poder ver la tuya’. Le dije: ‘lo que me apena son las canciones; habrías creado unas melodías fantásticas para esto: al fin y al cabo eran los Beatles. Es una pena que nos lo hayamos perdido’”, citó Jackson sobre su intercambio con McCartney.