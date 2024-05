AC/DC regresará a los escenarios tras ocho años

El icónico Brian Johnson regresa a AC/DC para su nueva gira, tras un retiro temporal de los escenarios (Gary Miller/Getty Images)

Tras ocho años alejados de los flashes, la icónica banda de rock australiana AC/DC se prepara para electrificar nuevamente los escenarios con su próxima gira Power Up, que marcará el inicio de una serie de espectáculos en apoyo a su álbum homónimo de 2020.

La alineación actual de la agrupación presenta a los miembros clásicos: Brian Johnson como vocalista y Angus Young, en la guitarra principal. A ellos se suman Stevie Young en la guitarra rítmica, Matt Laug en la batería y Chris Chaney en el bajo.

"En el estudio, preparándonos para el #POWERUPTOUR. ¡En sólo una semana!", publicó la cuenta oficial de la banda en Instagram

Stevie, sobrino de los fundadores originales Angus y Malcolm Young, se unió en 2014 en reemplazo a este último luego de anunciar su retiro por un diagnóstico de demencia y continuó su legado luego de su fallecimiento en 2017. Con 67 años, trabajó previamente con la banda en los años 80 y 90, en la grabación de algunos álbumes como músico de sesión, y ha sido parte integral de la formación en álbumes como Rock or Bust y en tours mundiales.

Por otro lado, Matt Laug debutó con AC/DC en 2023 en el festival Power Trip en Indio, California, después de la salida del baterista clásico Phil Rudd. Él colaboró con Slash’s Snakepit (el proyecto solista de Slash de Guns N’ Roses), Alanis Morissette, Christina Aguilera, Alice Cooper, Richard Marx, entre otros.

Los miembros originales de AC/DC estuvieron integrados por Cliff Williams, Malcolm Young, Simon Wright, Angus Young y Brian Johnson (Archivo)

“Conozco a Matt por ser un tipo muy agradable de mis días viviendo en California. Es un batería muy competente, sobrio y pondrá la batería exactamente donde Angus quiera. Le deseo la mejor de las suertes”, escribió en sus redes sociales el ex integrante, Chris Slade.

Finalmente, el artista de 55 años, Chris Chaney, conocido por su participación en Jane’s Addiction, ocupa el lugar del legendario bajista Cliff Williams, quien se retiró de las giras oficialmente en 2016.

El guitarrista del grupo de rock australiano AC/DC, Angus Young (EFE/José Manuel Vidal/Archivo)

“Es momento para mi para dejarlo, y eso es todo. No porque hayamos perdido a Malcolm, Phil o Brian. Quiero decir, todo cambia cuando pasa algo así. Cuando Bon Scott murió (en 1980) ya cambió. Es simplemente que estoy preparado para dejar la carretera y realmente lo hago”, comentó Williams en un vídeo compartido por la cuenta oficial de AC/DC.

“Entre giras nos tomamos unos cuantos años libres, así que sé cómo hacer esto, sé lo que voy a hacer. Estoy feliz, necesito tiempo con mi familia, simplemente relajarme y no hacer esto. No podría haber pedido nada más, estando con esta gente con la que he estado y en esta situación con esta banda, tocando esta música”, agregó.

Brian Johnson superó sus desafíos auditivos para el regreso de AC/DC (Jason Squires/WireImage)

La gira Power Up, que comienza el 17 de mayo en el Veltins Arena de Gelsenkirchen, Alemania, representa una oportunidad para que los fanáticos experimenten el regreso triunfante de Brian Johnson al grupo tras su pausa en 2016 debido a problemas auditivos, y el breve reemplazo de Axl Rose de Guns N’ Roses.

“Estoy muy emocionado porque hace años nos reunimos cuando salió el álbum Power Up. Fue fantástico. Llegó al número uno en 27 países o algo así y dijimos: ‘Sí, hemos vuelto’. Estamos muy orgullosos del álbum’. Yo tenía mi nuevo auricular que habíamos inventado (para recuperar mi audición). Entonces nuestro mánager de gira se acercó y dijo: ‘Chicos, tenemos esta cosa. Se llama gripe china o algo así. Vayan a casa seis semanas y nos volveremos a ver en Londres’. Ya sabes lo que pasó allí”, recordó en el podcast Fuelling Around.

El tour también contempla dos conciertos en el estadio Wembley de Londres el 3 y 7 de julio, seguidos por más presentaciones en diferentes ciudades de Europa. El cierre se realizará con un concierto en el Croke Park de Dublín el 17 de agosto de 2024.