Megan Thee Stallion demandada por acoso: cantante habría tenido relaciones sexuales frente a un empleado

Emilio Garcia demandó a Megan Thee Stallion por crear un ambiente laboral hostil durante un viaje a Ibiza en junio de 2022. (Créditos: REUTERS/Steve Marcus)

Megan Thee Stallion, la reconocida rapera estadounidense, está siendo demandada por Emilio Garcia, su antiguo camarógrafo personal, por presuntamente haber creado un ambiente laboral hostil. Garcia alega haber sido obligado a presenciar actos sexuales y haber sido objeto de comentarios denigrantes por parte de la cantante durante un viaje en Ibiza, España, en junio de 2022.

La demanda fue presentada en Los Ángeles y recoge también acusaciones de alteración en las condiciones de pago del trabajador, lo cual le habría generado pérdidas significativas. Según las alegaciones contenidas en la demanda, Garcia experimentó un cambio en el trato recibido después del incidente, así como una reducción en el número de trabajos asignados, lo que tuvo un impacto negativo en sus ingresos.

La denuncia de Garcia incluye acusaciones de acoso sexual y comentarios denigrantes sobre el físico por parte de Megan Thee Stallion. (Créditos: Emilio Garcia)

Se afirma que estas acciones no solo disminuyeron sus ganancias mensuales sino que también contribuyeron a un deterioro de su bienestar emocional derivado de un supuesto acoso sexual y comentarios denigrantes sobre su peso. Esto, ha empujado a García hacia una “ansiedad creciente, depresión y malestar físico derivados del ambiente de trabajo tóxico”, según la demanda.

Roc Nation, compañía asociada a la gestión de Megan Thee Stallion, terminó la relación laboral con Garcia en junio de 2023, hecho que el demandante interpreta como una represalia por sus quejas sobre el comportamiento ilegal y la falta de pago adecuado.

Según la demanda, las acciones de Megan Thee Stallion resultaron en una disminución de los ingresos de Garcia y un deterioro de su bienestar emocional. (Créditos: Emilio Garcia)

El abogado de Garcia, Ron Zambrano, quien también representa a otros acusadores en casos similares, ha calificado la conducta de Megan Thee Stallion como inapropiada y posiblemente ilegal, instando a la artista a compensar a su cliente por los daños sufridos.

Asimismo, Zambrano añade que el comportamiento de la rapera hacia sus empleados contraviene las leyes laborales. Hasta el momento de la publicación de esta noticia, representantes de la artista no han emitido comentarios sobre las acusaciones, y la misma Megan Thee Stallion no ha abordado el tema públicamente.

Hasta el momento, Megan no se ha pronunciado sobre la demanda REUTERS/Brendan Mcdermid

El pasado de Megan Thee Stallion

Esta no es la primera vez que la cantante es parte de una situación bastante grave. Los conocedores de la artista recuerdan el caso entre Megan Thee Stallion y Tory Lanez suscitado en julio de 2020, cuando, tras una fiesta en Hollywood Hills, surgió un altercado entre ambos, quienes en ese momento mantenían una relación.

Después de dejar una cena en la casa de Kylie Jenner, y mientras se dirigían hacia su vehículo acompañados por la asistente de Megan, Tory Lanez disparó hacia los pies de Megan, quien describió haberse sentido en shock y atemorizada tras escuchar los disparos.

Megan Thee Stallion y Tory Lanez protagonizaron un altercado en julio de 2020, culminando en un tiroteo que afectó severamente a Megan. (Créditos: Max)

Inicialmente, Megan no identificó públicamente a Tory como el autor de los disparos, aunque más tarde lo acusó de haberle disparado y causado lesiones en los pies. Lanez negó ser el responsable de los disparos y, según reportes, intentó silenciar a Megan ofreciéndole un millón de dólares.

El caso llegó a su punto climático cuando Tory Lanez fue condenado a 10 años de prisión por su participación en el tiroteo, lo que marcó un momento significativo en la industria del hip-hop. Esta historia se puede ver más de cerca en el documental de Max, Megan Thee Stallion vs. Tory Lanez: el juicio (Megan Thee Stallion vs. Tory Lanez: Five Shots).

En 2023, Megan Thee Stallion tomó parte en la campaña "Seize the Awkward", enfocada en la salud mental de los jóvenes. (Créditos: REUTERS/Andrew Kelly)

Asimismo, en 2023, Megan fue parte la campaña de salud mental “Seize the Awkward”, promoviendo la conversación entre jóvenes sobre este tema. “Es importante que regularmente preguntemos por nuestros amigos y familiares”, expresó la rapera, resaltando la importancia de una red de apoyo empática.

Su participación fue destacada por el Dr. Broderick Sawyer, quien señaló a CNN la contribución de Megan en la normalización del cuidado de la salud mental. “Por fin está haciendo que sanar parezca tan genial como debería ser”, expresó Sawyer.