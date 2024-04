Tom Holland reveló nueva información sobre “Spider-Man 4″: “Todos quieren que ocurra”

Tom Holland compartió nueva información sobre "Spider-Man 4" en el Festival Internacional de Cine Sands. (Créditos: EFE/David Swanson)

El tercer Festival Internacional de Cine Sands, celebrado en la antigua ciudad escocesa de St. Andrews, acogió este fin de semana a una diversidad de películas, cineastas y oradores, junto con un invitado de honor que capturó todas las miradas: Tom Holland, quien reveló nuevos datos sobre Spider-Man 4.

Reconocido a nivel mundial por su papel de Peter Parker, el artista de 27 años —quien también ha participado en películas como Lo imposible, Cherry y El diablo a todas horas— asistió al festival que inauguró con Last Call, un proyecto dirigido por su hermano Harry Holland. Ambos participaron también en el primer torneo de golf Sands, establecido como parte de las actividades del festival.

Holland inauguró el festival con "Last Call", dirigida por su hermano Harry Holland. (Créditos: REUTERS/Aude Guerrucci)

Durante el evento, Holland, en conversación con Deadline, compartió sus deseos de continuar participando en futuras películas de Spider-Man, destacando su gratitud hacia el personaje por el impacto que ha tenido en su carrera.

“La respuesta sencilla es que siempre querré hacer películas de Spider-Man”, admitió Tom a Deadline. “Debo mi vida y mi carrera a Spider-Man. Así que la respuesta simple es sí. Siempre querré hacer más”, agregó el actor sobre el futuro de su carrera.

El actor, famoso por su papel como Peter Parker, expresó su deseo de seguir en futuras películas de Spider-Man. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Una reputación que mantener

Tras varias participaciones en el Universo Cinematográfico de Marvel y toda una legión de fanáticos detrás, era cuestión de tiempo antes de que Tom Holland empezara a tener una participación más activa. “Es la primera vez en este proceso que formo parte del equipo creativo tan pronto”, reveló.

Sobre este nuevo aspecto, Tom contó: “Es un proceso en el que observo y aprendo. Es una etapa muy divertida para mí. Como he dicho, todo el mundo quiere que ocurra. Pero queremos asegurarnos de que no estamos exagerando”.

Holland enfatizó la importancia de no exagerar con la nueva entrega de Spider-Man para proteger el legado de la saga. (Créditos: Sony Pictures)

En el pasado, a Tom Holland se le ha atribuido una imagen jovial e inocente. Esto, debido a los spoilers que hizo en diversas ocasiones y que definitivamente arruinaron las sorpresas que tenían preparadas en Marvel Studios.

Lo anterior cambió cuando llegó su tercera película protagónica. El actor, junto a Tobey Maguire y Andrew Garfield, tuvieron que mentir reiteradas veces para no revelar la aparición de los tres Spider-Man, hecho que fue bien recibido por la audiencia cuando el film llegó a cines de todo el mundo.

Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield, mintieron sobre la aparición de los tres Spider-Man en la tercera película en reiteradas ocasiones. (Créditos: Marvel Studios/Sony Pictures)

Asimismo, Tom hizo énfasis en la importancia de abordar la próxima secuela de Spider-Man: sin camino a casa con una nueva perspectiva. “Tenemos a los mejores del sector trabajando para resolver la historia. Pero hasta que la resolvamos, tenemos un legado que proteger”, precisó.

La entrega número tres del arácnido, estrenada en diciembre de 2021 y protagonizada por Holland, Zendaya, Tobey Maguire y Andrew Garfield, tuvo un éxito rotundo en taquilla. “La tercera película fue tan especial en tantos sentidos que tenemos que asegurarnos de hacer lo correcto”, recordó el artista británico.

La tercera película de Spider-Man, protagonizada por Holland, fue un éxito en taquilla en diciembre de 2021, consiguiendo más de 1,900 miles de millones de dólares. (Créditos: Marvel Studios/Sony Pictures)

Además de su paso por el cine, Tom Holland ha estado ocupado con otros proyectos, incluida la miniserie de Apple, The Crowded Room, donde actúa junto a Amanda Seyfried, Sasha Lane y Will Chase, inspirada en el libro The Minds of Billy Milligan. El actor está actualmente enfocado en el desarrollo de varios proyectos, esperando los guiones post-huelga, y expresó su entusiasmo por algunos de los proyectos cuyos libretos ya ha podido revisar.

El Festival Internacional de Cine Sands no solo contó con la presencia de Holland, sino también con destacadas personalidades como el compositor Alan Silvestri y Donald Mustard, creador de Fortnite. Además, incluyó una selección de películas internacionalmente reconocidas y cerró con el documental debut de Maggie Contreras en “Maestra”, que sigue a cinco directoras de orquesta compitiendo en La Maestra, el único concurso del mundo para directoras de orquesta.