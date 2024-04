Delta Burke confesó que consumió mentanfetamina para bajar de peso: “No comí durante cinco días”.

Delta Burke habló de los constantes comentarios sobre su cuerpo que recibió, llevándola a tomar medidas muy drásticas (Photo by Paul Archuleta/FilmMagic)

Delta Burke, recordada por su papel de Suzanne Sugarbaker en la serie “Designing Women”, se ha sincerado recientemente sobre las duras críticas que enfrentó con respecto a su peso y su lucha contra ello, que incluso la llevó a consumir metanfetamina de cristal durante su trabajo en la serie “Filthy Rich”.

Durante una aparición en el podcast “Glamorous Trash”, Burke, de 67 años, reveló a la presentadora Chelsea Devantez su lucha con las prescripciones de píldoras para bajar de peso durante su estancia en una escuela de actuación en Londres, descubriendo más tarde que dichas prescripciones eran ilegales en Estados Unidos.

La actriz se adentró en la búsqueda de alternativas al regresar a su país, encontrándose en el set de “Filthy Rich” (1982-1983) con las pastillas conocidas como “Black Beauties”, que consumía para suprimir el apetito. Su tolerancia a estas pastillas llevó a un aumento en la dosis y eventualmente al consumo de metanfetamina, una decisión sobre la cual reflexionó, señalando el desconocimiento generalizado sobre la droga en ese entonces.

Durante sus años en la serie "Filthy Rich", Delta Burke comenzó a consumir mentafetamina en jugos para bajar de peso (Créditos: Columbia Pictures Television)

“Nadie conocía la metanfetamina en aquella época. [Me decían,] ‘La picas. Esnifa’. Yo dije: ‘No quiero esnifarla’. Así que la puse en jugo de arándanos y me la bebí... y no comí durante cinco días”.

Burke destacó cómo, a pesar de sus esfuerzos por cumplir con los estándares de Hollywood, continuó recibiendo comentarios negativos sobre su cuerpo.

“Seguían diciendo: ‘Tienes el trasero demasiado grande. Tus piernas son demasiado grandes’. Y ahora miro atrás a esas fotos y digo: ‘Yo era una maldita diosa’”, compartió la actriz.

En retrospectiva, Delta Burke consideró que tenía el cuerpo de "una Diosa" durante su época en "Filthy Rich" (Photo by Desiree Navarro/FilmMagic)

Tras el final de “Filthy Rich”, Burke alcanzó el éxito con “Designing Women”, el cual era un proyecto en el que tenía muchos deseos de participar, sobre todo porque estaba involucrada la creadora Linda Bloodworth-Thomason, a quien confesó tenerle un gran respeto.

Al principio, todo parecía ir muy bien, logrando incluso dos nominaciones al Emmy entre 1986 y 1991. No obstante, la presión constante sobre su imagen corporal no tardó en hacerse presente y la actriz ya no quería permanecer en la serie.

“Hacemos Designing Women, y estoy muy contenta de estar ahí. Me encanta todo. Pero luego las cosas empezaron a cambiar, en lo que no voy a entrar. Pero eso, combinado con hacerme famosa, simplemente no pude soportarlo”.

A pesar de alcanzar la fama global con "Designing Women", las críticas sobre el peso de Delta Burke continuaron (Créditos: CBS)

Burke admitió sentirse emocionalmente incapaz de manejar las críticas, algo que minó su confianza y la llevó a cuestionar su lugar en la industria.

“Me creía más fuerte. Intenté con todas mis fuerzas defenderme de las mentiras y de toda la fealdad que había y no iba a ganar. Sólo soy una actriz. No tengo ningún poder”, explicó Burke, recordando además cómo su estado de ánimo era cada vez más difícil de ocultar en el set.

“En el set, cuando las cosas se pusieron realmente feas y no lo estaba llevando bien con una cara sonriente, todo mi lenguaje corporal cambió. Me encorvaba... Simplemente intentaba desaparecer”.

“Hollywood te desordena la cabeza. Y yo siempre había pensado: ‘Quiero ser una actriz famosa’. Creía que eso significaba ser una actriz famosa y respetada, pero no era así", dijo Delta Burke sobre su experiencia siendo famosa (Photo by Jason LaVeris/FilmMagic)

La experiencia llevó a Burke a una reflexión crítica sobre el impacto de Hollywood en la percepción de sí misma y sus aspiraciones en la actuación. La fama, que inicialmente asoció con respeto y reconocimiento, demostró ser una fuente de constante escrutinio y presión, hasta el punto de replantearse su carrera. Su testimonio arroja luz sobre los desafíos y la toxicidad que pueden existir en el entorno de Hollywood, especialmente en lo que concierne a las expectativas de imagen corporal y el bienestar emocional de los actores.

“Hollywood te desordena la cabeza. Y yo siempre había pensado: ‘Quiero ser una actriz famosa’. Creía que eso significaba ser una actriz famosa y respetada, pero no era así. Y en el momento en que me hice famosa, fue como, ‘Oh no, no, no. Esto no es lo que tenía en mente. Creo que ya no quiero ser esto’. Pero entonces ya es demasiado tarde”.