A pesar de los pronósticos que les auguraban fracasos se convirtieron en estrellas de Hollywood

Mark Ruffalo, Sydney Sweeney, Millie Bobby Brown, Adam Sandler y Arnold Schwarzenegger

No todas las trayectorias son un camino directo hasta el éxito durante el viaje hacia el estrellato de Hollywood. Actores y actrices como Mark Ruffalo, Sydney Sweeney, Millie Bobby Brown, Adam Sandler y Arnold Schwarzenegger se enfrentaron a pronósticos desalentadores al inicio de sus carreras, con críticas y rechazos que ponían en duda su futuro en la industria cinematográfica. Luego de aquel vaticinio inicial se convirtieron no sólo en nombres reconocidos sino en personas exitosas dentro de una de las industrias más competitivas del mundo.

Arnold Schwarzenegger

Arnold Alois Schwarzenegger creció en la localidad austríaca de Thal, es una figura representativa del cine de acción de los años 80 y 90, llegó a ser mundialmente conocido por sus papeles en películas como “Conan el bárbaro” y “Terminator”. Sin embargo, sus inicios en Hollywood estuvieron marcados por comentarios negativos. Schwarzenegger compartió en varias ocasiones que, al principio de su carrera, se encontró con opiniones que dudaban de su potencial para triunfar en la industria cinematográfica.

Arnold Schwarzenegger, un consagrado del cine de acción, superó los obstáculos iniciales hacia el estrellato REUTERS/Herwig Prammer/File Photo

A Schwarzenegger le dijeron que no triunfaría como actor debido a su acento austríaco. Por aquel entonces era un exitoso fisicoculturista, pero “la mayoría de la gente en Hollywood” le dijo que: “Nunca lo lograría porque su cuerpo estaba demasiado desarrollado”. Además le dijeron que las personas no serían capaces de pronunciar su nombre. Como respuesta a todo eso Schwarzenegger dijo que: “No le hizo caso a los detractores y solo fue tras su visión”.

Adam Sandler

Adam Richard Sandler se estableció como uno de los actores más reconocidos de Hollywood debido a sus obras más destacadas, tales como: “Son como niños”, “Click”, “Jack y Jill”, “Un papá genial”, “Misterio a bordo”, entre otras. Pero el camino del actor norteamericano no siempre fue sencillo, ya que su profesor de interpretación en la universidad le sugirió que eligiera por una carrera diferente.

Adam Sandler actuó en la película "El Astronauta" como un ingeniero checo en una misión espacial (Netflix)

Cuando el productor, actor y humorista Adam Sandler cursaba sus estudios en la Universidad de Nueva York, un docente lo invitó a tomar una cerveza con el objetivo de convencerlo de que no siguiera su carrera en la actuación. Durante uno de los episodios del reconocido programa “Actors on Actors”, donde las celebridades revelan aspectos de sus trayectorias, el protagonista de “Bastardos sin Gloria”, Brad Pitt, fue el encargado de revelar lo que le había sucedido a Sandler en aquel encuentro con su profesor universitario.

Sandler se encontró a aquel profesor que le había recomendado tomar otro camino cuando ya era un actor reconocido. En ese encuentro lo saludó cordialmente e incluso le presentó a los amigos con los que estaba. En la entrevista de “Actors on Actors” Sandler recordó el episodio con humor cuando dijo que: “Ese fue el único profesor que me invitó una cerveza”.

Millie Bobby Brown

Conocida por las series de Netflix “Stranger Things” y la película de Netflix “Enola Holmes”, Millie Bobby Brown con solo 20 años fue aclamada por la crítica y fue nominada por sus actuaciones al Premio del Sindicato de Actores de la Pantalla al Mejor Actriz en una Serie Dramática y al Premio Primetime Emmy a la Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática. Pero al principio de su carrera sufrió debido a que un director de casting le dijo que no iba a poder lograr ser exitosa.

Aunque aspiraba a papeles humorísticos, constantemente sus audiciones eran para personajes serios. Millie enfrentó una audición fallida que la marcó en el principio de su carrera, en la que un director de casting le indicó a la entonces niña de diez años que no tendría éxito en el séptimo arte por ser: “Excesivamente madura para triunfar en la industria”. Esa predicción que afectó afectó emocionalmente a la actriz fue superada por haber alcanzado el estrellato.

"Damsel" es la última película que protagonizó Millie Bobby Brown en la que hace de una princesa que lucha por sobrevivir (Cr. John Wilson/Netflix ©2024)

Después de que el director le dijera a Millie que era “muy madura” para triunfar en la industria cinematográfica sus padres la convencieron de postularse a un último casting. Tres meses después la contrataron para interpretar el papel de “Eleven” en la serie exitosa de Netflix “Stranger Things”.

En una entrevista Millie dijo: “Que me dijeran que no lo era, que no triunfaría en esta industria, fue muy doloroso. Me deprimí mucho por eso. Siempre supe que era madura y realmente no podía evitarlo”. “Había algo en la actuación que me hacía sentir poderosa, impactante y como si pudiera inspirar a la gente”, concluyó.

Mark Ruffalo

Mark Alan Ruffalo es un actor, productor y director estadounidense conocido por las películas exitosas “Zodiac”, “Hulk” y “Spotlight”, entre otras. El actor compartió detalles sobre el inicio de su carrera y mencionó que el director del departamento de actuación de una universidad de artes le “aseguró que no tendría éxito en la industria cinematográfica”.

Mark Ruffalo fue nominado en los últmos Premios Oscar como Mejor Actor Secundario por la película "Pobres Criaturas" EFE/ Kyle Grillot

En una entrevista, Ruffalo habló sobre sus comienzos en el mundo de la actuación y dijo: “Hice algunas audiciones para obras de teatro, pero mi primera audición real fue después de la secundaria para SUNY Purchase. Después de mi audición, el jefe del departamento dijo: ‘¿Qué vas a hacer cuando te des cuenta de que nunca podrás triunfar como actor?’”.

Desde ese momento, la trayectoria de Ruffalo se ha extendido a lo largo de varias décadas. Además estuvo nominado a los Premios Oscar, una de esas nominaciones fue por su actuación en la película “Foxcatcher”.

Sydney Sweeney

Un responsable de selección de elenco le expresó en una ocasión a Sydney Sweeney, actriz conocida por su papel en la serie Euphoria, que nunca formaría parte de una serie de televisión al no tener el “aspecto necesario”. Hoy, Sweeney se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de Hollywood.

Sydney Sweeney actuó, por ejemplo, en la película "Con todos menos contigo" inspirada en comedias de los 90 y obras de Shakespeare (REUTERS/Steve Marcus)

Su actuación en Euphoria fue muy elogiada y con ella ganó una nominación al premio Primetime Emmy como Mejor actriz de reparto en una Serie de Drama en el año 2022. En el mismo periodo, formó parte del elenco de la película de Quentin Tarantino, “Érase una vez en... Hollywood”. En 2021, participó en la primera temporada de la producción original de HBO, “The White Lotus”. Su desempeño fue celebrado por la crítica y resultó en una nominación a los premios Emmy en la categoría de Mejor actriz de reparto en una miniserie.

Estas historias reflejan la importancia de la perseverancia y la fe en el propio talento ante la adversidad. La trayectoria de cada uno de estos actores y actrices demuestra que los obstáculos pueden transformarse en escalones hacia el triunfo, y que el verdadero éxito en Hollywood comienza al enfrentar y superar los peores pronósticos.