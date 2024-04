Tres décadas y seis películas juntos: cómo nació la fructífera relación entre Samuel L. Jackson y Quentin Tarantino

Samuel L. Jackson y Quentin Tarantino (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni/Sarah Meyssonnier)

En el panorama cinematográfico actual, pocas colaboraciones resultan tan icónicas y fructíferas como la del actor Samuel L. Jackson y el director Quentin Tarantino. Durante una reciente aparición en la celebración del 30° aniversario de Pulp Fiction en el Festival de Cine Clásico de TCM, Jackson compartió detalles reveladores sobre el inicio de su relación profesional y personal con Tarantino, una asociación que ha dejado una marca inolvidable en la industria del cine.

“Creo que sabíamos que estábamos conectados cuando lo vi en Sundance después de que no me eligiera en su primera película”, dijo Jackson, refiriéndose a Reservoir Dogs de 1992. Este encuentro casual en el famoso festival fue el preludio de una amistad y colaboración que se extendería por tres décadas, incluyendo seis películas dirigidas por Tarantino.

“Yo estaba sentado entre el público y había hecho la audición, así que me acerqué a él y le dije: ‘Oye, tío. Me encanta la película’. Él dijo, ‘Oh, ¿te gustó cómo él obtuvo tu papel?’ Y yo le dije, ‘Oh, así que te acuerdas de quién soy’”.

El actor estadounidense continuó explicando: “Entonces le dije: ‘Bueno, tu película sería mejor conmigo en ella, pero ¿qué puedo decir?’. Y me dijo: ‘No te preocupes, te voy a enviar algo’. Y eso fue todo. Y partimos de ahí”.

La confianza y mutuo respeto entre Jackson y Tarantino no solo han cimentado su relación sino que también han elevado el nivel de su trabajo conjunto. Jackson, de 75 años, expresó cómo la confianza de Tarantino le ha motivado a esforzarse más y cómo ambos se han beneficiado y crecido a través de sus colaboraciones.

“Es genial saber que alguien que escribe tan bien y que hace películas tan buenas o que tiene un amor cinemático por lo que hacemos confía en mí con su material” explico L. Jackson. Y eso me hace querer darle más y trabajar más duro para él”, comentó durante el evento del 18 de abril, al cual asistió junto con su esposa, LaTanya Richardson.

El evento, celebrado en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles, no solo sirvió para conmemorar uno de los clásicos más queridos del cine moderno sino también para reunir a Jackson con varios de sus co-estrellas de Pulp Fiction, incluyendo a John Travolta, Uma Thurman, Harvey Keitel, Rosanna Arquette y Eric Stoltz.

La película, conocida por sus historias entrecruzadas que involucran a criminales en Los Ángeles, fue descrita por Travolta, de 70 años, como “épica a nivel planetario”, al reflexionar sobre su evolución lenta hacia un fenómeno de la cultura pop. “Fue épica y evolucionó”, dijo Travolta. “El público hizo esta película lo que fue, y no fue de la noche a la mañana. Tomó cerca de un año de evolución”.

Quentin Tarantino cancela su última película

Quentin Tarantino ha tomado la decisión de no seguir adelante con The Movie Critic, el que sería su décimo y último proyecto cinematográfico, sorprendiendo a seguidores y colaboradores. A pesar de la anticipación y de haber seleccionado a Brad Pitt como estrella principal, Tarantino reescribió el guion, lo que postergó el inicio de la producción y finalmente llevó al director a cambiar de dirección.

El proyecto había cobrado impulso, especialmente después del fin de la huelga de SAG-AFTRA y la confirmación de la participación de Pitt, con planes de comenzar la producción en 2024. Tarantino había compartido que la película estaría ambientada en California en 1977 y basada en un crítico real que escribía para una revista pornográfica, reflejando una experiencia personal de Tarantino durante su juventud.

La habilidad de Tarantino para adaptarse y redirigir su enfoque creativo es bien conocida en la industria, destacando su apertura para reconsiderar y reformular sus proyectos cuando lo considera necesario. Aunque el film ya no se materializará como su obra final, la expectación crece en torno a qué proyecto elegirá Tarantino para culminar su destacada carrera cinematográfica.