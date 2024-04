Eminem celebró 16 años de sobriedad: cómo la sobredosis de 2007 lo alejó de la música

Eminem cumplió 16 años de rehabilitación contra su adicción a drogas recetadas.

El icónico rapero Eminem marcó recientemente un hito personal al celebrar 16 años de sobriedad. El logro fue compartido a través de su cuenta personal de Instagram, donde mostró una nueva medalla otorgada por su centro de apoyo. La fotografía demuestra que continúa comprometido con su lucha de superación luego del momento crítico que enfrentó en 2007, cuando una sobredosis de drogas casi le cuesta la vida.

En redes sociales, recibió una avalancha de apoyo y mensajes de felicitación por parte de sus fanáticos y colegas de la industria, como el rapero DTG (Dylan Godfrey), quien escribió: “¡Gran decisión, hermano! Estamos todos muy orgullosos de ti”.

Tras una pausa de cuatro años, en 2009 Eminem estrenó "Relapse", álbum donde hizo público su proceso de rehabilitación. Desde entonces, comparte constantemente actualizaciones. (Créditos: Instagram/@eminem)

El artista de 51 años, cuyo nombre de nacimiento es Marshall Mathers, ha sido franco sobre su camino de recuperación y sobriedad. Según comentó en una entrevista concedida al New York Times en 2011, fue su imprudencia durante su juventud lo que comprometió su salud: “Solía conseguir pastillas donde podía. Simplemente tomaba cualquier cosa que alguien me daba”.

Además, en cada conversación donde reluce el tema, no duda en otorgarle créditos a su hija biológica Hailie Jade y sus dos hijos adoptivos, Alaina y Stevie, por mantenerlo sobrio. El ejercicio también fue vital para su recuperación: “Cuando salí de rehabilitación, necesitaba perder peso, pero también necesitaba encontrar una manera de funcionar sobrio. A menos que me volviera loco, tenía problemas para dormir. Entonces comencé a correr. Me dio un subidón natural de endorfinas, pero también me ayudó a dormir, así que fue perfecto”, “, dijo para Men’s Journal en 2015.

Eminem mencionó que parte de su motivación para mantenerse sobrio es su familia, incluyendo su hija Hailie, nacida en 1995. (Créditos: Archivo)

En el podcast Paul Pod de 2022, describió su primer momento sobrio como un episodio “realmente feliz” en su vida, ”todo era jodidamente nuevo para mí otra vez”, agregó.

Su discografía ha sido otro de los medios donde canalizó sus luchas internas. Específicamente fue en su noveno álbum de 2017, Revival, donde se muestra vulnerable sobre este proceso. En “Castle”, la canción número 18, en colaboración con Skylar Gray, Eminem se despide de su hija Hailie, quien en ese momento tenía 23 años.

La lucha del rapero se centró principalmente en su adicción a medicamentos con receta, como el Vicodin, el Ambien y el Valium. (Créditos: Instagram/Eminem)

“Tu papá está al final de su cuerda, me estoy deslizando por una pendiente resbaladiza. De todos modos, cariño, será mejor que me vaya, me está dando sueño... Con amor, papá, m—, no lo sé”, se escucha en el tercer verso.

La narrativa continúa en “Arose”, la pista final del disco, donde nuevamente se dirige a la joven, esta vez desde la franqueza y el arrepentimiento: “Acabo de escuchar que me están desconectando, y es tu cumpleaños. Jade, me estoy perdiendo tu cumpleaños. Niña, lo siento”. La melancolía se irrumpe al final del verso, cuando promete un nuevo comienzo: “Me comprometo a tirar esta metadona al retrete”.

En su álbum de 2017, "Revival", Eminem relata su lucha contra la fama y las drogas que lo consideraron dejar la industria musical. (Créditos: Interscope Records)

¿Cómo empezó la adicción de Eminem?

Hoy es uno de los raperos más influyentes y aclamados del mundo, pero la carrera de Eminem cobró forma en 1997 cuando conoció a Dr. Dre. Su segunda colaboración titulada The Slim Shady LP no solo lo catapultó a la fama, sino que también marcó el comienzo de su extensa batalla contra las drogas.

En un ensayo personal para la revista XXL de 2022, él narró cómo con su consumo crecía al mismo ritmo de su éxito. Con The Marshall Mathers LP y Encore, otras sustancia como el Vicodin, Valium y alcohol, comenzó ser parte de su día a día. “Pude restarle importancia a mi adicción y ocultarla por un tiempo hasta que empeoró mucho”, confesó.

La amistad entre Eminem y Dr. Dre data del año 1999, cuando ambos trabajaron en el disco debut del rapero de Detroit. (Créditos: Instagram/Eminem)

Su peor momento frente al público ocurrió durante una aparición en el programa de música 106 & Park, donde se presentó junto a 50 Cent y G-Unit. “Presentamos ‘You Don’t Know’ y luego hicimos una entrevista. Fue entonces cuando las ruedas empezaron a soltarse. Uno de los anfitriones estaba hablando conmigo y no podía entender una palabra de lo que decía. Tuvieron que cubrirme y responder por mí”, mencionó.

En en 2006, la muerte de Proof, miembro de D12 y uno de sus amigo más cercanos, exacerbó su consumo, llevándolo a un punto de aparente. “Recuerdo que justo después [del velorio], estaba solo en mi casa, acostado en la cama y no podía moverme”, recordó. Y añadió: “Literalmente no pude caminar durante dos días, y finalmente mi consumo se disparó. Tuve 10 traficantes de drogas a la vez. Entre 75 y 80 Valium por noche. No sé cómo carajo sigo aquí”.