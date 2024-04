“The Last of Us” ya no es la serie más vista de Max: ¿quién la destronó?

Adelanto de la serie "The Last OF Us", una ficción distópica creada por HBO. (HBO)

Con su lanzamiento en enero de 2023, The Last of Us se consagró como uno de los productos más importantes de HBO. A su éxito entre la crítica se sumó un importante récord, como la serie más vista en la historia de la plataforma de streaming Max. Sin embargo, la ficción con Pedro Pascal y Bella Ramsey acaba de perder dicha corona.

El 19 de abril, Variety reportó que el documental de 4 episodios El lado oscuro de la fama infantil (Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV) se convirtió en la serie con más visualizaciones en la historia de Max.

El título de no ficción debutó en el tercer lugar en las clasificaciones semanales de streaming de Nielsen, con un registro de casi 1.3 mil millones de minutos vistos durante el período del 18 al 24 de marzo. La cifra acumula el visionado de sus cuatro capítulos, que fueron lanzados en dos tandas el 17 y el 18 de marzo en los Estados Unidos. Esto destaca el creciente interés de la audiencia por investigaciones que exploran hechos reales detrás de escena en el entretenimiento infantil.

El documental debutó con casi 1.3 mil millones de minutos vistos durante la semana del 18 al 24 de marzo. (Créditos: Max)

Al momento de su estreno, The Last of Us había establecido un precedente notable como el lanzamiento más exitoso de Max hasta la fecha, por atraer una cantidad sin precedentes de espectadores. La narrativa del thriller de aventuras basado en el popular videojuego homónimo logró capturar a seguidores del material original y además ganó público nuevo.

En recompensa al éxito alcanzado, la serie fue renovada para una segunda temporada que comenzó a rodarse en febrero de 2024. Los episodios nuevos, con Ramsey, Pascal y un equipo de nuevos talentos, saldrían a la luz en 2025.

Por otro lado, la semana en la que Quiet on Set estableció el nuevo récord, la serie de ciencia ficción de Netflix 3 Body Problem ocupó el primer lugar en el ranking general de lo más visto en streaming en territorio estadounidense, con casi 1.4 mil millones de minutos en solo cuatro días. Le siguió El duro, la versión remake de Road House de Prime Video, con justo por encima de 1.3 mil millones de minutos. Completando los cinco primeros lugares, por debajo del documental sobre Nickelodeon, se situaron Bluey de Disney+ y Homicidio: New York de Netflix.

Drake Bell revela por primera vez en este documental el abuso que sufrió por parte de Brian Peck, un coach de diálogo de Nickelodeon. (Créditos: HBO)

El lado oscuro de la fama infantil es un documental de cuatro partes que ofrece una mirada crítica a lo que sucedía tras bambalinas en los programas famosos de Nickelodeon como “All That”, “The Amanda Show” y “Drake & Josh”.

Este trabajo investigativo revela casos preocupantes de abuso y ambiente laboral tóxico, y da una perspectiva alarmante de lo que ocurrió detrás de cámaras. A través de entrevistas con ex miembros del elenco, personal de producción y periodistas, el documental destapa por primera vez el testimonio de Drake Bell sobre el abuso que sufrió a manos de Brian Peck.

Además, la docuserie examina detenidamente la figura de Dan Schneider, quien, aun siendo el cerebro detrás de muchos de estos programas exitosos, enfrenta acusaciones de haber generado un entorno de trabajo perjudicial.

Detrás de la optimista presencia en pantalla de estos programas con chistes cuestionables y sketches exagerados, "Quiet on set" revela un ambiente insidioso plagado de acusaciones de abuso, sexismo, racismo y dinámicas inapropiadas con sus estrellas y equipo menores de edad.

Aunque Schneider ha respondido a estas acusaciones pidiendo disculpas por algunos comportamientos agresivos y negando otros, el documental pone en cuestión la supervisión adulta y los estándares morales en la producción de contenido infantil televisivo.

El lado oscuro de la fama infantil ingresó a Max Latinoamérica el 13 de abril con dos episodios. Luego de siete días, se publicarán los dos capítulos restantes.