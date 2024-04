Murió Mandisa, cantante cristiana y estrella de American Idol

El deceso de la artista de 47 años ha causado conmoción en la comunidad cristiana estadounidense (Créditos: EMI)

La repentina muerte de Mandisa, reconocida cantante cristiana y ex concursante destacada de American Idol, ha conmocionado profundamente a sus seguidores y a la industria musical. La artista de 47 años fue hallada sin vida en su residencia de Franklin, Tennessee (Estados Unidos), según un comunicado de su representante.

La causa de muerte todavía no ha sido determinada, pero la policía local ha iniciado una investigación para esclarecer los detalles de su deceso. Según The Independent, los oficiales acudieron a la casa de la intérprete tras ser alertados por una llamada el día jueves 18 de abril.

Mandisa Lynn Hundley, nacida en Citrus Heights, California, saltó a la fama en 2006 tras su notable participación en la quinta temporada de American Idol, donde compartió escenario junto al ganador Taylor Hicks. Aunque no obtuvo el primer lugar en el concurso, su talento vocal y carisma la llevaron a establecerse en la industria de la música cristiana contemporánea.

A través de las redes sociales de Mandisa, sus representantes confirmaron que la cantante había fallecido (Captura: Instagram)

Tras su paso por el programa de televisión, Mandisa lanzó su álbum debut titulado True Beauty en 2007. Su carrera continuó en ascenso con la producción de otras obras discográficas como Freedom, It’s Christmas, What if We Were Real, Out Of the Dark y Overcomer, culminando en una colección de sus mayores éxitos.

La producción discográfica de la intérprete también fue reconocida en los premios Grammy. Mandisa obtuvo un trofeo en la edición de 2014 por Mejor álbum de música cristiana contemporánea, y registró cuatro nominaciones en categorías del rubro.

Entre sus sencillos más exitosos se encuentran temas inspiradores como “Overcomer”, “Stronger”, “Good Morning” y “My Deliverer”. En 2017, Mandisa habló con Good Morning America sobre la profunda depresión que atravesó tres años atrás, luego de que una amiga cercana falleciese víctima de cáncer. La cantante expresó que su fe y la intervención de sus amigos la ayudó a superar ese momento oscuro de su vida.

La discografía de Mandisa fue reconocida en los premios Grammy, obteniendo un premio en 2014 por Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea, entre otras nominaciones (EMI)

La comunidad lamenta su pérdida

La noticia de su muerte fue confirmada a través de X por sus representantes con un comunicado que expresaba: “Podemos confirmar que ayer Mandisa fue encontrada sin vida en su domicilio. Por el momento desconocemos la causa de su muerte o cualquier otro detalle. Pedimos oraciones para su familia y círculo cercano de amigos durante este momento increíblemente difícil”.

K-Love Radio, una prominente estación cristiana en los Estados Unidos, fue uno de los primeros medios en reportar el fallecimiento. David Pierce, ejecutivo de la emisora, recordó a Mandisa como una persona que “amaba a Jesús” y “usaba su plataforma extensamente para hablar de él”. También destacó su amabilidad, su contagiosa sonrisa y su talento vocal excepcional.

“Mandisa tuvo dificultades, y fue lo suficientemente vulnerable como para compartir sus luchas con nosotros, lo que nos ayudó a hablar de nuestras propias batallas. Las de Mandisa han terminado, ahora está con el Dios del que cantó”, escribió Pierce.

Figuras del mundo de la música cristiana han rendido tributo a la artista y resaltaron su legado en la comunidad (Captura: Instagram/Nataliegrant)

Otros rostros de la música cristiana y colegas han enviado condolencias. Danny Gokey, también ex concursante de American Idol, compartió su devastación por la noticia y destacó el apoyo de Mandisa durante sus inicios en la música cristiana. Matthew West, otro reconocido artista cristiano, lamentó la pérdida de su amiga.

“Siempre atesoraré los recuerdos de los momentos que pasamos juntos presentando galas de premios, yendo de gira y, sobre todo, ayudándola a contar su historia en la sala de composición”, escribió en X.