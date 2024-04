Rebecca Ferguson explicó por qué le dijo adiós a su personaje de “Misión: Imposible″

Rebecca Ferguson y Tom Cruise compartieron pantalla en la saga "Misión Imposible" (Créditos: REUTERS/Maja Smiejkowska/Paramount Pictures)

Rebecca Ferguson, conocida por su papel de Ilsa Faust en la exitosa saga Misión: Imposible, ha hecho declaraciones respecto a la salida de su personaje en la próxima entrega de la franquicia. Según informa TheWrap, la actriz de 40 años describió la muerte de su personaje como un acto “colaborativo”.

Ferguson resaltó el crecimiento de Ilsa dentro de la franquicia, desde su primera aparición en Misión: Imposible – Nación Secreta en 2015 hasta 2023 con la séptima entrega de la historia. Asimismo, señaló cómo esta había atravesado una evolución desde su rol como asesina hacia una figura más integrada en el equipo de Ethan Hunt, el personaje de Tom Cruise.

La actriz señaló que, a pesar de su cariño por Ilsa, la llegada de nuevos personajes a la saga redujo el espacio y relevancia para su contribución. “Y todos podemos querer cosas diferentes, pero para mí... Ilsa era traviesa. Ilsa era impredecible”, explicó Ferguson sobre la naturaleza de su papel.

En línea con las declaraciones de Ferguson, la franquicia ha introducido una serie de nuevos personajes a lo largo de sus últimas entregas, entre ellos Vanessa Kirby como Alanna Mitsopolis, también conocida como la Viuda Blanca; Angela Bassett como la directora de la CIA, Erika Sloane; Henry Cavill como el asesino de la CIA, August Walker; Pom Klementieff como la asesina Paris; Hayley Atwell como la ladrona Grace y Esai Morales como el terrorista Gabriel.

Por otro lado, Ferguson compartió reflexiones sobre las demandas físicas y logísticas de participar en una producción de gran envergadura como Misión: Imposible. La actriz destacó la inversión de tiempo significativa necesaria para filmar una película de la saga, especialmente comparando el tiempo de espera para grabar con el espacio en pantalla.

“A menos que vayas a tener mucho tiempo en pantalla, es mucho tiempo sentada esperando filmar una película enorme que podría tardar más de un año en grabarse”, señaló Ferguson sobre el compromiso que implicaba continuar en la franquicia. Además, articuló una visión práctica de su carrera, subrayando su deseo de trabajar de manera constante y no pasar tiempo inactiva en el set.

Ferguson también expresó su aprecio por Ilsa Faust, describiéndola como “el personaje más impresionante, fantástico”. Sin embargo, su decisión de concluir la historia de Ilsa en Dead Reckoning Parte Uno le permitió asumir nuevos proyectos, incluyendo su participación en las dos películas de “Dune” y dos temporadas del drama de Apple TV+, “Silo”.

Un actor trató mal a Rebecca Ferguson

Rebecca Ferguson, impulsó hace no mucho un debate en Hollywood al revelar en una entrevista en SiriusXM que un co protagonista la trató mal durante la filmación. Este anuncio provocó una ola de preocupación entre sus antiguos compañeros, creando un amplio interés por identificar al agresor, aunque Ferguson aclaró que su intención era más personal y enfocada en sus límites hacia el abuso, no en señalar al culpable.

Su confesión en el podcast Reign With Josh Smith, donde calificó a un ex compañero como un “idiota absoluto” por hacerla llorar, intensificó las especulaciones. A pesar de descartar a figuras como Tom Cruise o Hugh Jackman, muchas celebridades, incluidos Dwayne La Roca Johnson y Emily Blunt, se vieron obligados a desmentir estar involucrados.

La situación evidenció el apoyo de la comunidad hacia Ferguson, resaltando el respaldo de Johnson a través de X (antes Twitter), quien admiró su coraje. Ferguson, quien continúa con su prominente carrera, participará en la tercera entrega de Dune y en la nueva temporada de Silo en Apple TV+, demostrando su resiliencia y profesionalismo ante adversidades.