La respuesta de Kiefer Sutherland a los rumores de bullying en “Cuenta conmigo”

Los rumores sugerían que Sutherland mantenía una actitud agresiva fuera de cámaras y que el actor no "salía del personaje". (Columbia Pictures)

Desde que Cuenta conmigo (Stand By Me) se convirtió en un filme de culto, comenzó a circular el rumor de que uno de sus protagonistas era rudo con sus compañeros fuera de cámara como un método para mantenerse en personaje. Después de varias décadas, el propio Kiefer Sutherland salió al frente para desmentir las conjeturas que rodeaban su paso por la notable película de los años ochenta.

Durante una reciente aparición en el programa estadounidense The Talk, co-presentado por Jerry O’Connell (uno de los actores juveniles del largometraje), Sutherland fue cuestionado directamente por el tema. “¿Es cierto que acosabas a coestrellas como Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman y el propio O’Connell para permanecer en personaje?”, preguntó la co-anfitriona Natalie Morales.

La respuesta de Sutherland fue enfática. “Absolutamente no es cierto”, dijo el intérprete de 57 años sobre el supuesto bullying en el set de rodaje. “Primero que nada, no soy ese tipo de actor y no querría ser ese tipo de persona”, argumentó.

Sutherland recordó el rodaje de la película y descartó especulaciones de bullying. (Créditos: REUTERS/Aude Guerrucci)

“Pasé mucho tiempo con River Phoenix porque ambos tocábamos la guitarra”, recordó. Ese vínculo musical fue algo en común que los ayudó a conectar. “Aunque yo era siete años mayor, los dos estábamos empezando recién. Así que había muchas conversaciones sobre cómo desarrollas a tu personaje, sobre cuál es tu proceso”.

Aprovechando el reencuentro con O’Connell, Sutherland lamentó no haber compartido muchas escenas con él en Cuenta conmigo. “En realidad, no llegamos a trabajar juntos”, explicó. “Algo que me frustra cuando pienso en la película, es que suelen preguntarme cómo eran todos en esa época... y en realidad solo tuvimos una gran escena al final donde Wil Wheaton saca un arma y tuve que correr como una niña”.

Jerry, que interpretó a Vern Tessio, añadió su propia perspectiva. Aunque admitió haberse sentido intimidado por la presencia de Sutherland, atribuyó ese sentimiento a la admiración por su madurez y experiencia. “¿Tenías 17 cuando grabaste Stand By Me? Sentía como si tuvieras 40. Pensaba que eras la persona más adulta”, indicó.

Él también se refirió a las especulaciones virales. “Ahora debo decir que Kiefer no nos agredió, no hubo bullying. Pero Kiefer, yo estaba tan asustado de ti”, añadió O’Connell.

Jerry O’Connell también expresó haberse sentido intimidado por Sutherland, quien era varios años mayor, pero aclaró que no hubo bullying. (Columbia Pictures)

Luego de la película, los actores no se volvieron a encontrar hasta al menos una década después. Y luego, al verse, Sutherland no reconoció a Jerry. “Nos saludamos, te di un gran abrazo y me fui. Miré a mi amigo y le dije ‘Oh. Él tiene un mejor entrenador que yo‘”, bromeó.

Cuenta conmigo (1986) es una exitosa película basada en la novela corta El cuerpo (The Body) de Stephen King. Cuenta la historia de cuatro adolescentes, quienes descubren un asesinato muy cerca de donde viven.

Los muchachos inexpertos deciden ir a buscar el cuerpo del niño desaparecido, pero la aventura llega a tener un impacto fuerte en sus vidas. La trama explora temas de la amistad, familia y la transición de la infancia a la adolescencia. Ace Merrill, el rol de Kiefer Sutherland, es recordado como el personaje más atemorizante del grupo. Puedes ver el largometraje en Netflix.