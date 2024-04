Dwayne Johnson fue arrestado múltiples veces durante su adolescencia: “Me metía en problemas”

Dwayne Johnson compartió detalles sobre la época donde enfrentaba problemas con la justifica, y cómo esto moldeó su carácter. (Créditos: Columbia Pictures)

Dwayne Johnson, conocido por su impactante transición de estrella de la WWE a uno de los actores más queridos de Hollywood, recordó en una entrevista cómo su comportamiento errático durante su juventud en Hawái puso a prueba el inagotable apoyo de su madre, Ata Johnson, quien lo guio hacia el éxito.

“Mi madre siempre ha estado ahí, incluso cuando yo era un niño rebelde en la escuela secundaria, me metía en problemas y me arrestaban”, confesó para la revista People.

Dwayne Johnson proviene de una familia de luchadores profesionales. Su padre es Rocky Johnson, y su madre, Ata también fue hija de los luchadores Peter Maivia y Lia Maivia.

Agregó que, aún cuando iba a buscarlo a la estación de policía, mantenía la fe en él. “Ella siempre decía: ‘Siento que el mundo tendrá noticias tuyas algún día’, Su amor y apoyo era ilimitado, Y [todavía] hoy ella es mi mayor fan”.

A pesar de los desafíos, estas experiencias moldearon a Johnson y le enseñaron valiosas lecciones sobre disciplina y autocontrol. La estrella de Black Adam resaltó que en esta etapa, el deporte también tuvo una gran importancia, siendo un medio para canalizar su frustración ante el mundo.

El actor Dwayne Johnson expresó que guarda un profundo agradecimiento a su Ata Johnson, a quien recientemente le compró una casa. (Créditos: REUTERS/Danny Moloshok)

“Solía enojarme [seguido]. Me frustré, había cosas sobre mi situación que no entendía, así que iba al gimnasio. Eso me hizo sentir que tenía cierta responsabilidad sobre mi vida, que podía cambiarla. Los hombres a los que admiraba eran todos de gran físico. Entonces me decía: “Ve al gimnasio, está bien. Pero no dejes que esa [agresión] influya en todas tus decisiones”.

Cuando le preguntaron qué consejo le daría a su yo del pasado, respondió que le hubiese gustado que ese niño “tomase con más calma” sus primeros años. También bromeó al respecto y mencionó que robaba dulces en su trayecto a entrenar, así que aún le gustaría pagar por ellos: “Pensaba: ‘Un día, cuando no seas un idiota, volverás al 7-Eleven de Hawaii y comprarás todos los Snickers. Pagarás por ellos, luego lo dejarás para que otras personas entren y [disfruten]”.

En medio de la frustración y las peleas, Johnson encontró en el deporte una vía para forjar disciplina y resiliencia. (Créditos: Jerome Miron-USA TODAY Sports)

Según comentó ‘La Roca’ en una pasada conversación con News Corp Australia, él vivió su pubertad siendo víctima de acoso por parte de sus compañeros en la escuela debido a su gran tamaño y físico, resultado de la obesidad infantil que padecía.

“Siempre fui el chico nuevo y eso me convirtió en un objetivo. Nos movíamos tanto que vivíamos en catorce estados diferentes porque mi papá estaba de viaje, lo cual era inquietante y desorientador. Aunque no las iniciaba, solía meterme en muchas peleas”, sostuvo. Además era aún más difícil relacionarse con las chicas, ya que “ellas iba a diferentes escuelas secundarias y todos siempre pensaban que yo era un policía encubierto a los 15 años“, añadió.

Johnson es conocido por ser parte de la "Attitude Era", una de las épocas más icónicas y de boom económico en la historia de la WWF/WWE. (Créditos: Getty Images)

En otra entrevista con People en 2016, relató que durante aquel periodo se enfrentaba a incertidumbres sobre su identidad y futuras aspiraciones. Aunque mostraba respeto por sus maestros y las figuras de autoridad, su conducta lo llevó a tener problemas con la ley debido a las peleas y hurtos menores.

El nacimiento de una estrella de Hollywood

Tras fracasar inicialmente en el fútbol americano, y después de ser rechazado por la NFL, Johnson optó por la lucha profesional, siguiendo los pasos de su padre, Rocky Johnson, y su abuelo, Peter Maivia. Con 24 años, comenzó su carrera en 1996 en la World Wrestling Entertainment (WWF), y fue conocido bajo el pseudónimo de ‘La Roca’.

"El rey escorpión" logró ser un éxito de taquilla, recaudando 181 millones de dólares. Posteriormente, se producirían cuatro secuelas más. (Créditos: Universal Studios)

Gracias a que su presencia imponente era acompañada por un carisma natural, llamó la atención de los productores de Hollywood, y debutó en el cine cinco años después, con la película La momia regresa. Aunque era un breve cameo, su interpretación llamó la atención del público, y rápidamente fue castrado para protagonizar el spin-off titulado El rey escorpión, que fue estrenado al año siguiente.

A partir de ahí, actuó en diversos proyectos que incluían comedias, dramas y, particularmente, películas de acción y aventura donde podía explotar sus físico. La franquicia Rápidos y Furiosos, donde interpreta a Luke Hobbs desde 2011, consolidó su estatus más allá del ring.