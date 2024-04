Una estrella de “La ley y el orden” denunció que dispararon a su mascota: “Estamos completamente traumatizados”

Oliver era uno de los tres perros que viven junto a la familia Harmon. (Créditos: Instagram/angieharmon)

Un trágico evento marcó la semana de Pascua para Angie Harmon, actriz conocida por su rol de Abbie Carmichael en La ley y el orden. Según reveló en redes sociales, su mascota Oliver murió luego de que el repartidor de una marca de alimentos le disparara al pasar por su casa en Charlotte, Carolina del Norte.

La protagonista de la serie Rizzoli & Isles lamentó la pérdida de su can con una serie de fotografías; además elevó un pedido de justicia para que la persona involucrada asumiese la responsabilidad de sus actos.

“Este fin de semana, un hombre que entregaba víveres a domicilio para Instacart disparó y mató a nuestro precioso Oliver. Él salió de su vehículo, entregó la comida y luego disparó con un arma a nuestro perro”, denunció en su publicación.

Harmon pidió justicia por la muerte de su mascota, contrastando la defensa del repartidor quien alegó haber actuado en defensa propia. (Créditos: Instagram/@angieharmon)

El acusado habría sido confrontado por sus actos, pero alegó que había sido en defensa propia. La actriz contradijo esta versión. “Él no tenía ningún rasguño, ni alguna mordedura, sus pantalones no estaban rasgados”, aseguró Harmon en su declaración.

People recogió un comunicado del departamento de policía local, que confirmó lo difundido por la estrella. “El conductor dijo a los agentes que un perro le había atacado mientras se encontraba en el domicilio y que se había defendido efectuando un único disparo, alcanzando e hiriendo mortalmente al perro. En el domicilio había otro perro, pero no le atacó”. No se presentaron cargos criminales para el involucrado.

El evento ha afectado notablemente a la actriz y a sus hijas, quienes estaban presentes en la casa, pero no lograron salvar a su mascota. “Estamos completamente traumatizadas, y más que devastadas por la muerte de nuestro chico y miembro de nuestra familia”, indicó.

La muerte de Oliver ha causado un profundo trauma a Harmon y sus hijas, quienes estaban cerca durante el incidente. (Créditos: Instagram/angieharmon)

A través de una historia de Instagram, Harmon amplió su indignación. “Al hombre que nos arrebató la vida de Ollie: tus acciones son despreciables e inexcusables. No solo nos quitaste a un miembro de la familia; sino además nos has traumatizado en gran manera”.

“El hecho de que alguien pudiese cometer un acto tan insensible supera mi comprensión, y estoy devastada porque no pude decirle adiós”, concluyó.

Oliver o Ollie era un can de raza mixta, entre un pastor alemán y un beagle. La hija de la actriz, Avery Sehorn, también se despidió del perro que acompañó gran parte de su vida. “Descansa en paz, Ollie. No debías irte así”.

Angie Harmon es amante de los animales. Ollie, al igual que otros dos canes, fue rescatado; según indicó la actriz en otras entrevistas. En su hogar también residen dos gatos y recientemente, en noviembre, la celebridad había adoptado a una ardilla de tres meses a la que nombró Thomas.

La actriz también rescató una ardilla recién nacida a fines de 2023. (Créditos: Instagram/angieharmon)

Angie Harmon y su experiencia como madre soltera

El pasado diciembre, Angie compartió en entrevista con People los retos que suponía ser una madre soltera de tres chicas. La actriz aseguró que vivir la maternidad de esta forma la obligó a ser independiente de una manera muy particular, además de desarrollar una “agresividad” natural para asegurarse de que sus hijas estén bien.

A pesar del reto que esto supone, Harmon aseguró sentirse bendecida con la vida que ha tenido y las decisiones que tomó.

“Te imaginas que tu vida va a ser de una manera y luego resulta ser de otra. Ahora no me gustaría que fuera de otra manera. Me encanta la vida con la que he sido bendecida, y no tendría a mis hijas si no hubiera tenido ese matrimonio y todo eso (...) No era exactamente mi plan, pero es el plan de Dios. Y eso es normalmente lo que funciona mejor. Así que estoy abajo. Está bien”, compartió Harmon en 2023.