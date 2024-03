La película más desastrosa de Ridley Scott: escándalos de abuso, un actor removido, brecha salarial y más

Con una carrera distinguida, Ridley Scott afrontó el reto de "Todo el dinero del mundo" liderando al equipo a través de una situación inesperada. (Créditos: REUTERS/Yara Nardi)

La filmografía de Ridley Scott está llena de aciertos y desaciertos. El cineasta detrás de Alien, Blade Runner, Gladiador y Napoleón, no solo es conocido por sus películas, sino también por sus declaraciones contra aquellos que lo critican, ya sea que se refieran a él como persona o a sus mismos largometrajes. Si bien la polémica parece haberlo perseguido los últimos años, hay un film en su lista que definitivamente quedó marcado por convertirse en uno de los rodajes más controversiales de su carrera.

Un trabajo que involucró acusaciones de abuso sexual, la expulsión de un actor y sueldos completamente desiguales para unas regrabaciones que pasaron a la historia.

El título en cuestión es Todo el dinero del mundo (All the Money in the World). Basada en hechos reales, el film se centra en el secuestro de John Paul Getty III, nieto del magnate petrolero Jean Paul Getty, quien en ese momento era considerado uno de los hombres más ricos del mundo. Ambientada en 1973, la trama sigue los intentos desesperados de la madre de John, Gail Harris, por convencer a su abuelo multimillonario de pagar el rescate exigido por los secuestradores de su hijo.

¿Qué pasó exactamente alrededor del film y por qué fue supuso un reto tan grande para Ridley Scott?

Ridley Scott es uno de los cineastas más respetados de Hollywood y con más de 80 años, ha dirigido películas que incluso son consideradas de culto. (Créditos: Startraks Photo/Rex Features)

Adiós a Kevin Spacey

A finales de octubre de 2017, Kevin Spacey, uno de los actores del film y no de los más respetados de todo Hollywood, se vio envuelto en una serie de acusaciones de conducta sexual indebida. Este acontecimiento tuvo un impacto directo en la película, lo que llevó a la cancelación de su estreno en el AFI Fest, donde estaba programado para el 16 de noviembre. Originalmente, la campaña de los Premios de la Academia tenía previsto destacar el papel secundario de Spacey, pero tras estas acusaciones, se tuvo que replantear completamente.

Ante esta situación, los responsables de la película tomaron la decisión de realizar regrabaciones para reemplazar a Spacey con Christopher Plummer en el papel de Getty. “Tenía que deshacerme de... eso”, comentó en aquel entonces el director, claramente refiriéndose a Spacey como una cosa.

Tras sus acusaciones por abuso sexual, Kevin Spacey tuvo que ser retirado del filme de Ridley Scott y reemplazado por Christopher Plummer

Aunque la película estaba lista para su lanzamiento, el anuncio oficial del cambio se hizo el 9 de noviembre. Curiosamente, Scott reveló que su primera opción siempre había sido Plummer, pero que la elección de Kevin fue más que nada por la presión de los ejecutivos del estudio de poner a una figura más rentable para el papel.

Los regrabaciones con Plummer se llevaron a cabo del 20 al 29 de noviembre, y el público pudo ver las primeras imágenes del actor en el papel el mismo día que concluyeron. Este proceso de regrabación fue breve pero intenso, y se realizó en un plazo notablemente corto para una producción de este calibre.

A pesar de su reemplazo, una toma lejana de Kevin Spacey como Jean Paul Getty permaneció en la película final, aunque su rostro no es visible. (Créditos: Sony Pictures)

Spacey, que había trabajado en la película durante 10 días, fue eliminado casi por completo del metraje final, excepto por un plano lejano en el que el personaje de Getty desciende de un tren en el desierto. En esta toma, el rostro de Spacey no es visible, lo que permitió su inclusión sin afectar el nuevo enfoque de la película.

El costo de los reshoots ascendió a nada menos que 10 millones de dólares, lo que elevó el presupuesto final de la producción a un total de 50 millones. Con esto, quedó claro que TriStar Pictures estaba dispuesto a pagar más de lo que tenía previsto con tal de que la participación de Spacey no afectara la recepción del film. “Habría afectado toda la película, la habría traído abajo y no podía tener eso. No podía aceptar que todo el gran trabajo que había hecho esta gente fuese afectado por las acciones de un hombre”, declaró Ridley, quien no tuvo problema en mostrar su postura ante las acusaciones contra Kevin.

Ridley Scott afirmó que, aunque inicialmente fue persuadido por los ejecutivos del estudio para elegir a Spacey, Christopher Plummer siempre fue su primera opción para el papel de Getty. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor que ganó 1.500 veces más que su coestrella

Dentro de los 10 días de regrabaciones también estuvieron Mark Wahlberg y Michelle Williams, protagonistas en el film. Inicialmente se informó que los actores habían realizado el trabajo de forma gratuita. Sin embargo, esta versión de los hechos fue corregida más tarde cuando salió a la luz que Wahlberg había recibido una remuneración de 1,5 millones de dólares por su participación en estas regrabaciones, mientras que Williams solo obtuvo poco menos de 1.000 dólares (algo de 80 por día).

Esta revelación generó una fuerte polémica sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres en la industria cinematográfica. De acuerdo con The Hollywood Reporter, la compensación original de Wahlberg por el rodaje inicial había sido de 5 millones de dólares, mientras que la de Williams de 625,000 dólares. A pesar de estas cifras, el New York Times destacó que Wahlberg aceptó una cantidad que era un 80 por ciento inferior a su tarifa habitual por participar en el proyecto.

Las diferencias salariales entre Mark Wahlberg y Michelle Williams durante los reshoots desataron un importante debate sobre equidad en Hollywood. (De izquierda a derecha, Mark Wahlberg, Charlie Plummer, Michelle Williams y Ridley Scott) (Créditos: Kevin Winter/Getty Images)

Previamente, Williams había dicho a USA TODAY que cuando la producción la llamó para pedirle que participara del nuevo rodaje, ella contestó así: “Dije que estaría donde me necesitaran, cuando me necesitaran. Y que podían quedarse con mi sueldo, con mis vacaciones, con lo que quisieran. Porque apreciaba mucho que estuvieran haciendo este enorme esfuerzo”.

En respuesta a la controversia y como gestó hacia la igualdad, finalmente Wahlberg dio un anuncio para acabar con la polémica: “En los últimos días mis honorarios por el nuevo rodaje de Todo el dinero del mundo se han convertido en un importante tema de conversación. Apoyo al cien por cien la lucha por un salario justo y voy a donar los 1,5 millones de dólares al Time’s Up Legal Defense Fund en nombre de Michelle Williams”.

La película generó una recaudación mundial de 56.9 millones de dólares, superando ligeramente su presupuesto de producción de 50 millones de dólares. (Créditos: Sony Pictures)

La respuesta del público y la crítica

Todo el dinero del mundo registró una recaudación total de 56.9 millones de dólares a nivel mundial, desglosándose en 25.1 millones en Estados Unidos y Canadá, y 31.8 millones en otros territorios. Teniendo en cuenta que el presupuesto final ascendió a los 50 millones, su recepción en taquilla fue un logro modesto. Sin embargo, el film halló su éxito no tanto en las cifras de recaudación, sino más bien en una buena cantidad de críticas positivas.

En Rotten Tomatoes, obtuvo una aprobación del 79% basada en 262 reseñas, con un puntaje promedio de 7 sobre 10. Por su lado, Metacritic le dio un promedio de 72 sobre 100, basado en las opiniones de 47 críticos. Entre los aspectos positivos más señalados estuvieron las actuaciones de Michelle Williams y Christopher Plummer. En resumen, Ridley Scott lo había logrado: transformó un completo desastre en una película a la altura de su aclamado catálogo.