La turbulenta relación de Megan Fox y Machine Gun Kelly: un vaivén de rupturas, terapia y reconciliación

Megan Fox y Machine Gun Kelly comparten un amor marcado por intensidad y altibajos desde 2020. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Se conocieron en el set de la película Midnight In The Switchgrass a comienzos de 2020. Megan Fox acababa de terminar su matrimonio de 10 años con Brian Austin Green, padre de sus tres hijos; mientras que, Machine Gun Kelly experimentaba un punto alto de popularidad en la música. La relación comenzó de forma inesperada ante el ojo público y, en estos últimos años, estuvo marcada por sus múltiples altibajos: intensos momentos de unión, períodos de separación y esfuerzos continuos por reconciliación.

“Todavía hay un montón de problemas de confianza entre ellos y es muy tóxico. No pueden mantenerse alejados el uno del otro y hay mucha historia entre ellos”, dijo una fuente cercana en un reciente reporte de la revista People. Pese a los malos pronósticos sobre su romance, “no parece que ninguno quiera renunciar al otro” y ambos siguen adelante con el noviazgo, descartando por ahora cualquier plan de compromiso formal.

Megan Fox and Machine Gun Kelly arrive to attend the 2022 Billboard Music Awards at MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada, U.S. May 15, 2022. REUTERS/Steve Marcus

Beber sangre del otro y un doloroso anillo

Tras confirmar su noviazgo en junio de 2020, la pareja se comprometió en enero de 2022, evento que simbolizó con un gesto tan inusual como beber la sangre del otro para afianzar la intensidad y peculiaridad de su conexión. Más tarde, Kelly compartió una imagen del anillo, una creación del joyero Stephen Webster, que incorpora las piedras de nacimiento de ambos: una esmeralda colombiana sin tratar y un diamante. En una entrevista con Vogue, el rapero explicó que la joya, diseñada para separarse en dos, contiene imanes que forman un corazón y bandas con forma de espinas que hacen que doler al intentar quitarlo, añadiendo: “¡El amor es dolor!”.

Para febrero de 2023, Colson Baker (nombre de pila del músico) y la actriz de Hollywood experimentaron sus momentos más desafiantes, con reportes de que habían decidido darse un tiempo. Las personas cercanas al entorno de las celebridades describen el vínculo como cargado de “confianza y problemas de toxicidad”, declaraciones que infieren una dinámica de alto conflicto pero a la vez de una conexión inquebrantable.

La inusual propuesta de matrimonio de MGK a la actriz de Hollywood: beber sangre y un anillo con espinas. (Créditos: Instagram)

Megan Fox perdió un embarazo

Cabe destacar que Fox, de 37 años, y Kelly, de 33, han buscado el apoyo en la terapia y la comunicación abierta para solucionar sus problemas, manteniendo el compromiso de mejora personal y como novios. La estrella de Diabólica tentación mencionó en entrevistas la profunda conexión “del alma” que comparte con su novio, describiéndolo como su “alma gemela” y destacando la intensidad de su relación, no exenta de sufrimiento y lucha, como lo fue un aborto espontáneo en 2023 que compartieron públicamente: “Cuando era más joven tuve un embarazo ectópico [...] pero no con alguien de quien estaba tan enamorada”, reveló a Women’s Wear Daily y, en esa misma línea, aseguró que el componente amoroso con Kelly “hizo que el aborto fuera realmente trágico [...] me dejó mucha pena y mucho sufrimiento”.

Hacia finales del año pasado, surgieron nuevos informes de tensiones y “severos problemas de confianza” que pusieron de nuevo en duda la estabilidad de su romance. Aun así, se han visto esfuerzos significativos para reconstruir la estabilidad de su noviazgo. En febrero de 2024, una fuente reveló a Entertainment Tonight cómo Megan Fox y Machine Gun Kelly gestionan su amor por medio de terapia y comunicación abierta: “Buscar la orientación de un tercero de confianza les permite navegar por los desafíos y fortalecer su vínculo, fomentando un entorno en el que prospera la comprensión mutua”.

Sin planes de boda para 2024: Megan Fox y Machine Gun Kelly en un punto de incertidumbre. (Créditos: Splash News/The Grosby Group)

A comienzos de esta semana, la actriz habló con el podcast Call Her Daddy y dijo no tener “ningún comentario” sobre el estado oficial de su compromiso entre rumores de una separación y que, como consecuencia, la boda fue descartada. “Lo que puedo decir es que es lo que yo llamo mi ‘alma gemela’. Siempre estaré unida a él, pase lo que pase. No puedo decir con seguridad cuál será la capacidad, pero siempre estaré conectada a él de alguna manera”, explicó.

Sin planes de una boda para 2024

“Nunca retomaron los planes de boda ni llegaron a un punto en el que pudieran pensar en casarse de verdad”, expresó otro insider en una exclusiva de People compartida el pasado 22 de marzo. “No parece que ninguno de los dos quiera renunciar al otro, aunque ambos saben que no es sano”, concluyó. Se entiende, entonces, que Megan y Kelly atraviesan un vaivén constante entre rupturas y arduos esfuerzos de reconciliación que demuestra la compleja naturaleza de su relación amorosa de cuatro años.