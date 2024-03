La historia de amor entre Chris Martin y Dakota Johnson: secretos de un compromiso que despistó a los medios

La pareja, que anunció su compromiso esta semana, ya había dado el gran paso en 2020, pero no tiene “prisa por casarse” (Backgrid/The Grosby Group)

La relación entre Chris Martin, líder de Coldplay, y la actriz Dakota Johnson, se ha caracterizado por la discreción desde que iniciaron su hermético noviazgo en 2017. Una evidencia clara de ello surgió este viernes, cuando una fuente cercana reveló a People que ambos lograron despistar a los medios y “se comprometieron hace años, pero no tenían prisa por casarse”, compartiendo así un enfoque relajado hacia su futuro en común.

Te puede interesar: Chris Martin y Dakota Johnson se comprometieron: el visto bueno que consiguieron para sellar su amor

Tras conocerse la noticia de su compromiso esta semana en una nota de The Mirror, ahora se sabe con exactitud que la decisión fue tomada el año de la pandemia. De hecho, el mismo 2020, el tema se convirtió en objeto de especulación cuando la actriz de Madame Web fue vista con un llamativo anillo de esmeraldas que llevaba en el dedo anular de su mano izquierda.

Sin embargo, fieles a su estilo, la pareja decidió no comentar nada al respecto en aquel entonces. La actriz también lució la preciada joya en varias ocasiones como el cumpleaños número 34 del cantante, aunque optó por no llevarla durante su participación como presentadora en Saturday Night Live, manteniendo así las dudas. Ahora, una fuente confirma a People que el anillo era, en efecto, de compromiso.

Fue desde el 2020 que Chris Martin y Dakota Johnson están un paso más cerca del altar (The Image Direct/The Grosby Group)

Los rumores de que Martin, de 47 años, y Johnson, de 34, habían decidido dar el gran paso hacia el matrimonio, ya estaban en el aire desde hace algunos años. Sin embargo, una fuente cercana declaró que no todo era miel sobre hojuelas y que habían “tenido altibajos” a lo largo de su privada relación.

Te puede interesar: Sydney Sweeney hizo compras en Nueva York, Jennifer Lopez paseó en Los Ángeles: celebrities en un click

En una actitud abierta que contrasta con la discreción habitual de los involucrados, Don Johnson, padre de Dakota, comentó brevemente sobre el compromiso en una entrevista para el programa Good Day New York, expresando su felicidad por la pareja y anticipando una posible expansión de la familia.

“Oh Dios. No pienso mucho más allá de los próximos siete u ocho segundos”, dijo refiriéndose a no poder explayarse más de la cuenta. “Pero escucha, si ella es feliz, yo seré feliz, y él es un tipo encantador. Y si ella decide casarse, me imagino que habrá nietos no muy lejanos para eso. Me haría mucha ilusión esa parte”.

El llamativo anillo de esmeraldas que lucía la actriz de "Madame Web" en 2020, era, en efecto, de su compromiso con el músico británico (EFE/ Isaac Esquivel)

El 2017 fue el año en que el frontman de Coldplay y la protagonista de Cincuenta sombras de Grey iniciaron su historia de amor. A fines de ese año, fueron fotografiados juntos desde una de sus primeras citas en un restaurante de sushi en Los Ángeles, donde un informante declaró a People que ambos parecían “acogedores, riendo y cariñosos”.

Te puede interesar: Dakota Johnson reconoce que no volvería a trabajar en una película como Madame Web

A pesar de haber sido fotografiados juntos durante su primera aparición pública en un desfile de Stella McCartney en 2018 y otros eventos, Martin y Johnson han preferido mantener su romance lejos de los reflectores. Desde el comienzo de su relación, tanto el músico como la actriz han enfatizado la importancia de la privacidad en su vida juntos, eligiendo momentos íntimos por sobre la atención pública.

En 2021, se mudaron a una casa en Malibú, consolidando aún más su sólida vida en común. En una entrevista con Ellen en la que abordó finalmente su vida junto a Chris, Dakota expresó el valor que le dan a la tranquilidad y al refugio de su hogar: “Llevamos juntos bastante tiempo, y salimos a veces, pero ambos trabajamos tanto que es agradable estar en casa y ser acogedor y privado”.

Gwyneth Paltrow habría dado su bendición para que Dakota Johnson y Chris Martin se comprometan (Créditos: Instagram/Gwyneth Paltrow)

La complicidad entre ambos se ha hecho evidente, como cuando el cantante británico ayudó a Johnson con problemas técnicos durante un evento del Festival de Cine de Sundance. Además, la relación con la familia parece ser positiva, tal como lo indicó la actriz Gwyneth Paltrow, ex esposa de Martin, con quien comparte una hija, Apple, de 19 años, y un hijo, Moses, de 17.

“En realidad somos muy buenas amigas”, confesó Paltrow. “La quiero mucho. Es una persona adorable y maravillosa”.