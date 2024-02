Ariana Grande confesó sentirse frustrada por las especulaciones sobre su relación con Ethan Slater

La cantante se sinceró sobre las críticas que rodean su romance con su co protagonista de “Wicked” y reveló que algunas de sus nuevas canciones serán autobiográficas (YouTube @zachsangshow)

A pocos días de lanzar su nuevo álbum Eternal Sunshine tras cuatro años de ausencia, Ariana Grande no se anda con rodeos. En una reveladora entrevista con The Zach Sang Show, la cantante de 30 años habló sobre la “frustración insaciable” que siente por la forma negativa en que el público ha interpretado su nueva relación con Ethan Slater, su coprotagonista en la próxima película Wicked.

La relación de Grande con el actor de 31 años comenzó poco después de su separación del agente inmobiliario Dalton Gomez y la de Slater de Lilly Jay. Ambos estaban casados y se divorciaron casi a la misma vez. “No hace falta entrar en detalles”, dijo antes de confesar que tuvo “una sensación infernal al ver cómo la gente malinterpreta a la gente que quieres, y a ti y a cualquier cosa”.

La actriz también compartió sus miedos y preocupaciones sobre cómo su ansiado próximo álbum podría generar más especulaciones respecto a sus historias románticas y vida personal. Por ello, dejó claro que no todos los versos que serán escuchados darán pistas sobre sus propias experiencias. Así, a los oyentes solo les quedará adivinar lo que sería real.

Grande confesó haber tenido una "sensación infernal al ver cómo la gente malinterpreta a la gente que quieres, y a ti y a cualquier cosa".

“Hay partes que tocan cosas que son reales y otras que son... parte del concepto”, explicó la artista. “¿Cuál es esa separación? Da tanto miedo dejarlo en manos de esta gente de memoria selectiva para que lo descifre. Da miedo. Pero estoy divagando. Es demasiado tarde. Los vinilos han sido impresos”, detalló.

El pasado diciembre, la intérprete de yes, and? reflexionó sobre su año 2023, describiéndose a sí misma como alguien “profundamente incomprendida” por aquellos que no la conocen realmente. A pesar de las dificultades y las críticas, especialmente las acusaciones de infidelidad que recayeron sobre ella y Slater, Grande enfatizó que se siente respaldada por su círculo cercano.

En Instagram, Ari expresó su gratitud por el amor y el apoyo recibidos, enfatizando su capacidad para confiar en sí misma incluso en medio de la adversidad. “Me siento segura incluso en medio de tantas cosas que normalmente me darían miedo. Me escucho y confío en mí misma, incluso cuando el miedo o el trauma me dicen que no lo haga. Reacciono a las cosas que merecen mi energía y me protejo de las que no la merecen”, expresó en una historia.

Con el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio Eternal Sunshine y su gran debut en pantalla grande con Wicked, el 2024 será el año de Ariana Grande (Instagram @arianagrande)

Durante marzo de 2023, comenzaron los rumores de una relación más que amistosa entre Ariana e Ethan, al ser captados sentados uno cercano al otro durante un evento en Londres. Sin embargo, ambos tenían compromisos por separado con sus respectivos matrimonios.

A fines de septiembre, la ex estrella de Nickelodeon y Dalton Gomez presentaron sus respectivas demandas de divorcio, con las que, ante la ley, pusieron punto final a su historia de amor después de dos años juntos.

De esta forma, ambas partes recién se encontraban libres de continuar su vida amorosa como mejor les plazca, y la que ha dado el primer paso ha sido Ariana, quien anunció su separación de Gomez el pasado julio, cuando continuaban las señales de un fuerte acercamiento con Slater. Tras divorciarse, se reveló que la cantante había comenzado una relación con el actor, al cual conoció durante el rodaje de la cinta Wicked.

Durante la transmisión del Super Bowl LVIII las cinta dio nuevos adelantos aumentando la expectativa de la audiencia por verla este 2024. Crédito: Instagram/ wickedmovie

En definitiva, con el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio Eternal Sunshine y su gran debut en pantalla grande con Wicked, el 2024 será el año de Ariana Grande. La musa del pop regresó en enero a las listas de éxitos con su nuevo single yes, and?, que incluye un remix con Mariah Carey, y estrenará el material discográfico completo este 8 de marzo.

Por su parte, el esperado estreno del tráiler de Wicked este mes ha revolucionado las expectativas del público con respecto a la adaptación cinematográfica de este aclamado musical de Broadway. Dirigida por Jon M. Chu, esta producción ha destacado por la elección de Grande y de Cynthia Eribo para dar vida a Glinda y Elphaba respectivamente, personajes centrales de la historia que transcurre en la mítica tierra de Oz.